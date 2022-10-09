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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:1
Первый тайм: 29'
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Ход матча

1'
Лодейро Николас
1:0
4'
1:1
Эбобисс Жереми
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.77
4.44
4.50
Все Коэффициенты
30
Кливленд
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
84
Атенсио
Джошуа
16
Рольдан
Александер
11
Руснак
Альберт
10
Лодейро
Николас
12
Монтеро
Фреди
13
Моррис
Джордан
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
31
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
30
Niko
Tsakiris
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
Сиэтл Саундерс
3-4-1-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

38 матчей

44.7%
21.1%
34.2%
17 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

ОК
2:2
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
0:1
М
4:1
М
0:0
М
7:1
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
3:0
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
ОК
1:1
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
ОК
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
2:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 9 (1) 0.26
Моррис Джордан 7 0.21
Лодейро Николас 6 (4) 0.18
Ролдан Кристиан 4 0.12
Монтеро Фреди 4 (1) 0.12
Брюин Уилл 3 0.09
Руснак Альберт 3 0.09
Рольдан Александер 1 0.03
Толо Нуху 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Joao Paulo I 1 0.03
Арреага Хавьер 1 0.03
Dylan Teves 1 0.03
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 17 (2) 0.5
Эспиноса Кристиан 7 (5) 0.21
Киканович Бенджамин 6 0.18
Монтейру Жамиру 4 0.12
Юилл Джексон 4 0.12
Натан Рафаэл 3 0.09
Кауэлл Кейд 2 0.06
Кальво Франсиско 2 0.06
Томпсон Томми 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Салинас Ши 1 0.03
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Грегуш Ян 0 0
Трауко Мигель 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 2
Рольдан Александер 7 1
Jackson Ragen 5 1
Лодейро Николас 6 0
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 4 0
Лейва Дэнни 3 0
Монтеро Фреди 2 0
Брюин Уилл 2 0
Руснак Альберт 2 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Атенсио Джошуа 2 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Leo Chu 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 9 0
Натан Рафаэл 8 0
Юилл Джексон 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Марье Поль 5 0
Киканович Бенджамин 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Жудсон 4 0
Кауэлл Кейд 2 0
Бисон Таннер 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Салинас Ши 1 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Tonhao 1 0
Niko Tsakiris 1 0
Oskar Aagren 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
19
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
4
15%
3
16%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
5
19%
4
21%
76-90

Пропущено

18
40
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
11%
6
15%
1-15
5
28%
5
13%
16-30
3
17%
5
13%
31-45
1
6%
8
20%
46-60
3
17%
7
18%
61-75
4
22%
9
23%
76-90

Забито

16
31
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 17
2
13%
4
13%
1-15
3
19%
1
3%
16-30
3
19%
4
13%
31-45
4
25%
5
16%
46-60
3
19%
10
32%
61-75
1
6%
7
23%
76-90

Пропущено

29
27
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
8
28%
5
19%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
6
22%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Забито

42
50
18 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
6
14%
7
14%
1-15
5
12%
6
12%
16-30
7
17%
8
16%
31-45
9
21%
6
12%
46-60
9
21%
12
24%
61-75
6
14%
11
22%
76-90

Пропущено

47
67
23 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 38
20 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 29
4
9%
10
15%
1-15
8
17%
9
13%
16-30
11
23%
10
15%
31-45
6
13%
12
18%
46-60
8
17%
13
19%
61-75
10
21%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 34 20 5 9 63 - 50 65
3. Нью-Йорк Сити 34 16 7 11 57 - 41 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 34 14 6 14 47 - 56 48
7. Орландо Сити 34 14 6 14 44 - 53 48
8. Коламбус Кру 33 10 16 7 46 - 39 46
9. Шарлотт 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 34 10 12 12 47 - 50 42
11. Атланта Юнайтед 34 10 10 14 48 - 54 40
12. Чикаго Файр 34 10 9 15 39 - 48 39
13. Торонто 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 33 20 5 8 64 - 37 65
2. Остин 0:0 34 16 8 10 64 - 48 56
3. Даллас 0:0 34 13 12 9 46 - 36 51
4. Миннесота Юнайтед 1:0 34 14 6 14 47 - 51 48
5. Нэшвилл 0:0 34 12 12 10 51 - 41 48
6. Реал Солт-Лейк 1:0 34 12 11 11 41 - 44 47
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 34 13 8 13 55 - 51 47
8. Портленд Тимберс 0:1 34 11 13 10 52 - 51 46
9. Колорадо Рэпидс 0:0 34 11 10 13 45 - 56 43
10. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 12 7 15 40 - 56 43
11. Сиэтл Саундерс 1:1 34 12 5 17 46 - 45 41
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 34 11 8 15 41 - 52 41
13. Хьюстон Динамо 1:0 34 11 6 17 43 - 53 39
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 34 8 11 15 51 - 68 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 17 10 3 4 34 - 28 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 17 8 5 4 31 - 24 29
7. Орландо Сити 17 9 0 8 26 - 28 27
8. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 17 6 5 6 18 - 17 23
14. Ди Си Юнайтед 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 17 13 3 1 39 - 14 42
2. Колорадо Рэпидс 0:0 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 0:0 17 9 5 3 26 - 14 32
5. Реал Солт-Лейк 1:0 17 9 5 3 25 - 14 32
6. Портленд Тимберс 0:1 17 8 6 3 28 - 19 30
7. Сиэтл Саундерс 1:1 17 9 3 5 28 - 18 30
8. Остин 0:0 17 8 6 3 41 - 22 30
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Миннесота Юнайтед 1:0 17 8 5 4 26 - 20 29
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 8 4 5 35 - 25 28
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 7 6 4 31 - 27 27
13. Хьюстон Динамо 1:0 17 7 5 5 24 - 19 26
14. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 30 - 21 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 17 11 2 4 33 - 29 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 17 6 3 8 20 - 22 21
6. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 17 3 10 4 24 - 26 19
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 3 6 8 25 - 34 15
10. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 21 - 20 24
3. Лос-Анджелес 0:0 16 7 2 7 25 - 23 23
4. Даллас 0:0 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 1:0 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 5 4 8 20 - 26 19
7. Портленд Тимберс 0:1 17 3 7 7 24 - 32 16
8. Реал Солт-Лейк 1:0 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 1:0 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 2 6 9 16 - 35 12
11. Сиэтл Саундерс 1:1 17 3 2 12 18 - 27 11
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 2 4 11 15 - 36 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 1 5 11 20 - 41 8
14. Колорадо Рэпидс 0:0 17 1 5 11 16 - 41 8
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 29 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Нью-Йорк Сити Родригес Сантьяго 12
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.77
4.44
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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