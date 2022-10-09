Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
1'
1:0
4'
1:1
28
Гомес
Еймар
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
99 Dylan Teves
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
38 матчей
44.7%
21.1%
34.2%
17 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|9 (1)
|0.26
|Моррис Джордан
|7
|0.21
|Лодейро Николас
|6 (4)
|0.18
|Ролдан Кристиан
|4
|0.12
|Монтеро Фреди
|4 (1)
|0.12
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Руснак Альберт
|3
|0.09
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Толо Нуху
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Joao Paulo I
|1
|0.03
|Арреага Хавьер
|1
|0.03
|Dylan Teves
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|17 (2)
|0.5
|Эспиноса Кристиан
|7 (5)
|0.21
|Киканович Бенджамин
|6
|0.18
|Монтейру Жамиру
|4
|0.12
|Юилл Джексон
|4
|0.12
|Натан Рафаэл
|3
|0.09
|Кауэлл Кейд
|2
|0.06
|Кальво Франсиско
|2
|0.06
|Томпсон Томми
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Салинас Ши
|1
|0.03
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|0
|0
|Трауко Мигель
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|2
|Рольдан Александер
|7
|1
|Jackson Ragen
|5
|1
|Лодейро Николас
|6
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Арреага Хавьер
|4
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Монтеро Фреди
|2
|0
|Брюин Уилл
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|9
|0
|Натан Рафаэл
|8
|0
|Юилл Джексон
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Киканович Бенджамин
|5
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Жудсон
|4
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Бисон Таннер
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Салинас Ши
|1
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Tonhao
|1
|0
|Niko Tsakiris
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
19
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
4
15%
3
16%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
5
19%
4
21%
76-90
Пропущено
18
40
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
11%
6
15%
1-15
5
28%
5
13%
16-30
3
17%
5
13%
31-45
1
6%
8
20%
46-60
3
17%
7
18%
61-75
4
22%
9
23%
76-90
Забито
16
31
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 17
2
13%
4
13%
1-15
3
19%
1
3%
16-30
3
19%
4
13%
31-45
4
25%
5
16%
46-60
3
19%
10
32%
61-75
1
6%
7
23%
76-90
Пропущено
29
27
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
8
28%
5
19%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
6
22%
61-75
6
21%
4
15%
76-90
Забито
42
50
18 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
6
14%
7
14%
1-15
5
12%
6
12%
16-30
7
17%
8
16%
31-45
9
21%
6
12%
46-60
9
21%
12
24%
61-75
6
14%
11
22%
76-90
Пропущено
47
67
23 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 38
20 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 29
4
9%
10
15%
1-15
8
17%
9
13%
16-30
11
23%
10
15%
31-45
6
13%
12
18%
46-60
8
17%
13
19%
61-75
10
21%
13
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|33
|20
|5
|8
|64 - 37
|65
|2.
|Остин
|0:0
|34
|16
|8
|10
|64 - 48
|56
|3.
|Даллас
|0:0
|34
|13
|12
|9
|46 - 36
|51
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|34
|14
|6
|14
|47 - 51
|48
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|34
|12
|12
|10
|51 - 41
|48
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|12
|11
|11
|41 - 44
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|34
|13
|8
|13
|55 - 51
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1
|34
|11
|13
|10
|52 - 51
|46
|9.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|12
|7
|15
|40 - 56
|43
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|34
|12
|5
|17
|46 - 45
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|34
|11
|8
|15
|41 - 52
|41
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|34
|11
|6
|17
|43 - 53
|39
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|34
|8
|11
|15
|51 - 68
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|17
|13
|3
|1
|39 - 14
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|9
|5
|3
|26 - 14
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 18
|30
|8.
|Остин
|0:0
|17
|8
|6
|3
|41 - 22
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|3
|7
|7
|24 - 32
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|2
|4
|11
|15 - 36
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|1
|5
|11
|20 - 41
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|1
|5
|11
|16 - 41
|8
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12