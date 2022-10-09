Тур: 1. Стадион: Тойота.
0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
7'
1:0
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
2
Свит
Бен
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
20 Alan Velasco
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Даллас
Спортинг Канзас-Сити
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|18
|0.53
|Арриола Пол
|10
|0.29
|Alan Velasco
|6
|0.18
|Хара Франко
|3 (1)
|0.09
|Сервания Брандон
|2
|0.06
|Обриан Ядер
|2
|0.06
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Факундо Киньон
|1
|0.03
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.03
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|William Agada
|8
|0.24
|Рассел Джонни
|8 (3)
|0.24
|Саллой Даниэль
|7
|0.21
|Вальтер Реми
|3
|0.09
|Томми Эрик
|3
|0.09
|Эрнандес Фелипе
|2
|0.06
|Эспиноза Роджер
|2
|0.06
|Фонтас Андреу
|2
|0.06
|Зуси Грэм
|1
|0.03
|Шелтон Кири
|1
|0.03
|Ционис Маринос
|1
|0.03
|Володер Роберт
|1
|0.03
|Свит Бен
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Kayden Pierre
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Фарфан Марко
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Alan Velasco
|7
|0
|Помикал Пакстон
|6
|0
|Арриола Пол
|4
|1
|Факундо Киньон
|5
|0
|Мартинес Хосе VI
|5
|0
|Обриан Ядер
|5
|0
|Феррейра Хесус
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|11
|1
|Фонтас Андреу
|6
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Дюк Кэмерон
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Исима-Мирен Николя
|4
|0
|Свит Бен
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Саллой Даниэль
|2
|1
|Вальтер Реми
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|William Agada
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Томми Эрик
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Шелтон Кири
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
1
4%
4
25%
61-75
9
35%
2
13%
76-90
Пропущено
14
35
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
7%
4
11%
1-15
3
21%
4
11%
16-30
4
29%
3
9%
31-45
2
14%
7
20%
46-60
2
14%
8
23%
61-75
2
14%
9
26%
76-90
Забито
18
24
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
4
22%
9
38%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
5
21%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
7
29%
29%
6
33%
76-90
Забито
44
40
23 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 12
6
14%
3
8%
1-15
8
18%
5
13%
16-30
9
20%
13
33%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
11
25%
7
18%
76-90
Пропущено
38
53
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
2
5%
4
8%
1-15
7
18%
7
13%
16-30
8
21%
7
13%
31-45
4
11%
11
21%
46-60
8
21%
9
17%
61-75
9
24%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|33
|20
|5
|8
|64 - 37
|65
|2.
|Остин
|0:0
|34
|16
|8
|10
|64 - 48
|56
|3.
|Даллас
|0:0
|34
|13
|12
|9
|46 - 36
|51
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|34
|14
|6
|14
|47 - 51
|48
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|34
|12
|12
|10
|51 - 41
|48
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|12
|11
|11
|41 - 44
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|34
|13
|8
|13
|55 - 51
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1
|34
|11
|13
|10
|52 - 51
|46
|9.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|12
|7
|15
|40 - 56
|43
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|34
|12
|5
|17
|46 - 45
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|34
|11
|8
|15
|41 - 52
|41
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|34
|11
|6
|17
|43 - 53
|39
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|34
|8
|11
|15
|51 - 68
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|17
|13
|3
|1
|39 - 14
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|9
|5
|3
|26 - 14
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 18
|30
|8.
|Остин
|0:0
|17
|8
|6
|3
|41 - 22
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|3
|7
|7
|24 - 32
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|2
|4
|11
|15 - 36
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|1
|5
|11
|20 - 41
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|1
|5
|11
|16 - 41
|8
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12