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  4. МЛС 2022

США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
4:0
Второй тайм: 64'
Торонто
0'
1:0
4' Гол
Газдаг Даниэль
29' Желтая карточка
Брэдли Майкл
2:0
42' Гол
Уре Микаэль
3:0
58' Пенальти
Газдаг Даниэль
4:0
63' Гол
Газдаг Даниэль

Ход матча

4'
Газдаг Даниэль
1:0
29'
 
Брэдли Майкл
42'
Уре Микаэль
(Газдаг Даниэль)
2:0
58'
Газдаг Даниэль
3:0
63'
Газдаг Даниэль
4:0
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Торонто
8.40
8.12
9.13
Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
2
Реал
Мэттью
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
15
Мбезо
Оливье
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
16
Вестберг
Квентин
27
О'Нил
Шейн
5
Lukas
MacNaughton
23
Мавинга
Крис
38
Luca
Petrasso
14
Окелло
Нобл
4
Брэдли
Майкл
8
Кайе
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
9
Хименес
Хесус
7
Маршалл-Ратти
Джакил
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Торонто

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
3:0
М
2:2
М
3:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
0:2
М
1:0
ТМС
0:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:6
М
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 22 (7) 0.65
Карранса Хулиан 14 (2) 0.41
Уре Микаэль 13 0.38
Бёрк Кори 7 0.21
Бедойя Алехандро 6 0.18
Эллиотт Джек 2 0.06
Сантос Сержио II 1 0.03
МакГлинн Джек 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Реал Мэттью 1 0.03
Ааронсон Пакстен 1 0.03
Салливан Куинн 1 0.03
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.26
Хименес Хесус 9 0.26
Бернардески Федерико 8 (5) 0.24
Инсинье Лоренцо 6 0.18
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.12
Брэдли Майкл 3 0.09
Deandre Kerr 3 0.09
Акинола Айо 2 0.06
Нельсон Джейден 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Кришито Доменико 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Ачара Ифунаньячи 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 10 1
Карранса Хулиан 9 1
Бедойя Алехандро 8 0
Газдаг Даниэль 7 0
Вагнер Кай 5 1
Бёрк Кори 6 0
Эллиотт Джек 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Флэк Леон 3 0
Глеснес Якоб 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Сантос Сержио II 2 0
Харриэль Натан 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 6 0
Lukas MacNaughton 6 0
Брэдли Майкл 5 0
Осорио Джонатан 5 0
Ларьи Ричи 5 0
Присо-Мбонге Ральф 3 1
Кришито Доменико 4 0
О'Нил Шейн 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Посуэло Алехандро 3 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

43
21
22 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
4
9%
3
14%
1-15
10
23%
3
14%
16-30
8
19%
3
14%
31-45
8
19%
4
19%
46-60
4
9%
3
14%
61-75
9
21%
5
24%
76-90

Пропущено

11
31
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
9%
7
23%
1-15
2
18%
3
10%
16-30
2
18%
5
16%
31-45
2
18%
8
26%
46-60
3
27%
4
13%
61-75
1
9%
4
13%
76-90

Забито

23
29
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
13%
6
21%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
5
22%
7
24%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
6
26%
6
21%
61-75
3
13%
6
21%
76-90

Пропущено

17
30
4 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
0
0%
1
3%
1-15
1
6%
8
27%
16-30
3
18%
8
27%
31-45
5
29%
29%
6
20%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
4
24%
5
17%
76-90

Забито

66
50
31 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
7
11%
9
18%
1-15
11
17%
4
8%
16-30
13
20%
10
20%
31-45
13
20%
7
14%
46-60
10
15%
9
18%
61-75
12
18%
11
22%
76-90

Пропущено

28
61
9 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 29
1
4%
8
13%
1-15
3
11%
11
18%
16-30
5
18%
13
21%
31-45
7
25%
14
23%
46-60
7
25%
6
10%
61-75
5
18%
9
15%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Филадельфия Юнион - Пачука 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 34 20 5 9 63 - 49 65
3. Нью-Йорк Сити 1:0 34 16 7 11 56 - 40 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 5:2 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 0:3 34 14 6 14 46 - 56 48
7. Коламбус Кру 1:1 33 10 17 6 46 - 38 47
8. Орландо Сити 1:1 34 13 7 14 43 - 53 46
9. Шарлотт 0:2 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 34 10 12 12 46 - 49 42
11. Атланта Юнайтед 0:1 34 10 10 14 47 - 53 40
12. Чикаго Файр 0:0 34 10 9 15 38 - 47 39
13. Торонто 0:4 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 2:5 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 33 12 11 10 51 - 41 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Хьюстон Динамо 33 10 6 17 42 - 53 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4:0 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 1:0 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 0:3 17 10 3 4 33 - 28 33
4. Шарлотт 0:2 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 0:1 17 8 5 4 30 - 23 29
7. Коламбус Кру 1:1 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Орландо Сити 1:1 17 8 1 8 25 - 28 25
10. Цинциннати 5:2 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 0:4 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 0:0 17 6 5 6 17 - 16 23
14. Ди Си Юнайтед 2:5 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 3:0 17 11 2 4 33 - 28 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 4:0 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 5:2 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 1:0 17 6 3 8 19 - 21 21
6. Орландо Сити 1:1 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 1:1 17 3 11 3 24 - 25 20
8. Чикаго Файр 0:0 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 3 6 8 24 - 33 15
10. Интер Майами 0:3 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 0:2 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 0:1 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 2:5 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 0:4 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 28 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Брэдли Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Торонто
8.40
8.12
9.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 4:0 Торонто онлайн

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Филадельфия Юнион
Торонто
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