Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
2:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолElias Manoel
40' Желтая карточкаАффул Харрисон
2:0
55' ГолElias Manoel
83' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
90' Желтая карточкаЛонг Аарон
90'+6
Ход матча
8'
1:0
40'
55'
2:0
83'
90'
33
Лонг
Аарон
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
11
Elias
Manoel
10
Морган
Льюис
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
12
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
82 Лима ЛукасНападающий
-
11 Elias ManoelНападающий
-
10 Морган ЛьюисНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
22 Serge Ngoma
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
-
31 George Marks
-
15 Ben Bender
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|14 (6)
|0.41
|Лима Лукас II
|5
|0.15
|Климала Патрик
|5 (2)
|0.15
|Лонг Аарон
|4
|0.12
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.09
|Кассерес Кристиан
|2
|0.06
|Фернандес Омир
|2
|0.06
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Йервуд Дрю
|2
|0.06
|Elias Manoel
|2
|0.06
|Serge Ngoma
|2
|0.06
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кларк Кейден
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Нилис Дилан
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|10
|0.29
|Риос Даниэль
|7 (1)
|0.21
|Шиньяшики Андре
|6
|0.18
|Ben Bender
|3
|0.09
|Рейна Йорди
|3
|0.09
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.09
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Руис Серхио
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Quinn McNeill
|1
|0.03
|Джонс Деррик
|1
|0.03
|Guzman Corujo
|1
|0.03
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|Adam Armour
|1
|0.03
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|10
|0
|Нилис Шон
|7
|1
|Нилис Дилан
|7
|1
|Толкин Джон
|7
|0
|Йервуд Дрю
|5
|1
|Климала Патрик
|6
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Лонг Аарон
|5
|0
|Харпер Кэмерон
|5
|0
|Данкан Кайл
|3
|1
|Эдельман Даниэль
|4
|0
|Морган Льюис
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронико Брандт
|7
|0
|Фухс Кристиан
|3
|2
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Аффул Харрисон
|4
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Свидерски Кароль
|3
|0
|Джонс Деррик
|3
|0
|Orrin McKinze Gaines
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Quinn McNeill
|2
|0
|Рейна Йорди
|1
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Уолкс Антон
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
23 Не забивали 26
5
21%
3
23%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
7
29%
29%
1
8%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
5
21%
5
38%
76-90
Пропущено
24
39
6 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
1
4%
7
18%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
5
21%
8
21%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
9
38%
7
18%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
3
13%
2
11%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
3
13%
5
28%
76-90
Пропущено
20
26
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
1
5%
6
23%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
4
20%
7
27%
61-75
7
35%
3
12%
76-90
Забито
47
31
21 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 7
12 Не забивали 18
8
17%
5
16%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
5
11%
3
10%
31-45
11
23%
3
10%
46-60
7
15%
8
26%
61-75
8
17%
10
32%
76-90
Пропущено
44
65
14 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 36
18 Пропускали первыми 26
27 Не пропускали 30
2
5%
13
20%
1-15
7
16%
7
11%
16-30
5
11%
9
14%
31-45
6
14%
14
22%
46-60
8
18%
12
18%
61-75
16
36%
10
15%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0
Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|33
|20
|5
|8
|64 - 37
|65
|2.
|Остин
|1:0
|34
|17
|7
|10
|65 - 48
|58
|3.
|Даллас
|0:0
|34
|13
|12
|9
|46 - 36
|51
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|34
|14
|6
|14
|47 - 51
|48
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|34
|12
|12
|10
|51 - 41
|48
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|12
|11
|11
|41 - 44
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|34
|13
|8
|13
|55 - 51
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1
|34
|11
|13
|10
|52 - 51
|46
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|12
|7
|15
|40 - 56
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|11
|9
|14
|45 - 57
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|34
|12
|5
|17
|46 - 45
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|34
|11
|8
|15
|41 - 52
|41
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|34
|11
|6
|17
|43 - 53
|39
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|34
|8
|11
|15
|51 - 68
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|17
|13
|3
|1
|39 - 14
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|9
|5
|3
|26 - 14
|32
|5.
|Остин
|1:0
|17
|9
|5
|3
|42 - 22
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 18
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|3
|7
|7
|24 - 32
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|2
|4
|11
|15 - 36
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|1
|5
|11
|20 - 41
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|17
|1
|4
|12
|16 - 42
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12