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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
0:1
Второй тайм: 58'
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
9' Гол
Перейра Габриэл
10' Желтая карточка
Калленс Александр
45' Желтая карточка
Араужо Луис
23
Гудиньо
Рауль
11
Леннон
Брукс
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
9
Россетто
Матеус
19
Араужо
Луис
8
Альмада
Тьяго
21
Edwin
Mosquera
4
Дуайер
Доминик
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
55
Паркс
Китон
26
Асеведо
Николас
38
Перейра
Габриэл
10
Моралес
Максимильяно
22
Kevin
O`Toole
43
Talles
Magno
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:2
М
2:0
М
1:1
М
1:0
М
4:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
3:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 9 (1) 0.26
Ronaldo Morell 7 0.21
Альмада Тьяго 6 0.18
Пурата Хуан Хосе 6 0.18
Араужо Луис 4 0.12
Дуайер Доминик 4 0.12
Гутман Эндрю 3 0.09
Леннон Брукс 2 0.06
Морено Марселино 2 0.06
Alan Franco1 1 0.03
Caleb Wiley 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Соса Сантьяго 1 0.03
Edwin Mosquera 0 0
Россетто Матеус 0 0
Сейдич Амар 0 0
Ибарра Франко 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.38
Перейра Габриэл 8 0.24
Talles Magno 7 (1) 0.21
Эбер Араужо 7 (1) 0.21
Хавьер Тиаго 5 0.15
Калленс Александр 5 0.15
Родригес Сантьяго 4 0.12
Моралес Максимильяно 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Шано Максим 1 0.03
Глостер Кристофер 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Грей Тэйвон 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 6 1
Араужо Луис 7 0
Соса Сантьяго 5 0
Гутман Эндрю 5 0
Сейдич Амар 5 0
Ибарра Франко 5 0
Альмада Тьяго 3 1
Морено Марселино 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Edwin Mosquera 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Эрнандес Рональд 2 0
Aiden McFadden 2 0
Ronaldo Morell 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 11 0
Моралес Альфредо 8 1
Кастельянос Валентин 9 0
Асеведо Николас 8 0
Калленс Александр 7 0
Моралес Максимильяно 5 0
Шано Максим 5 0
Мартинс Тьяго II 3 1
Амундсен Мальте 4 0
Хаак Джастин 3 0
Talles Magno 3 0
Паркс Китон 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Vuk Latinovich 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
18
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
5
17%
1
6%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
3
10%
7
39%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
7
23%
2
11%
61-75
9
30%
2
11%
76-90

Пропущено

22
21
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
6
27%
6
29%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
1
5%
4
19%
76-90

Забито

17
38
5 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
1
6%
7
18%
1-15
4
24%
6
16%
16-30
0
0%
5
13%
31-45
3
18%
8
21%
46-60
2
12%
6
16%
61-75
7
41%
6
16%
76-90

Пропущено

30
18
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
13%
3
17%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
2
7%
4
22%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
9
30%
6
33%
76-90

Забито

47
56
16 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
6
13%
8
14%
1-15
7
15%
9
16%
16-30
3
6%
12
21%
31-45
6
13%
11
20%
46-60
9
19%
8
14%
61-75
16
34%
8
14%
76-90

Пропущено

52
39
28 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 18
10
19%
9
23%
1-15
7
13%
7
18%
16-30
11
21%
4
10%
31-45
7
13%
4
10%
46-60
7
13%
5
13%
61-75
10
19%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2
Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 34 20 5 9 63 - 49 65
3. Нью-Йорк Сити 1:0 34 16 7 11 56 - 40 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 5:2 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 0:3 34 14 6 14 46 - 56 48
7. Коламбус Кру 1:1 33 10 17 6 46 - 38 47
8. Орландо Сити 1:1 34 13 7 14 43 - 53 46
9. Шарлотт 0:2 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 34 10 12 12 46 - 49 42
11. Атланта Юнайтед 0:1 34 10 10 14 47 - 53 40
12. Чикаго Файр 0:0 34 10 9 15 38 - 47 39
13. Торонто 0:4 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 2:5 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 33 12 11 10 51 - 41 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Хьюстон Динамо 33 10 6 17 42 - 53 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 1:0 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 0:3 17 10 3 4 33 - 28 33
4. Шарлотт 0:2 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 0:1 17 8 5 4 30 - 23 29
7. Коламбус Кру 1:1 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Орландо Сити 1:1 17 8 1 8 25 - 28 25
10. Цинциннати 5:2 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 0:4 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 0:0 17 6 5 6 17 - 16 23
14. Ди Си Юнайтед 2:5 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 11 2 4 33 - 28 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 4:0 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 5:2 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 1:0 17 6 3 8 19 - 21 21
6. Орландо Сити 1:1 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 1:1 17 3 11 3 24 - 25 20
8. Чикаго Файр 0:0 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 3 6 8 24 - 33 15
10. Интер Майами 0:3 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 0:2 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 0:1 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 2:5 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 0:4 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 28 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Араужо Луис получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Таллис Магно уходит с поля. Эбер Араужо выходит вместо него
  • 18'
    Тейвон Грэй уходит с поля. Тиннерхольм Антон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    10'
    Калленс Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Габриэль Перейра бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Йорк Сити
6.48
3.90
3.50
Все Коэффициенты
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