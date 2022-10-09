Тур: 1. Стадион: PNC Stadium.
1:3
Конец матча
0'
1:0
8' ГолCarlos Ferreira III
17' Желтая карточкаЧичарито
1:1
31' ГолПуч Рикард
1:2
32' ГолЧичарито
61' Желтая карточкаАраухо Хулиан
1:3
69' ГолЙовелич Деян
78' Желтая карточкаПаркер Тим
90' Желтая карточкаРодригес Мемо
90'
Ход матча
8'
1:0
17'
31'
1:1
32'
1:2
61'
66'
69'
1:3
78'
90'
12
Кларк
Стив
13
Бартлоу
Итан
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
10
Пико
Фабрис
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kenny Bundy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
-
99 Йовелич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|13 (2)
|0.38
|Кинтеро Дарвин
|8 (1)
|0.24
|Пико Фабрис
|7 (2)
|0.21
|Бэрд Кори
|2
|0.06
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.06
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Пашер Тайлер
|2
|0.06
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.06
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.06
|Thor Ulfarsson
|2
|0.06
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Эррера Эктор
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|18 (3)
|0.53
|Йовелич Деян
|11 (2)
|0.32
|Коста Дуглас
|4 (1)
|0.12
|Грандсир Самуэль
|3
|0.09
|Альварес Эфраин
|3
|0.09
|Равелсон Райан
|3
|0.09
|Пуч Рикард
|3 (1)
|0.09
|Бругман Гастон
|3
|0.09
|Васкес Виктор II
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.06
|Эдвардс Рахим
|1
|0.03
|Кабрал Кевин
|1
|0.03
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Кулибали Сега
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Касерес Мартин
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|10
|2
|Карраскилья Адальберто
|9
|1
|Серен Дарвин
|7
|1
|Вера Матиас
|7
|1
|Дорси Гриффин
|7
|0
|Лундквист Адам
|5
|1
|Родригес Мемо
|6
|0
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Паркер Тим
|5
|0
|Пико Фабрис
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Кларк Стив
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Micael
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чичарито
|8
|0
|Кулибали Сега
|8
|0
|Уильямс Дэррик
|7
|0
|Коста Дуглас
|3
|2
|Депай Ник
|6
|0
|Араухо Хулиан
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Гаспер Чейз
|5
|0
|Васкес Виктор II
|4
|0
|Равелсон Райан
|4
|0
|Грандсир Самуэль
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Бонд Джонатан
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
5
20%
6
27%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
6
24%
7
32%
76-90
Пропущено
21
27
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
10%
3
11%
1-15
6
29%
5
19%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
6
29%
7
26%
61-75
2
10%
6
22%
76-90
Забито
20
35
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
3
15%
6
17%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
5
14%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
4
20%
12
34%
76-90
Пропущено
33
25
12 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
2
6%
6
24%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
7
21%
5
20%
31-45
10
30%
3
12%
46-60
2
6%
5
20%
61-75
9
27%
3
12%
76-90
Забито
45
57
22 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
8
18%
12
21%
1-15
6
13%
5
9%
16-30
8
18%
8
14%
31-45
7
16%
7
12%
46-60
6
13%
6
11%
61-75
10
22%
19
33%
76-90
Пропущено
54
52
25 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 27
4
7%
9
17%
1-15
9
17%
8
15%
16-30
12
22%
8
15%
31-45
10
19%
6
12%
46-60
8
15%
12
23%
61-75
11
20%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|33
|20
|4
|9
|64 - 38
|64
|2.
|Остин
|34
|16
|8
|10
|65 - 49
|56
|3.
|Даллас
|34
|14
|11
|9
|48 - 37
|53
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|14
|8
|12
|58 - 51
|50
|5.
|Нэшвилл
|1:0
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|6.
|Миннесота Юнайтед
|34
|14
|6
|14
|48 - 51
|48
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|12
|11
|11
|43 - 45
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|34
|11
|13
|10
|53 - 53
|46
|9.
|Колорадо Рэпидс
|34
|11
|10
|13
|46 - 57
|43
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|12
|7
|15
|40 - 57
|43
|11.
|Сиэтл Саундерс
|34
|12
|5
|17
|47 - 46
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|11
|7
|16
|42 - 54
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|34
|10
|6
|18
|43 - 56
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|8
|11
|15
|52 - 69
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|17
|13
|2
|2
|39 - 15
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Даллас
|17
|10
|4
|3
|28 - 15
|34
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|9
|5
|3
|27 - 15
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|7.
|Сиэтл Саундерс
|17
|9
|3
|5
|29 - 19
|30
|8.
|Остин
|17
|8
|6
|3
|42 - 23
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Нэшвилл
|1:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|5
|6
|24 - 22
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:0
|17
|7
|5
|5
|22 - 20
|26
|2.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|3.
|Лос-Анджелес
|0:1
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|5.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|6.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|17
|3
|7
|7
|25 - 34
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|2
|5
|10
|17 - 37
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|2
|4
|11
|15 - 37
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|1
|5
|11
|21 - 42
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|17
|1
|5
|11
|17 - 42
|8
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|26 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12