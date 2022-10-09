Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаСантуш Педру
0:1
38' ГолЭтьенн Дерик
1:1
56' ГолУрсо Жуниор
58' Желтая карточкаCesar Araujo
73' Желтая карточкаНэйджби Дарлингтон
78' Желтая карточкаСмит Кайл
83' Желтая карточкаДегенек Милош
2:1
84' ПенальтиТоррес Факундо
84' Желтая карточкаМишель Бенжи
87' Желтая карточкаУрсо Жуниор
90' Желтая карточкаАнгуло Иван
90' Желтая карточкаВильдер Картахена
90'+9
Ход матча
9'
38'
0:1
56'
1:1
58'
78'
83'
84'
2:1
84'
87'
90'
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Орландо Сити
Коламбус Кру
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|11 (1)
|0.32
|Торрес Факундо
|9 (1)
|0.26
|Урсо Жуниор
|5
|0.15
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.09
|Акинделе Тешо
|3
|0.09
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Смит Кайл
|2
|0.06
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Ангуло Иван
|0
|0
|Карлос Антонио
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|10 (1)
|0.3
|Этьенн Дерик
|9
|0.27
|Эрнандес Хуан
|9
|0.27
|Диас Луис III
|3
|0.09
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.09
|Уртадо Эрик
|3
|0.09
|Менса Джонатан
|2
|0.06
|Зардес Гьяси
|2
|0.06
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Морейра Стивен
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Молино Кевин
|1
|0.03
|Sean Zawadzki
|1
|0.03
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
|Mohamed Farsi
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Cesar Araujo
|8
|1
|Шлегель Родриго
|7
|1
|Моутинью Жоау
|8
|0
|Урсо Жуниор
|7
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Мишель Бенжи
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Вильдер Картахена
|2
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Ангуло Иван
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Луис III
|6
|1
|Менса Джонатан
|7
|0
|Artur Moraes III
|7
|0
|Сантуш Педру
|6
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Этьенн Дерик
|6
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Моррис Эйдан
|3
|0
|Ром Элой
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Уильямс Джош
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
26
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
2
8%
3
12%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
7
29%
29%
1
4%
46-60
2
8%
8
31%
61-75
5
21%
6
23%
76-90
Пропущено
30
24
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
10
33%
4
17%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
5
17%
12
50%
76-90
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
4
21%
3
13%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
4
21%
6
26%
61-75
2
11%
5
22%
76-90
Пропущено
24
12
5 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
7
29%
29%
1
8%
61-75
8
33%
4
33%
76-90
Забито
43
49
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
6
14%
6
12%
1-15
6
14%
8
16%
16-30
8
19%
8
16%
31-45
10
23%
2
4%
46-60
6
14%
14
29%
61-75
7
16%
11
22%
76-90
Пропущено
54
36
15 В 1-м тайме 11
39 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 22
4
7%
3
8%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
5
9%
4
11%
31-45
14
26%
7
19%
46-60
12
22%
2
6%
61-75
13
24%
16
44%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|33
|20
|5
|8
|64 - 37
|65
|2.
|Остин
|1:0
|34
|17
|7
|10
|65 - 48
|58
|3.
|Даллас
|0:0
|34
|13
|12
|9
|46 - 36
|51
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|34
|14
|6
|14
|47 - 51
|48
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|34
|12
|12
|10
|51 - 41
|48
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|12
|11
|11
|41 - 44
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|34
|13
|8
|13
|55 - 51
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1
|34
|11
|13
|10
|52 - 51
|46
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|12
|7
|15
|40 - 56
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|11
|9
|14
|45 - 57
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|34
|12
|5
|17
|46 - 45
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|34
|11
|8
|15
|41 - 52
|41
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|34
|11
|6
|17
|43 - 53
|39
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|34
|8
|11
|15
|51 - 68
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|17
|13
|3
|1
|39 - 14
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|9
|5
|3
|26 - 14
|32
|5.
|Остин
|1:0
|17
|9
|5
|3
|42 - 22
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 18
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|3
|7
|7
|24 - 32
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|2
|4
|11
|15 - 36
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|1
|5
|11
|20 - 41
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|17
|1
|4
|12
|16 - 42
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12