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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:3
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
8' Гол
Carlos Ferreira III
17' Желтая карточка
Чичарито
1:1
31' Гол
Пуч Рикард
1:2
32' Гол
Чичарито
61' Желтая карточка
Араухо Хулиан
1:3
69' Гол
Йовелич Деян
78' Желтая карточка
Паркер Тим
90' Желтая карточка
Родригес Мемо
90'
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
13
Бартлоу
Итан
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
23
Кинтеро
Дарвин
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
22
Касерес
Мартин
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
11
Грандсир
Самуэль
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:3
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
2:3
М
3:2
М
3:3
М
2:2
М
0:1
М
1:0
М
1:4
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
4:1
М
0:2
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 13 (2) 0.38
Кинтеро Дарвин 8 (1) 0.24
Пико Фабрис 7 (2) 0.21
Бэрд Кори 2 0.06
Карраскилья Адальберто 2 0.06
Стирс Дэниэл 2 0.06
Пашер Тайлер 2 0.06
Thorleif Ulfarsson 2 0.06
Хадебе Тинейдж 2 0.06
Thor Ulfarsson 2 0.06
Дорси Гриффин 1 0.03
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 18 (3) 0.53
Йовелич Деян 11 (2) 0.32
Коста Дуглас 4 (1) 0.12
Грандсир Самуэль 3 0.09
Альварес Эфраин 3 0.09
Равелсон Райан 3 0.09
Пуч Рикард 3 (1) 0.09
Бругман Гастон 3 0.09
Васкес Виктор II 2 0.06
Дельгадо Марко 2 (1) 0.06
Эдвардс Рахим 1 0.03
Кабрал Кевин 1 0.03
Кьестан Саша 1 (1) 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Кулибали Сега 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Касерес Мартин 0 0
Уильямс Дэррик 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 10 2
Карраскилья Адальберто 9 1
Серен Дарвин 7 1
Вера Матиас 7 1
Дорси Гриффин 7 0
Лундквист Адам 5 1
Родригес Мемо 6 0
Стирс Дэниэл 5 0
Паркер Тим 5 0
Пико Фабрис 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Эррера Эктор 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Кларк Стив 2 0
Carlos Ferreira III 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Micael 1 0
Бэрд Кори 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чичарито 8 0
Кулибали Сега 8 0
Уильямс Дэррик 7 0
Коста Дуглас 3 2
Депай Ник 6 0
Араухо Хулиан 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Эдвардс Рахим 5 0
Гаспер Чейз 5 0
Васкес Виктор II 4 0
Равелсон Райан 4 0
Грандсир Самуэль 4 0
Бругман Гастон 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Бонд Джонатан 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Касерес Мартин 1 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
5
20%
6
27%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
6
24%
7
32%
76-90

Пропущено

21
27
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
10%
3
11%
1-15
6
29%
5
19%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
6
29%
7
26%
61-75
2
10%
6
22%
76-90

Забито

20
35
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
3
15%
6
17%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
5
14%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
4
20%
12
34%
76-90

Пропущено

33
25
12 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
2
6%
6
24%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
7
21%
5
20%
31-45
10
30%
3
12%
46-60
2
6%
5
20%
61-75
9
27%
3
12%
76-90

Забито

45
57
22 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
8
18%
12
21%
1-15
6
13%
5
9%
16-30
8
18%
8
14%
31-45
7
16%
7
12%
46-60
6
13%
6
11%
61-75
10
22%
19
33%
76-90

Пропущено

54
52
25 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 27
4
7%
9
17%
1-15
9
17%
8
15%
16-30
12
22%
8
15%
31-45
10
19%
6
12%
46-60
8
15%
12
23%
61-75
11
20%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 34 20 5 9 63 - 50 65
3. Нью-Йорк Сити 34 16 7 11 57 - 41 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 34 14 6 14 47 - 56 48
7. Орландо Сити 34 14 6 14 44 - 53 48
8. Коламбус Кру 33 10 16 7 46 - 39 46
9. Шарлотт 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 34 10 12 12 47 - 50 42
11. Атланта Юнайтед 34 10 10 14 48 - 54 40
12. Чикаго Файр 34 10 9 15 39 - 48 39
13. Торонто 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 33 20 4 9 64 - 38 64
2. Остин 34 16 8 10 65 - 49 56
3. Даллас 34 14 11 9 48 - 37 53
4. Лос-Анджелес Гэлакси 34 14 8 12 58 - 51 50
5. Нэшвилл 1:0 34 13 11 10 52 - 41 50
6. Миннесота Юнайтед 34 14 6 14 48 - 51 48
7. Реал Солт-Лейк 34 12 11 11 43 - 45 47
8. Портленд Тимберс 34 11 13 10 53 - 53 46
9. Колорадо Рэпидс 34 11 10 13 46 - 57 43
10. Ванкувер Уайткэпс 34 12 7 15 40 - 57 43
11. Сиэтл Саундерс 34 12 5 17 47 - 46 41
12. Спортинг Канзас-Сити 34 11 7 16 42 - 54 40
13. Хьюстон Динамо 34 10 6 18 43 - 56 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 34 8 11 15 52 - 69 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 17 10 3 4 34 - 28 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 17 8 5 4 31 - 24 29
7. Орландо Сити 17 9 0 8 26 - 28 27
8. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 17 6 5 6 18 - 17 23
14. Ди Си Юнайтед 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 17 13 2 2 39 - 15 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Даллас 17 10 4 3 28 - 15 34
4. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
5. Реал Солт-Лейк 17 9 5 3 27 - 15 32
6. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
7. Сиэтл Саундерс 17 9 3 5 29 - 19 30
8. Остин 17 8 6 3 42 - 23 30
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Миннесота Юнайтед 17 8 5 4 27 - 20 29
11. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
13. Нэшвилл 1:0 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 17 6 5 6 24 - 22 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 17 11 2 4 33 - 29 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 17 6 3 8 20 - 22 21
6. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 17 3 10 4 24 - 26 19
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 3 6 8 25 - 34 15
10. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:0 17 7 5 5 22 - 20 26
2. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
3. Лос-Анджелес 0:1 16 7 2 7 25 - 23 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 17 6 4 7 23 - 26 22
5. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
6. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
7. Портленд Тимберс 17 3 7 7 25 - 34 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 17 2 5 10 17 - 37 11
12. Ванкувер Уайткэпс 17 2 4 11 15 - 37 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 1 5 11 21 - 42 8
14. Колорадо Рэпидс 17 1 5 11 17 - 42 8
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 29 (6)
Остин Дриусси Себастьян 26 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Даллас Феррейра Хесус 18 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Нью-Йорк Сити Родригес Сантьяго 12
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Весь список
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