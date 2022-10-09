Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
0:3
Второй тайм: 63'
0'
2' Желтая карточкаМиллер Камаль
0:1
5' ГолМихайлович Джордже
0:2
8' ГолЛаппалайнен Ласси
25' Желтая карточкаПьетт Самуэль
0:3
36' ГолКамара Кей
38' Желтая карточкаЙедлин Деандре
40' Желтая карточкаЛоу Дэмион
Ход матча
5'
8'
25'
36'
0:3
38'
40'
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
20 Шеа БрекЗащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
32 Noah Allen
-
-
-
45 Ryan Sailor
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Интер Майами
Клёб де Фут Монреаль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|16 (5)
|0.47
|Кампана Леонардо
|11
|0.32
|Ласситер Ариэль
|4
|0.12
|Тейлор Роберт
|3
|0.09
|Посуэло Алехандро
|2
|0.06
|Jean Mota
|2
|0.06
|Васильев Индиана
|2
|0.06
|Emerson Rodriguez
|2
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.03
|Лоу Дэмион
|1
|0.03
|Маквей Кристофер
|1
|0.03
|Робинсон Робби
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
|Aime Mabika
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|15 (4)
|0.44
|Камара Кей
|9
|0.26
|Михайлович Джордже
|9
|0.26
|Джонстон Алистер
|4
|0.12
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0.12
|Лаппалайнен Ласси
|3
|0.09
|Торрес Хоакин
|3
|0.09
|Уотерман Джоэль
|3
|0.09
|Коне Исмаэль
|2
|0.06
|Миллер Камаль
|2
|0.06
|Тойе Мейсон
|2
|0.06
|Шуэньер Матьё
|2
|0.06
|Ваньяма Виктор
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1 (1)
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
|Jojea Kwizera
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|12
|0
|Лоу Дэмион
|9
|1
|Jean Mota
|5
|1
|Йедлин Деандре
|6
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Маквей Кристофер
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Васильев Индиана
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|1
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|12
|0
|Ваньяма Виктор
|8
|0
|Коне Исмаэль
|6
|1
|Киото Ромель
|5
|1
|Камашо Руди
|6
|0
|Миллер Камаль
|4
|1
|Пьетт Самуэль
|5
|0
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Джонстон Алистер
|5
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Корбо Габриэле
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Бреза Себастьян
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Шуэньер Матьё
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
31
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
3%
2
6%
1-15
8
24%
9
29%
29%
16-30
7
21%
7
23%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
4
12%
6
19%
61-75
9
27%
3
10%
76-90
Пропущено
25
27
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
3
12%
10
37%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
7
28%
2
7%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
5
20%
2
7%
61-75
5
20%
5
19%
76-90
Забито
14
28
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
14%
6
21%
1-15
2
14%
6
21%
16-30
2
14%
4
14%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
6
21%
76-90
Пропущено
27
23
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 15
4
15%
3
13%
1-15
7
26%
1
4%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
3
11%
6
26%
46-60
8
30%
30%
9
39%
61-75
3
11%
1
4%
76-90
Забито
47
59
22 В 1-м тайме 34
25 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
3
6%
8
14%
1-15
10
21%
15
25%
16-30
9
19%
11
19%
31-45
6
13%
10
17%
46-60
4
9%
6
10%
61-75
15
32%
9
15%
76-90
Пропущено
52
50
26 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 28
7
13%
13
26%
1-15
10
19%
4
8%
16-30
9
17%
5
10%
31-45
5
10%
11
22%
46-60
13
25%
11
22%
61-75
8
15%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1
Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|34
|20
|5
|9
|63 - 49
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|34
|16
|7
|11
|56 - 40
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|5:2
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|0:3
|34
|14
|6
|14
|46 - 56
|48
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|33
|10
|17
|6
|46 - 38
|47
|8.
|Орландо Сити
|1:1
|34
|13
|7
|14
|43 - 53
|46
|9.
|Шарлотт
|0:2
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|10
|12
|12
|46 - 49
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|34
|10
|10
|14
|47 - 53
|40
|12.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|10
|9
|15
|38 - 47
|39
|13.
|Торонто
|0:4
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|4
|8
|64 - 37
|64
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Нэшвилл
|33
|12
|11
|10
|51 - 41
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|33
|11
|13
|9
|52 - 50
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|33
|12
|4
|17
|45 - 44
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|11
|7
|15
|41 - 52
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|33
|10
|6
|17
|42 - 53
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|0:3
|17
|10
|3
|4
|33 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|0:2
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 23
|29
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Орландо Сити
|1:1
|17
|8
|1
|8
|25 - 28
|25
|10.
|Цинциннати
|5:2
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|0:4
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|17
|11
|2
|4
|33 - 28
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|5:2
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|17
|6
|3
|8
|19 - 21
|21
|6.
|Орландо Сити
|1:1
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|17
|3
|11
|3
|24 - 25
|20
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|17
|3
|6
|8
|24 - 33
|15
|10.
|Интер Майами
|0:3
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|0:2
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|0:4
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|3.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|28 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10