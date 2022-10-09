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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
2:0
Конец матча
Шарлотт
0'
1:0
8' Гол
Elias Manoel
40' Желтая карточка
Аффул Харрисон
2:0
55' Гол
Elias Manoel
83' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
90' Желтая карточка
Лонг Аарон
90'+6
1
Карлос
Мигел
Коронел
33
Лонг
Аарон
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
12
Нилис
Дилан
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
47
Толкин
Джон
82
Лима
Лукас
II
11
Elias
Manoel
10
Морган
Льюис
23
Сисниего
Пабло
14
Бёрн
Натан
21
Маланда
Адилсон
5
Уолкс
Антон
25
Аффул
Харрисон
20
Джонс
Деррик
6
Сантуш
Нуну
III
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
7
Юзвяк
Камиль
12
Риос
Даниэль
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3
Шарлотт
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0
ОК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 14 (6) 0.41
Лима Лукас II 5 0.15
Климала Патрик 5 (2) 0.15
Лонг Аарон 4 0.12
Барлоу Том 3 (1) 0.09
Кассерес Кристиан 2 0.06
Фернандес Омир 2 0.06
Харпер Кэмерон 2 0.06
Йервуд Дрю 2 0.06
Elias Manoel 2 0.06
Serge Ngoma 2 0.06
Амайя Фрэнки 1 0.03
Толкин Джон 1 0.03
Кларк Кейден 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Нилис Дилан 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 10 0.29
Риос Даниэль 7 (1) 0.21
Шиньяшики Андре 6 0.18
Ben Bender 3 0.09
Рейна Йорди 3 0.09
Фухс Кристиан 3 (3) 0.09
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Руис Серхио 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Quinn McNeill 1 0.03
Джонс Деррик 1 0.03
Guzman Corujo 1 0.03
Сантуш Нуну III 1 0.03
Adam Armour 1 0.03
Юзвяк Камиль 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Маланда Адилсон 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 10 0
Нилис Шон 7 1
Нилис Дилан 7 1
Толкин Джон 7 0
Йервуд Дрю 5 1
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Лонг Аарон 5 0
Харпер Кэмерон 5 0
Данкан Кайл 3 1
Эдельман Даниэль 4 0
Морган Льюис 2 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Кларк Кейден 2 0
Лима Лукас II 1 0
Фернандес Омир 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронико Брандт 7 0
Фухс Кристиан 3 2
Алсивар Хорди 5 0
Аффул Харрисон 4 0
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Юзвяк Камиль 4 0
Guzman Corujo 4 0
Свидерски Кароль 3 0
Джонс Деррик 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Quinn McNeill 2 0
Рейна Йорди 1 0
Риос Даниэль 1 0
Уолкс Антон 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
23 Не забивали 26
5
21%
3
23%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
7
29%
29%
1
8%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
5
21%
5
38%
76-90

Пропущено

24
39
6 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
1
4%
7
18%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
5
21%
8
21%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
9
38%
7
18%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
3
13%
2
11%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
3
13%
5
28%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
1
5%
6
23%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
4
20%
7
27%
61-75
7
35%
3
12%
76-90

Забито

47
31
21 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 7
12 Не забивали 18
8
17%
5
16%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
5
11%
3
10%
31-45
11
23%
3
10%
46-60
7
15%
8
26%
61-75
8
17%
10
32%
76-90

Пропущено

44
65
14 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 36
18 Пропускали первыми 26
27 Не пропускали 30
2
5%
13
20%
1-15
7
16%
7
11%
16-30
5
11%
9
14%
31-45
6
14%
14
22%
46-60
8
18%
12
18%
61-75
16
36%
10
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0
Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 34 20 5 9 63 - 50 65
3. Нью-Йорк Сити 34 16 7 11 57 - 41 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 34 14 6 14 47 - 56 48
7. Орландо Сити 34 14 6 14 44 - 53 48
8. Коламбус Кру 33 10 16 7 46 - 39 46
9. Шарлотт 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 34 10 12 12 47 - 50 42
11. Атланта Юнайтед 34 10 10 14 48 - 54 40
12. Чикаго Файр 34 10 9 15 39 - 48 39
13. Торонто 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 33 20 5 8 64 - 37 65
2. Остин 1:0 34 17 7 10 65 - 48 58
3. Даллас 0:0 34 13 12 9 46 - 36 51
4. Миннесота Юнайтед 1:0 34 14 6 14 47 - 51 48
5. Нэшвилл 0:0 34 12 12 10 51 - 41 48
6. Реал Солт-Лейк 1:0 34 12 11 11 41 - 44 47
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 34 13 8 13 55 - 51 47
8. Портленд Тимберс 0:1 34 11 13 10 52 - 51 46
9. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 12 7 15 40 - 56 43
10. Колорадо Рэпидс 0:1 34 11 9 14 45 - 57 42
11. Сиэтл Саундерс 1:1 34 12 5 17 46 - 45 41
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 34 11 8 15 41 - 52 41
13. Хьюстон Динамо 1:0 34 11 6 17 43 - 53 39
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 34 8 11 15 51 - 68 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 17 10 3 4 34 - 28 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 17 8 5 4 31 - 24 29
7. Орландо Сити 17 9 0 8 26 - 28 27
8. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 17 6 5 6 18 - 17 23
14. Ди Си Юнайтед 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 17 13 3 1 39 - 14 42
2. Колорадо Рэпидс 0:1 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 0:0 17 9 5 3 26 - 14 32
5. Остин 1:0 17 9 5 3 42 - 22 32
6. Реал Солт-Лейк 1:0 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Портленд Тимберс 0:1 17 8 6 3 28 - 19 30
8. Сиэтл Саундерс 1:1 17 9 3 5 28 - 18 30
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Миннесота Юнайтед 1:0 17 8 5 4 26 - 20 29
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 8 4 5 35 - 25 28
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 7 6 4 31 - 27 27
13. Хьюстон Динамо 1:0 17 7 5 5 24 - 19 26
14. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 30 - 21 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 17 11 2 4 33 - 29 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 17 6 3 8 20 - 22 21
6. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 17 3 10 4 24 - 26 19
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 3 6 8 25 - 34 15
10. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 21 - 20 24
3. Лос-Анджелес 0:0 16 7 2 7 25 - 23 23
4. Даллас 0:0 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 1:0 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 5 4 8 20 - 26 19
7. Портленд Тимберс 0:1 17 3 7 7 24 - 32 16
8. Реал Солт-Лейк 1:0 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 1:0 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 2 6 9 16 - 35 12
11. Сиэтл Саундерс 1:1 17 3 2 12 18 - 27 11
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 2 4 11 15 - 36 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 1 5 11 20 - 41 8
14. Колорадо Рэпидс 0:1 17 1 4 12 16 - 42 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 29 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Нью-Йорк Сити Родригес Сантьяго 12
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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