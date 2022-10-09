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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
1:1
Второй тайм: 58'
Коламбус Кру
0'
9' Желтая карточка
Сантуш Педру
0:1
38' Гол
Этьенн Дерик
1:1
56' Гол
Урсо Жуниор

Ход матча

9'
 
Сантуш Педру
38'
0:1
Этьенн Дерик
(Селараян Лукас)
41'
 
Молино Кевин
Этьенн Дерик
56'
Урсо Жуниор
1:1
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Коламбус Кру
7.00
3.57
3.57
Все Коэффициенты
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
9
Кара
Эркан
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
Орландо Сити
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Коламбус Кру

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
0:2
М
3:2
М
3:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
2:0
М
1:4
М
2:2
М
5:2
ОК
2:0
М
2:2
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 11 (1) 0.32
Торрес Факундо 8 0.24
Урсо Жуниор 4 0.12
Пато Алешандре 3 (1) 0.09
Акинделе Тешо 3 0.09
Моутинью Жоау 2 0.06
Тейшейра Руан 2 0.06
Смит Кайл 2 0.06
Перейра Маурисио 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Мишель Бенжи 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Ангуло Иван 0 0
Карлос Антонио 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 10 (1) 0.3
Этьенн Дерик 9 0.27
Эрнандес Хуан 9 0.27
Диас Луис III 3 0.09
Нэйджби Дарлингтон 3 0.09
Уртадо Эрик 3 0.09
Менса Джонатан 2 0.06
Зардес Гьяси 2 0.06
Берри Мигель 2 0.06
Морейра Стивен 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Молино Кевин 1 0.03
Sean Zawadzki 1 0.03
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Will Sands 0 0
Mohamed Farsi 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 7 1
Cesar Araujo 7 1
Моутинью Жоау 8 0
Карлос Антонио 6 0
Урсо Жуниор 6 0
Перейра Маурисио 5 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Луис III 6 1
Менса Джонатан 7 0
Artur Moraes III 7 0
Сантуш Педру 6 0
Морейра Стивен 6 0
Этьенн Дерик 6 0
Нэйджби Дарлингтон 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Селараян Лукас 3 0
Моррис Эйдан 3 0
Ром Элой 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Уильямс Джош 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Анибаба Жалил 1 0
Йебоа Яв 1 0
Дегенек Милош 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
2
9%
3
12%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
2
9%
8
32%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Пропущено

29
22
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
10
34%
3
14%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
5
17%
11
50%
76-90

Забито

19
23
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
4
21%
3
13%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
4
21%
6
26%
61-75
2
11%
5
22%
76-90

Пропущено

24
12
5 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
7
29%
29%
1
8%
61-75
8
33%
4
33%
76-90

Забито

41
48
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 17
7 Не забивали 8
6
15%
6
13%
1-15
6
15%
8
17%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
9
22%
2
4%
46-60
6
15%
14
29%
29%
61-75
6
15%
11
23%
76-90

Пропущено

53
34
14 В 1-м тайме 11
39 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 21
4
8%
3
9%
1-15
6
11%
4
12%
16-30
4
8%
4
12%
31-45
14
26%
6
18%
46-60
12
23%
2
6%
61-75
13
25%
15
44%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 34 20 5 9 63 - 49 65
3. Нью-Йорк Сити 1:0 34 16 7 11 56 - 40 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 5:2 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 0:3 34 14 6 14 46 - 56 48
7. Коламбус Кру 1:1 33 10 17 6 46 - 38 47
8. Орландо Сити 1:1 34 13 7 14 43 - 53 46
9. Шарлотт 0:2 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 34 10 12 12 46 - 49 42
11. Атланта Юнайтед 0:1 34 10 10 14 47 - 53 40
12. Чикаго Файр 0:0 34 10 9 15 38 - 47 39
13. Торонто 0:4 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 2:5 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 33 12 11 10 51 - 41 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Хьюстон Динамо 33 10 6 17 42 - 53 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 1:0 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 0:3 17 10 3 4 33 - 28 33
4. Шарлотт 0:2 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 0:1 17 8 5 4 30 - 23 29
7. Коламбус Кру 1:1 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Орландо Сити 1:1 17 8 1 8 25 - 28 25
10. Цинциннати 5:2 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 0:4 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 0:0 17 6 5 6 17 - 16 23
14. Ди Си Юнайтед 2:5 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 11 2 4 33 - 28 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 4:0 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 5:2 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 1:0 17 6 3 8 19 - 21 21
6. Орландо Сити 1:1 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 1:1 17 3 11 3 24 - 25 20
8. Чикаго Файр 0:0 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 3 6 8 24 - 33 15
10. Интер Майами 0:3 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 0:2 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 0:1 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 2:5 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 0:4 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 28 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Урсо Жуниор бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Этьенн Дерик уходит с поля. Молино Кевин выходит вместо него
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Этьенн Дерик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Сантуш Педру получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Коламбус Кру
7.00
3.57
3.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру онлайн

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