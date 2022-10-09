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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
2:2
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
1' Гол
Лодейро Николас
1:1
4' Гол
Эбобисс Жереми
42' Желтая карточка
Руснак Альберт
2:1
49' Гол
Лодейро Николас
52' Желтая карточка
Tonhao
2:2
75' Гол
Кауэлл Кейд
90'+2
30
Кливленд
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
84
Атенсио
Джошуа
16
Рольдан
Александер
11
Руснак
Альберт
10
Лодейро
Николас
12
Монтеро
Фреди
13
Моррис
Джордан
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
31
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
30
Niko
Tsakiris
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
Сиэтл Саундерс
3-4-1-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

38 матчей

44.7%
21.1%
34.2%
17 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

ОК
2:2
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
0:1
М
4:1
М
0:0
М
7:1
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
3:0
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
ОК
1:1
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
ОК
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
2:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 9 (1) 0.26
Лодейро Николас 7 (4) 0.21
Моррис Джордан 7 0.21
Ролдан Кристиан 4 0.12
Монтеро Фреди 4 (1) 0.12
Брюин Уилл 3 0.09
Руснак Альберт 3 0.09
Рольдан Александер 1 0.03
Толо Нуху 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Joao Paulo I 1 0.03
Арреага Хавьер 1 0.03
Dylan Teves 1 0.03
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 17 (2) 0.5
Эспиноса Кристиан 7 (5) 0.21
Киканович Бенджамин 6 0.18
Монтейру Жамиру 4 0.12
Юилл Джексон 4 0.12
Кауэлл Кейд 3 0.09
Натан Рафаэл 3 0.09
Кальво Франсиско 2 0.06
Томпсон Томми 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Салинас Ши 1 0.03
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Грегуш Ян 0 0
Трауко Мигель 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 2
Рольдан Александер 7 1
Jackson Ragen 5 1
Лодейро Николас 6 0
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 4 0
Руснак Альберт 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Монтеро Фреди 2 0
Брюин Уилл 2 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Атенсио Джошуа 2 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Leo Chu 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 9 0
Натан Рафаэл 8 0
Юилл Джексон 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Марье Поль 5 0
Киканович Бенджамин 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Жудсон 4 0
Tonhao 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Бисон Таннер 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Салинас Ши 1 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Niko Tsakiris 1 0
Oskar Aagren 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
21
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
5
18%
4
19%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
5
18%
4
19%
76-90

Пропущено

20
42
11 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
3
15%
7
17%
1-15
5
25%
5
12%
16-30
3
15%
5
12%
31-45
1
5%
9
21%
46-60
4
20%
7
17%
61-75
4
20%
9
21%
76-90

Забито

16
31
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 18
2
13%
4
13%
1-15
3
19%
1
3%
16-30
3
19%
4
13%
31-45
4
25%
5
16%
46-60
3
19%
10
32%
61-75
1
6%
7
23%
76-90

Пропущено

29
27
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
8
28%
5
19%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
6
22%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Забито

44
52
19 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
7
16%
8
15%
1-15
5
11%
6
12%
16-30
7
16%
8
15%
31-45
10
23%
6
12%
46-60
9
20%
13
25%
61-75
6
14%
11
21%
76-90

Пропущено

49
69
24 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 39
20 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 30
5
10%
11
16%
1-15
8
16%
9
13%
16-30
11
22%
10
14%
31-45
6
12%
13
19%
46-60
9
18%
13
19%
61-75
10
20%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 34 20 5 9 63 - 50 65
3. Нью-Йорк Сити 34 16 7 11 57 - 41 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 34 14 6 14 47 - 56 48
7. Орландо Сити 34 14 6 14 44 - 53 48
8. Коламбус Кру 33 10 16 7 46 - 39 46
9. Шарлотт 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 34 10 12 12 47 - 50 42
11. Атланта Юнайтед 34 10 10 14 48 - 54 40
12. Чикаго Файр 34 10 9 15 39 - 48 39
13. Торонто 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 33 20 4 9 64 - 38 64
2. Остин 34 16 8 10 65 - 49 56
3. Даллас 34 14 11 9 48 - 37 53
4. Лос-Анджелес Гэлакси 34 14 8 12 58 - 51 50
5. Нэшвилл 1:0 34 13 11 10 52 - 41 50
6. Миннесота Юнайтед 34 14 6 14 48 - 51 48
7. Реал Солт-Лейк 34 12 11 11 43 - 45 47
8. Портленд Тимберс 34 11 13 10 53 - 53 46
9. Колорадо Рэпидс 34 11 10 13 46 - 57 43
10. Ванкувер Уайткэпс 34 12 7 15 40 - 57 43
11. Сиэтл Саундерс 34 12 5 17 47 - 46 41
12. Спортинг Канзас-Сити 34 11 7 16 42 - 54 40
13. Хьюстон Динамо 34 10 6 18 43 - 56 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 34 8 11 15 52 - 69 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 17 10 3 4 34 - 28 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 17 8 5 4 31 - 24 29
7. Орландо Сити 17 9 0 8 26 - 28 27
8. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 17 6 5 6 18 - 17 23
14. Ди Си Юнайтед 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 17 13 2 2 39 - 15 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Даллас 17 10 4 3 28 - 15 34
4. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
5. Реал Солт-Лейк 17 9 5 3 27 - 15 32
6. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
7. Сиэтл Саундерс 17 9 3 5 29 - 19 30
8. Остин 17 8 6 3 42 - 23 30
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Миннесота Юнайтед 17 8 5 4 27 - 20 29
11. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
13. Нэшвилл 1:0 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 17 6 5 6 24 - 22 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 17 11 2 4 33 - 29 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 17 6 3 8 20 - 22 21
6. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 17 3 10 4 24 - 26 19
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 3 6 8 25 - 34 15
10. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:0 17 7 5 5 22 - 20 26
2. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
3. Лос-Анджелес 0:1 16 7 2 7 25 - 23 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 17 6 4 7 23 - 26 22
5. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
6. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
7. Портленд Тимберс 17 3 7 7 25 - 34 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 17 2 5 10 17 - 37 11
12. Ванкувер Уайткэпс 17 2 4 11 15 - 37 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 1 5 11 21 - 42 8
14. Колорадо Рэпидс 17 1 5 11 17 - 42 8
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 29 (6)
Остин Дриусси Себастьян 26 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Даллас Феррейра Хесус 18 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Нью-Йорк Сити Родригес Сантьяго 12
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 61'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Руснак Альберт получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Эбобисс Жереми бьет в цель!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Лодейро Николас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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