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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
0:3
Второй тайм: 63'
Клёб де Фут Монреаль
0'
2' Желтая карточка
Миллер Камаль
0:1
5' Гол
Михайлович Джордже
0:2
8' Гол
Лаппалайнен Ласси
25' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
0:3
36' Гол
Камара Кей
38' Желтая карточка
Йедлин Деандре
40' Желтая карточка
Лоу Дэмион
27
Коллендер
Дрейк
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
2
Йедлин
Деандре
16
Тейлор
Роберт
17
Васильев
Индиана
7
Jean
Mota
26
Грегоре
11
Ласситер
Ариэль
10
Игуаин
Гонсало
41
Пантемис
Джеймс
5
Корбо
Габриэле
3
Миллер
Камаль
16
Уотерман
Джоэль
22
Джонстон
Алистер
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
28
Коне
Исмаэль
8
Михайлович
Джордже
23
Камара
Кей
Интер Майами
3-5-2
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Интер Майами
Клёб де Фут Монреаль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 16 (5) 0.47
Кампана Леонардо 11 0.32
Ласситер Ариэль 4 0.12
Тейлор Роберт 3 0.09
Посуэло Алехандро 2 0.06
Jean Mota 2 0.06
Васильев Индиана 2 0.06
Emerson Rodriguez 2 0.06
Дюк Брайс 1 0.03
Лоу Дэмион 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Робинсон Робби 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0
Aime Mabika 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.44
Камара Кей 9 0.26
Михайлович Джордже 9 0.26
Джонстон Алистер 4 0.12
Бро-Гийяр Закари 4 0.12
Лаппалайнен Ласси 3 0.09
Торрес Хоакин 3 0.09
Уотерман Джоэль 3 0.09
Коне Исмаэль 2 0.06
Миллер Камаль 2 0.06
Тойе Мейсон 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ваньяма Виктор 1 0.03
Matko Miljevic 1 (1) 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Пьетт Самуэль 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Jojea Kwizera 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 12 0
Лоу Дэмион 9 1
Jean Mota 5 1
Йедлин Деандре 6 0
Дюк Брайс 5 0
Маквей Кристофер 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Васильев Индиана 3 0
Посуэло Алехандро 1 1
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 12 0
Ваньяма Виктор 8 0
Коне Исмаэль 6 1
Киото Ромель 5 1
Камашо Руди 6 0
Миллер Камаль 4 1
Пьетт Самуэль 5 0
Михайлович Джордже 5 0
Джонстон Алистер 5 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Камара Кей 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
31
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
3%
2
6%
1-15
8
24%
9
29%
29%
16-30
7
21%
7
23%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
4
12%
6
19%
61-75
9
27%
3
10%
76-90

Пропущено

25
27
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
3
12%
10
37%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
7
28%
2
7%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
5
20%
2
7%
61-75
5
20%
5
19%
76-90

Забито

14
28
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
14%
6
21%
1-15
2
14%
6
21%
16-30
2
14%
4
14%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
6
21%
76-90

Пропущено

27
23
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 15
4
15%
3
13%
1-15
7
26%
1
4%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
3
11%
6
26%
46-60
8
30%
30%
9
39%
61-75
3
11%
1
4%
76-90

Забито

47
59
22 В 1-м тайме 34
25 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
3
6%
8
14%
1-15
10
21%
15
25%
16-30
9
19%
11
19%
31-45
6
13%
10
17%
46-60
4
9%
6
10%
61-75
15
32%
9
15%
76-90

Пропущено

52
50
26 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 28
7
13%
13
26%
1-15
10
19%
4
8%
16-30
9
17%
5
10%
31-45
5
10%
11
22%
46-60
13
25%
11
22%
61-75
8
15%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1
Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 34 20 5 9 63 - 49 65
3. Нью-Йорк Сити 1:0 34 16 7 11 56 - 40 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 5:2 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 0:3 34 14 6 14 46 - 56 48
7. Коламбус Кру 1:1 33 10 17 6 46 - 38 47
8. Орландо Сити 1:1 34 13 7 14 43 - 53 46
9. Шарлотт 0:2 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 34 10 12 12 46 - 49 42
11. Атланта Юнайтед 0:1 34 10 10 14 47 - 53 40
12. Чикаго Файр 0:0 34 10 9 15 38 - 47 39
13. Торонто 0:4 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 2:5 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 33 12 11 10 51 - 41 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Хьюстон Динамо 33 10 6 17 42 - 53 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 1:0 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 0:3 17 10 3 4 33 - 28 33
4. Шарлотт 0:2 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 0:1 17 8 5 4 30 - 23 29
7. Коламбус Кру 1:1 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Орландо Сити 1:1 17 8 1 8 25 - 28 25
10. Цинциннати 5:2 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 0:4 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 0:0 17 6 5 6 17 - 16 23
14. Ди Си Юнайтед 2:5 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 11 2 4 33 - 28 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 4:0 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 5:2 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 1:0 17 6 3 8 19 - 21 21
6. Орландо Сити 1:1 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 1:1 17 3 11 3 24 - 25 20
8. Чикаго Файр 0:0 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 3 6 8 24 - 33 15
10. Интер Майами 0:3 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 0:2 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 0:1 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 2:5 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 0:4 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 28 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Игуаин Гонсало уходит с поля. Emerson Rodriguez выходит вместо него
  • 56'
    Пьетт Самуэль уходит с поля. Матье Чойниер выходит вместо него
  • 56'
    Миллер Камаль уходит с поля. Роберт Торкельссон выходит вместо него
  • 46'
    Индиана Васильев уходит с поля. Брюс Дьюк выходит вместо него
  • 46'
    Лоу Дэмион уходит с поля. Ryan Sailor выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Клёб де Фут Монреаль
    84.00
    3.70
    3.65
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