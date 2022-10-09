Тур: 1. Стадион: Subaru Park.
4:0
Второй тайм: 64'
0'
1:0
4' ГолГаздаг Даниэль
29' Желтая карточкаБрэдли Майкл
2:0
42' ГолУре Микаэль
3:0
58' ПенальтиГаздаг Даниэль
4:0
63' ГолГаздаг Даниэль
Ход матча
4'
1:0
29'
42'
2:0
58'
3:0
63'
4:0
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
21 Ричард Одада
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Анри ДониэлЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
12 Kadin Chung
-
83 Hugo Mbongue
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Торонто
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
30 матчей
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|22 (7)
|0.65
|Карранса Хулиан
|14 (2)
|0.41
|Уре Микаэль
|13
|0.38
|Бёрк Кори
|7
|0.21
|Бедойя Алехандро
|6
|0.18
|Эллиотт Джек
|2
|0.06
|Сантос Сержио II
|1
|0.03
|МакГлинн Джек
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Реал Мэттью
|1
|0.03
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.03
|Салливан Куинн
|1
|0.03
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.26
|Хименес Хесус
|9
|0.26
|Бернардески Федерико
|8 (5)
|0.24
|Инсинье Лоренцо
|6
|0.18
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.12
|Брэдли Майкл
|3
|0.09
|Deandre Kerr
|3
|0.09
|Акинола Айо
|2
|0.06
|Нельсон Джейден
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Кришито Доменико
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Ачара Ифунаньячи
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|10
|1
|Карранса Хулиан
|9
|1
|Бедойя Алехандро
|8
|0
|Газдаг Даниэль
|7
|0
|Вагнер Кай
|5
|1
|Бёрк Кори
|6
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Флэк Леон
|3
|0
|Глеснес Якоб
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Нельсон Джейден
|6
|0
|Lukas MacNaughton
|6
|0
|Брэдли Майкл
|5
|0
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Ларьи Ричи
|5
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|1
|Кришито Доменико
|4
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Акинола Айо
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Мавинга Крис
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
43
21
22 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
4
9%
3
14%
1-15
10
23%
3
14%
16-30
8
19%
3
14%
31-45
8
19%
4
19%
46-60
4
9%
3
14%
61-75
9
21%
5
24%
76-90
Пропущено
11
31
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
9%
7
23%
1-15
2
18%
3
10%
16-30
2
18%
5
16%
31-45
2
18%
8
26%
46-60
3
27%
4
13%
61-75
1
9%
4
13%
76-90
Забито
23
29
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
13%
6
21%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
5
22%
7
24%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
6
26%
6
21%
61-75
3
13%
6
21%
76-90
Пропущено
17
30
4 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
0
0%
1
3%
1-15
1
6%
8
27%
16-30
3
18%
8
27%
31-45
5
29%
29%
6
20%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
4
24%
5
17%
76-90
Забито
66
50
31 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
7
11%
9
18%
1-15
11
17%
4
8%
16-30
13
20%
10
20%
31-45
13
20%
7
14%
46-60
10
15%
9
18%
61-75
12
18%
11
22%
76-90
Пропущено
28
61
9 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 29
1
4%
8
13%
1-15
3
11%
11
18%
16-30
5
18%
13
21%
31-45
7
25%
14
23%
46-60
7
25%
6
10%
61-75
5
18%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Филадельфия Юнион - Пачука 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|34
|20
|5
|9
|63 - 49
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|34
|16
|7
|11
|56 - 40
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|5:2
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|0:3
|34
|14
|6
|14
|46 - 56
|48
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|33
|10
|17
|6
|46 - 38
|47
|8.
|Орландо Сити
|1:1
|34
|13
|7
|14
|43 - 53
|46
|9.
|Шарлотт
|0:2
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|34
|10
|12
|12
|46 - 49
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|34
|10
|10
|14
|47 - 53
|40
|12.
|Чикаго Файр
|0:0
|34
|10
|9
|15
|38 - 47
|39
|13.
|Торонто
|0:4
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|4
|8
|64 - 37
|64
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Нэшвилл
|33
|12
|11
|10
|51 - 41
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|33
|11
|13
|9
|52 - 50
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|33
|12
|4
|17
|45 - 44
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|11
|7
|15
|41 - 52
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|33
|10
|6
|17
|42 - 53
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|0:3
|17
|10
|3
|4
|33 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|0:2
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 23
|29
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Орландо Сити
|1:1
|17
|8
|1
|8
|25 - 28
|25
|10.
|Цинциннати
|5:2
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|0:4
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|17
|11
|2
|4
|33 - 28
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|4:0
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|5:2
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|17
|6
|3
|8
|19 - 21
|21
|6.
|Орландо Сити
|1:1
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|17
|3
|11
|3
|24 - 25
|20
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|17
|3
|6
|8
|24 - 33
|15
|10.
|Интер Майами
|0:3
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|0:2
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|2:5
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|0:4
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|3.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|28 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10