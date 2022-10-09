Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
1:1
Второй тайм: 58'
Ход матча
9'
38'
0:1
56'
1:1
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Орландо Сити
Коламбус Кру
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|11 (1)
|0.32
|Торрес Факундо
|8
|0.24
|Урсо Жуниор
|4
|0.12
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.09
|Акинделе Тешо
|3
|0.09
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Смит Кайл
|2
|0.06
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Ангуло Иван
|0
|0
|Карлос Антонио
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|10 (1)
|0.3
|Этьенн Дерик
|9
|0.27
|Эрнандес Хуан
|9
|0.27
|Диас Луис III
|3
|0.09
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.09
|Уртадо Эрик
|3
|0.09
|Менса Джонатан
|2
|0.06
|Зардес Гьяси
|2
|0.06
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Морейра Стивен
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Молино Кевин
|1
|0.03
|Sean Zawadzki
|1
|0.03
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
|Mohamed Farsi
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|7
|1
|Cesar Araujo
|7
|1
|Моутинью Жоау
|8
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Урсо Жуниор
|6
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Луис III
|6
|1
|Менса Джонатан
|7
|0
|Artur Moraes III
|7
|0
|Сантуш Педру
|6
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Этьенн Дерик
|6
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Моррис Эйдан
|3
|0
|Ром Элой
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Уильямс Джош
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
9%
3
12%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
2
9%
8
32%
61-75
4
18%
6
24%
76-90
Пропущено
29
22
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
10
34%
3
14%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
5
17%
11
50%
76-90
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
4
21%
3
13%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
4
21%
6
26%
61-75
2
11%
5
22%
76-90
Пропущено
24
12
5 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
7
29%
29%
1
8%
61-75
8
33%
4
33%
76-90
Забито
41
48
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
6
15%
6
13%
1-15
6
15%
8
17%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
9
22%
2
4%
46-60
6
15%
14
29%
29%
61-75
6
15%
11
23%
76-90
Пропущено
53
34
14 В 1-м тайме 11
39 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 21
4
8%
3
9%
1-15
6
11%
4
12%
16-30
4
8%
4
12%
31-45
14
26%
6
18%
46-60
12
23%
2
6%
61-75
13
25%
15
44%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|34
|20
|5
|9
|63 - 49
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|34
|16
|7
|11
|56 - 40
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|5:2
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|0:3
|34
|14
|6
|14
|46 - 56
|48
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|33
|10
|17
|6
|46 - 38
|47
|8.
|Орландо Сити
|1:1
|34
|13
|7
|14
|43 - 53
|46
|9.
|Шарлотт
|0:2
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|10
|12
|12
|46 - 49
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|34
|10
|10
|14
|47 - 53
|40
|12.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|10
|9
|15
|38 - 47
|39
|13.
|Торонто
|0:4
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|4
|8
|64 - 37
|64
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Нэшвилл
|33
|12
|11
|10
|51 - 41
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|33
|11
|13
|9
|52 - 50
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|33
|12
|4
|17
|45 - 44
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|11
|7
|15
|41 - 52
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|33
|10
|6
|17
|42 - 53
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|0:3
|17
|10
|3
|4
|33 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|0:2
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 23
|29
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Орландо Сити
|1:1
|17
|8
|1
|8
|25 - 28
|25
|10.
|Цинциннати
|5:2
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|0:4
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|17
|11
|2
|4
|33 - 28
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|5:2
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|17
|6
|3
|8
|19 - 21
|21
|6.
|Орландо Сити
|1:1
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|17
|3
|11
|3
|24 - 25
|20
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|17
|3
|6
|8
|24 - 33
|15
|10.
|Интер Майами
|0:3
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|0:2
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|0:4
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|3.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|28 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10