Тур: 1. Стадион: Audi Field.
2:5
Второй тайм: 63'
0'
0:1
6' ГолАкоста Лусиано
0:2
8' ГолBrenner da Silva
0:3
24' ГолBrenner da Silva
1:3
26' ГолМоррисон Равел
30' Желтая карточкаМорено Хуниор
1:4
37' ГолBrenner da Silva
45' Желтая карточкаБирнбом Стив
2:4
47' ГолKristian Fletcher
2:5
53' ГолВаскес Брэндон
Ход матча
6'
0:1
8'
24'
26'
30'
37'
45'
46'
47'
53'
61'
32
Очоа
Дэвид
93
Альфаро
Тони
15
Бирнбом
Стив
21
Миазга
Мэтт
- Основной состав
-
32 Очоа ДэвидВратарь
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Смит КимарниЗащитник
- Полузащитник
-
22 Берри МигельПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
97 Sami Guediri
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|12
|0.35
|Камара Ола
|9 (1)
|0.26
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.12
|Моррисон Равел
|2
|0.06
|Бирнбом Стив
|2
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Nigel Robertha
|1
|0.03
|Каноуз Расселл
|1
|0.03
|Смит Кимарни
|1
|0.03
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|Флорес Эдисон
|1
|0.03
|Kristian Fletcher
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Альфаро Тони
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Martín Rodríguez1
|0
|0
|Jackson Hopkins
|0
|0
|Sofiane Djeffal
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|18
|0.53
|Brenner da Silva
|18 (1)
|0.53
|Акоста Лусиано
|10 (3)
|0.29
|Барреаль Альваро
|5
|0.15
|Морено Хуниор
|2
|0.06
|Миазга Мэтт
|2
|0.06
|Матаррита Рональд
|1
|0.03
|Кубо Юя
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Ian Murphy
|1
|0.03
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бирнбом Стив
|7
|1
|Дуркин Кристофер
|5
|1
|Найяр Энди
|6
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Jackson Hopkins
|5
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Одои-Атсем Крис
|4
|0
|Sofiane Djeffal
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Пинс Донован
|1
|1
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Моррисон Равел
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Очоа Дэвид
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Martín Rodríguez1
|1
|0
|Смит Кимарни
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
|Kristian Fletcher
|1
|0
|Matai Akinmboni
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|10
|0
|Акоста Лусиано
|7
|1
|Блэкетт Тайлер
|8
|0
|Хагглунд Ник
|6
|1
|Кэмерон Джефф
|6
|0
|Кубо Юя
|5
|0
|Морено Хуниор
|5
|0
|Крус Аллан
|3
|1
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Brenner da Silva
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Сантос Сержио II
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
5%
3
15%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
7
35%
4
20%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
4
20%
6
30%
76-90
Пропущено
29
29
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
5
17%
3
10%
1-15
0
0%
7
24%
16-30
8
28%
9
31%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
10
34%
3
10%
76-90
Забито
17
36
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
4
24%
4
11%
1-15
1
6%
8
22%
16-30
2
12%
5
14%
31-45
4
24%
6
17%
46-60
2
12%
5
14%
61-75
4
24%
8
22%
76-90
Пропущено
34
28
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
2
6%
2
7%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
6
18%
6
21%
31-45
7
21%
4
14%
46-60
10
29%
29%
3
11%
61-75
3
9%
7
25%
76-90
Забито
37
56
18 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 18
14 Не забивали 5
5
14%
7
13%
1-15
4
11%
10
18%
16-30
9
24%
9
16%
31-45
8
22%
9
16%
46-60
3
8%
7
13%
61-75
8
22%
14
25%
76-90
Пропущено
63
57
27 В 1-м тайме 33
36 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 27
7
11%
5
9%
1-15
6
10%
13
23%
16-30
14
22%
15
26%
31-45
10
16%
9
16%
46-60
13
21%
5
9%
61-75
13
21%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3
Цинциннати
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|34
|20
|5
|9
|63 - 49
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|34
|16
|7
|11
|56 - 40
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|5:2
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|0:3
|34
|14
|6
|14
|46 - 56
|48
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|33
|10
|17
|6
|46 - 38
|47
|8.
|Орландо Сити
|1:1
|34
|13
|7
|14
|43 - 53
|46
|9.
|Шарлотт
|0:2
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|10
|12
|12
|46 - 49
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|34
|10
|10
|14
|47 - 53
|40
|12.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|10
|9
|15
|38 - 47
|39
|13.
|Торонто
|0:4
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|4
|8
|64 - 37
|64
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Нэшвилл
|33
|12
|11
|10
|51 - 41
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|33
|11
|13
|9
|52 - 50
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|33
|12
|4
|17
|45 - 44
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|11
|7
|15
|41 - 52
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|33
|10
|6
|17
|42 - 53
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|0:3
|17
|10
|3
|4
|33 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|0:2
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 23
|29
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Орландо Сити
|1:1
|17
|8
|1
|8
|25 - 28
|25
|10.
|Цинциннати
|5:2
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|0:4
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|17
|11
|2
|4
|33 - 28
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|5:2
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|17
|6
|3
|8
|19 - 21
|21
|6.
|Орландо Сити
|1:1
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|17
|3
|11
|3
|24 - 25
|20
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|17
|3
|6
|8
|24 - 33
|15
|10.
|Интер Майами
|0:3
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|0:2
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|0:4
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|3.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|28 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10