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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
2:5
Второй тайм: 63'
Цинциннати
0'
0:1
6' Гол
Акоста Лусиано
0:2
8' Гол
Brenner da Silva
0:3
24' Гол
Brenner da Silva
1:3
26' Гол
Моррисон Равел
30' Желтая карточка
Морено Хуниор
1:4
37' Гол
Brenner da Silva
45' Желтая карточка
Бирнбом Стив
2:4
47' Гол
Kristian Fletcher
2:5
53' Гол
Васкес Брэндон
61' Желтая карточка
32
Очоа
Дэвид
3
Одои-Атсем
Крис
93
Альфаро
Тони
15
Бирнбом
Стив
45
Matai
Akinmboni
49
Моррисон
Равел
8
Дуркин
Кристофер
13
Sofiane
Djeffal
35
Theodore
Ku-DiPietro
20
Бентеке
Кристиан
26
Kristian
Fletcher
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Цинциннати

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
1:2
М
0:0
М
0:0
М
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 12 0.35
Камара Ола 9 (1) 0.26
Эстрада Майкл 4 (1) 0.12
Моррисон Равел 2 0.06
Бирнбом Стив 2 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.03
Nigel Robertha 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Смит Кимарни 1 0.03
Бентеке Кристиан 1 0.03
Флорес Эдисон 1 0.03
Kristian Fletcher 1 0.03
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Альфаро Тони 0 0
Drew Skundrich 0 0
Martín Rodríguez1 0 0
Jackson Hopkins 0 0
Sofiane Djeffal 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 18 0.53
Brenner da Silva 18 (1) 0.53
Акоста Лусиано 10 (3) 0.29
Барреаль Альваро 5 0.15
Морено Хуниор 2 0.06
Миазга Мэтт 2 0.06
Матаррита Рональд 1 0.03
Кубо Юя 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Ian Murphy 1 0.03
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 7 1
Дуркин Кристофер 5 1
Найяр Энди 6 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Jackson Hopkins 5 0
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 4 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Пинс Донован 1 1
Бентеке Кристиан 2 0
Моррисон Равел 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Martín Rodríguez1 1 0
Смит Кимарни 1 0
Sami Guediri 1 0
Kristian Fletcher 1 0
Matai Akinmboni 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 10 0
Акоста Лусиано 7 1
Блэкетт Тайлер 8 0
Хагглунд Ник 6 1
Кэмерон Джефф 6 0
Кубо Юя 5 0
Морено Хуниор 5 0
Крус Аллан 3 1
Пауэлл Альвас 4 0
Барреаль Альваро 4 0
Баджи Доминик 3 0
Brenner da Silva 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Сантос Сержио II 0 1
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
5%
3
15%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
7
35%
4
20%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
4
20%
6
30%
76-90

Пропущено

29
29
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
5
17%
3
10%
1-15
0
0%
7
24%
16-30
8
28%
9
31%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
10
34%
3
10%
76-90

Забито

17
36
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
4
24%
4
11%
1-15
1
6%
8
22%
16-30
2
12%
5
14%
31-45
4
24%
6
17%
46-60
2
12%
5
14%
61-75
4
24%
8
22%
76-90

Пропущено

34
28
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
2
6%
2
7%
1-15
6
18%
6
21%
16-30
6
18%
6
21%
31-45
7
21%
4
14%
46-60
10
29%
29%
3
11%
61-75
3
9%
7
25%
76-90

Забито

37
56
18 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 18
14 Не забивали 5
5
14%
7
13%
1-15
4
11%
10
18%
16-30
9
24%
9
16%
31-45
8
22%
9
16%
46-60
3
8%
7
13%
61-75
8
22%
14
25%
76-90

Пропущено

63
57
27 В 1-м тайме 33
36 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 27
7
11%
5
9%
1-15
6
10%
13
23%
16-30
14
22%
15
26%
31-45
10
16%
9
16%
46-60
13
21%
5
9%
61-75
13
21%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3
Цинциннати
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 34 20 5 9 63 - 49 65
3. Нью-Йорк Сити 1:0 34 16 7 11 56 - 40 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 5:2 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 0:3 34 14 6 14 46 - 56 48
7. Коламбус Кру 1:1 33 10 17 6 46 - 38 47
8. Орландо Сити 1:1 34 13 7 14 43 - 53 46
9. Шарлотт 0:2 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 34 10 12 12 46 - 49 42
11. Атланта Юнайтед 0:1 34 10 10 14 47 - 53 40
12. Чикаго Файр 0:0 34 10 9 15 38 - 47 39
13. Торонто 0:4 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 2:5 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 33 12 11 10 51 - 41 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Хьюстон Динамо 33 10 6 17 42 - 53 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 1:0 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 0:3 17 10 3 4 33 - 28 33
4. Шарлотт 0:2 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 0:1 17 8 5 4 30 - 23 29
7. Коламбус Кру 1:1 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Орландо Сити 1:1 17 8 1 8 25 - 28 25
10. Цинциннати 5:2 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 0:4 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 0:0 17 6 5 6 17 - 16 23
14. Ди Си Юнайтед 2:5 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 11 2 4 33 - 28 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 4:0 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 5:2 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 1:0 17 6 3 8 19 - 21 21
6. Орландо Сити 1:1 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 1:1 17 3 11 3 24 - 25 20
8. Чикаго Файр 0:0 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 3 6 8 24 - 33 15
10. Интер Майами 0:3 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 0:2 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 0:1 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 2:5 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 0:4 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 28 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Весь список
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    • Лучшие коэффициенты
    Ди Си Юнайтед
    Ничья
    Цинциннати
    51.28
    4.20
    1.93
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 2:5 Цинциннати онлайн

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