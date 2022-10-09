Тур: 1. Стадион: SeatGeek Stadium.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаПинеда Маурисио
44' Желтая карточкаМюллер Крис
57' Желтая карточкаВриони Джакомо
0:1
88' ГолDylan Borrero
90' Желтая карточкаМакоун Кристиан
1:1
90' ГолМонис Алекс
90'+4
Ход матча
18'
44'
57'
88'
0:1
90'
90'
1:1
34
Брэди
Крис
23
Теран
Карлос
26
Jhon
Duran
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
31
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
-
38 Монис АлексНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Noel Buck
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед
44 матча
40.9%
27.3%
31.8%
18 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.1%
47.7%
18.2%
15 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
29.5%
34.1%
36.4%
13 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jhon Duran
|8
|0.24
|Шакири Джердан
|7 (4)
|0.21
|Пржибылко Каспер
|5
|0.15
|Мюллер Крис
|4
|0.12
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.09
|Гутьеррес Брайан
|2
|0.06
|Federico Navarro
|2
|0.06
|Герберс Фабиан
|1
|0.03
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.03
|Иванов Станислав III
|1
|0.03
|Омсберг Уайетт
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Монис Алекс
|1
|0.03
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Густаво
|8 (1)
|0.24
|Хиль Карлес
|7 (4)
|0.21
|Букса Адам
|7
|0.21
|Макнамара Томас
|4
|0.12
|Dylan Borrero
|3
|0.09
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Ренникс Джастин
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Каптум Вилфрид
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Ривера Дамьен
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Noel Buck
|1
|0.03
|Вриони Джакомо
|1 (1)
|0.03
|Maciel
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|9
|1
|Кцихос Рафаэль
|7
|1
|Federico Navarro
|7
|1
|Jhon Duran
|6
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Теран Карлос
|6
|0
|Секулич Борис
|5
|0
|Мюллер Крис
|5
|0
|Эспиноса Джон
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Шакири Джердан
|4
|0
|Герберс Фабиан
|4
|0
|Пржибылко Каспер
|3
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Jairo Torres
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Andre Reynolds II
|1
|0
|Victor Bezerra
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|8
|0
|Фаррелл Эндрю
|5
|1
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Кесслер Генри
|5
|0
|Боу Густаво
|4
|0
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Хиль Карлес
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Макоун Кристиан
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Вриони Джакомо
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
|Noel Buck
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
11%
2
8%
1-15
6
32%
5
20%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
26%
5
20%
76-90
Пропущено
16
34
3 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 14
0
0%
3
9%
1-15
3
19%
5
15%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
4
25%
4
12%
61-75
7
44%
9
26%
76-90
Забито
21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
7
33%
2
8%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
5
24%
4
17%
76-90
Пропущено
31
14
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
10%
2
14%
1-15
7
23%
1
7%
16-30
5
16%
2
14%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
9
29%
29%
7
50%
76-90
Забито
40
49
18 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 20
13 Не забивали 6
4
10%
5
10%
1-15
8
20%
8
16%
16-30
6
15%
8
16%
31-45
8
20%
7
14%
46-60
4
10%
12
24%
61-75
10
25%
9
18%
76-90
Пропущено
47
48
18 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 24
3
6%
5
10%
1-15
10
21%
6
13%
16-30
5
11%
8
17%
31-45
7
15%
7
15%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
16
34%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1
Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|33
|20
|5
|8
|64 - 37
|65
|2.
|Остин
|1:0
|34
|17
|7
|10
|65 - 48
|58
|3.
|Даллас
|0:0
|34
|13
|12
|9
|46 - 36
|51
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|34
|14
|6
|14
|47 - 51
|48
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|34
|12
|12
|10
|51 - 41
|48
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|12
|11
|11
|41 - 44
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|34
|13
|8
|13
|55 - 51
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1
|34
|11
|13
|10
|52 - 51
|46
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|12
|7
|15
|40 - 56
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|11
|9
|14
|45 - 57
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|34
|12
|5
|17
|46 - 45
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|34
|11
|8
|15
|41 - 52
|41
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|34
|11
|6
|17
|43 - 53
|39
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|34
|8
|11
|15
|51 - 68
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|17
|13
|3
|1
|39 - 14
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|9
|5
|3
|26 - 14
|32
|5.
|Остин
|1:0
|17
|9
|5
|3
|42 - 22
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 18
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|3
|7
|7
|24 - 32
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|2
|4
|11
|15 - 36
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|1
|5
|11
|20 - 41
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|17
|1
|4
|12
|16 - 42
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12