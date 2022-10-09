Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Г О О О О Л - Алекс Монис бьет в цель!

89' Мюллер Крис уходит с поля. Алекс Монис выходит вместо него

88' Г О О О О Л - Дилан Борреро бьет в цель!