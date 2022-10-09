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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:1
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
18' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
44' Желтая карточка
Мюллер Крис
57' Желтая карточка
Вриони Джакомо
0:1
88' Гол
Dylan Borrero
90' Желтая карточка
Макоун Кристиан
1:1
90' Гол
Монис Алекс
90'+4
34
Брэди
Крис
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
27
Kendall
Burks
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
40
Гутьеррес
Брайан
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
26
Jhon
Duran
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
5
Каптум
Вилфрид
26
Макнамара
Томас
31
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
9
Вриони
Джакомо
Чикаго Файр
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

44 матча

40.9%
27.3%
31.8%
18 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.1%
47.7%
18.2%
15 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

29.5%
34.1%
36.4%
13 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

М
0:0
М
2:2
М
2:3
М
2:2
М
1:2
М
1:1
М
2:1
М
5:0
М
2:2
М
1:1
М
4:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1
ОК
3:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
0:0
САС
1:2
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:2
М
0:3
М
4:0
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jhon Duran 8 0.24
Шакири Джердан 7 (4) 0.21
Пржибылко Каспер 5 0.15
Мюллер Крис 4 0.12
Кцихос Рафаэль 3 0.09
Гутьеррес Брайан 2 0.06
Federico Navarro 2 0.06
Герберс Фабиан 1 0.03
Борнштейн Джонатан 1 0.03
Иванов Станислав III 1 0.03
Омсберг Уайетт 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Монис Алекс 1 0.03
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Наварро Мигель 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Густаво 8 (1) 0.24
Хиль Карлес 7 (4) 0.21
Букса Адам 7 0.21
Макнамара Томас 4 0.12
Dylan Borrero 3 0.09
Бай Брэндон 2 0.06
Ллетгет Себастьян 2 0.06
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Ренникс Джастин 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Ривера Дамьен 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Noel Buck 1 0.03
Вриони Джакомо 1 (1) 0.03
Maciel 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 9 1
Кцихос Рафаэль 7 1
Federico Navarro 7 1
Jhon Duran 6 1
Хименес Гастон 6 0
Теран Карлос 6 0
Секулич Борис 5 0
Мюллер Крис 5 0
Эспиноса Джон 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Герберс Фабиан 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Jairo Torres 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Andre Reynolds II 1 0
Victor Bezerra 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 8 0
Фаррелл Эндрю 5 1
Полстер Мэтт 6 0
Кесслер Генри 5 0
Боу Густаво 4 0
Джонс Дехуан 4 0
Букса Адам 2 1
Хиль Карлес 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Макоун Кристиан 3 0
Бай Брэндон 3 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Хиль Начо 1 0
Вриони Джакомо 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0
Noel Buck 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
11%
2
8%
1-15
6
32%
5
20%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Пропущено

16
34
3 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 14
0
0%
3
9%
1-15
3
19%
5
15%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
4
25%
4
12%
61-75
7
44%
9
26%
76-90

Забито

21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
7
33%
2
8%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Пропущено

31
14
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
10%
2
14%
1-15
7
23%
1
7%
16-30
5
16%
2
14%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
9
29%
29%
7
50%
76-90

Забито

40
49
18 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 20
13 Не забивали 6
4
10%
5
10%
1-15
8
20%
8
16%
16-30
6
15%
8
16%
31-45
8
20%
7
14%
46-60
4
10%
12
24%
61-75
10
25%
9
18%
76-90

Пропущено

47
48
18 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 24
3
6%
5
10%
1-15
10
21%
6
13%
16-30
5
11%
8
17%
31-45
7
15%
7
15%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
16
34%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1
Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 34 20 5 9 63 - 50 65
3. Нью-Йорк Сити 34 16 7 11 57 - 41 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 34 14 6 14 47 - 56 48
7. Орландо Сити 34 14 6 14 44 - 53 48
8. Коламбус Кру 33 10 16 7 46 - 39 46
9. Шарлотт 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 34 10 12 12 47 - 50 42
11. Атланта Юнайтед 34 10 10 14 48 - 54 40
12. Чикаго Файр 34 10 9 15 39 - 48 39
13. Торонто 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 33 20 5 8 64 - 37 65
2. Остин 1:0 34 17 7 10 65 - 48 58
3. Даллас 0:0 34 13 12 9 46 - 36 51
4. Миннесота Юнайтед 1:0 34 14 6 14 47 - 51 48
5. Нэшвилл 0:0 34 12 12 10 51 - 41 48
6. Реал Солт-Лейк 1:0 34 12 11 11 41 - 44 47
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 34 13 8 13 55 - 51 47
8. Портленд Тимберс 0:1 34 11 13 10 52 - 51 46
9. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 12 7 15 40 - 56 43
10. Колорадо Рэпидс 0:1 34 11 9 14 45 - 57 42
11. Сиэтл Саундерс 1:1 34 12 5 17 46 - 45 41
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 34 11 8 15 41 - 52 41
13. Хьюстон Динамо 1:0 34 11 6 17 43 - 53 39
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 34 8 11 15 51 - 68 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 17 10 3 4 34 - 28 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 17 8 5 4 31 - 24 29
7. Орландо Сити 17 9 0 8 26 - 28 27
8. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 17 6 5 6 18 - 17 23
14. Ди Си Юнайтед 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 17 13 3 1 39 - 14 42
2. Колорадо Рэпидс 0:1 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 0:0 17 9 5 3 26 - 14 32
5. Остин 1:0 17 9 5 3 42 - 22 32
6. Реал Солт-Лейк 1:0 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Портленд Тимберс 0:1 17 8 6 3 28 - 19 30
8. Сиэтл Саундерс 1:1 17 9 3 5 28 - 18 30
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Миннесота Юнайтед 1:0 17 8 5 4 26 - 20 29
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 8 4 5 35 - 25 28
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 7 6 4 31 - 27 27
13. Хьюстон Динамо 1:0 17 7 5 5 24 - 19 26
14. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 30 - 21 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 17 11 2 4 33 - 29 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 17 6 3 8 20 - 22 21
6. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 17 3 10 4 24 - 26 19
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 3 6 8 25 - 34 15
10. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 21 - 20 24
3. Лос-Анджелес 0:0 16 7 2 7 25 - 23 23
4. Даллас 0:0 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 1:0 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 5 4 8 20 - 26 19
7. Портленд Тимберс 0:1 17 3 7 7 24 - 32 16
8. Реал Солт-Лейк 1:0 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 1:0 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 2 6 9 16 - 35 12
11. Сиэтл Саундерс 1:1 17 3 2 12 18 - 27 11
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 2 4 11 15 - 36 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 1 5 11 20 - 41 8
14. Колорадо Рэпидс 0:1 17 1 4 12 16 - 42 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 29 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Нью-Йорк Сити Родригес Сантьяго 12
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Алекс Монис бьет в цель!
  • 92'
    Боу Густаво уходит с поля. Гонсалес Омар выходит вместо него
  • 89'
    Мюллер Крис уходит с поля. Алекс Монис выходит вместо него
  • 89'
    Jhon Duran уходит с поля. Пржибылко Каспер выходит вместо него
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Дилан Борреро бьет в цель!
  • 79'
    Маурисио Пинеда уходит с поля. Sergio Oregel выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      44'
      Мюллер Крис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Маурисио Пинеда получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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