  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:0
Первый тайм: 29'
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
7' Гол
Арриола Пол

Ход матча

7'
Арриола Пол
1:0
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
1.99
3.92
3.98
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
12
Ллетгет
Себастьян
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
7
Арриола
Пол
22
Макинтош
Кендолл
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
Даллас
4-3-3
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Спортинг Канзас-Сити

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ОК
4:2
М
2:2
М
1:3
М
0:2
М
1:2
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
6:0
М
0:2
М
0:3
М
2:3
ОК
3:2
М
2:0
ОК
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
3:1
ОК
6:2
М
4:0
М
3:1
М
1:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 18 0.53
Арриола Пол 10 0.29
Alan Velasco 6 0.18
Хара Франко 3 (1) 0.09
Сервания Брандон 2 0.06
Обриан Ядер 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Факундо Киньон 1 0.03
Tsiki Ntsabeleng 1 0.03
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
William Agada 8 0.24
Рассел Джонни 8 (3) 0.24
Саллой Даниэль 7 0.21
Вальтер Реми 3 0.09
Томми Эрик 3 0.09
Эрнандес Фелипе 2 0.06
Эспиноза Роджер 2 0.06
Фонтас Андреу 2 0.06
Зуси Грэм 1 0.03
Шелтон Кири 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Володер Роберт 1 0.03
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Kayden Pierre 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Фарфан Марко 7 0
Серрильо Эдвин 7 0
Alan Velasco 7 0
Помикал Пакстон 6 0
Арриола Пол 4 1
Факундо Киньон 5 0
Мартинес Хосе VI 5 0
Обриан Ядер 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Твумаси Эма 5 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 11 1
Фонтас Андреу 6 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Исима-Мирен Николя 4 0
Свит Бен 4 0
Форд Кортни 4 0
Саллой Даниэль 2 1
Вальтер Реми 3 0
Володер Роберт 1 1
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
William Agada 2 0
Зуси Грэм 1 0
Томми Эрик 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
Шелтон Кири 1 0
Kayden Pierre 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
1
4%
4
25%
61-75
9
35%
2
13%
76-90

Пропущено

14
35
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
7%
4
11%
1-15
3
21%
4
11%
16-30
4
29%
3
9%
31-45
2
14%
7
20%
46-60
2
14%
8
23%
61-75
2
14%
9
26%
76-90

Забито

18
24
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
4
22%
9
38%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
5
21%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
7
29%
29%
6
33%
76-90

Забито

44
40
23 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 12
6
14%
3
8%
1-15
8
18%
5
13%
16-30
9
20%
13
33%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
11
25%
7
18%
76-90

Пропущено

38
53
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
2
5%
4
8%
1-15
7
18%
7
13%
16-30
8
21%
7
13%
31-45
4
11%
11
21%
46-60
8
21%
9
17%
61-75
9
24%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 34 20 5 9 63 - 50 65
3. Нью-Йорк Сити 34 16 7 11 57 - 41 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 34 14 6 14 47 - 56 48
7. Орландо Сити 34 14 6 14 44 - 53 48
8. Коламбус Кру 33 10 16 7 46 - 39 46
9. Шарлотт 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 34 10 12 12 47 - 50 42
11. Атланта Юнайтед 34 10 10 14 48 - 54 40
12. Чикаго Файр 34 10 9 15 39 - 48 39
13. Торонто 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 33 20 5 8 64 - 37 65
2. Остин 0:0 34 16 8 10 64 - 48 56
3. Даллас 0:0 34 13 12 9 46 - 36 51
4. Миннесота Юнайтед 1:0 34 14 6 14 47 - 51 48
5. Нэшвилл 0:0 34 12 12 10 51 - 41 48
6. Реал Солт-Лейк 1:0 34 12 11 11 41 - 44 47
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 34 13 8 13 55 - 51 47
8. Портленд Тимберс 0:1 34 11 13 10 52 - 51 46
9. Колорадо Рэпидс 0:0 34 11 10 13 45 - 56 43
10. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 12 7 15 40 - 56 43
11. Сиэтл Саундерс 1:1 34 12 5 17 46 - 45 41
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 34 11 8 15 41 - 52 41
13. Хьюстон Динамо 1:0 34 11 6 17 43 - 53 39
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 34 8 11 15 51 - 68 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 17 10 3 4 34 - 28 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 17 8 5 4 31 - 24 29
7. Орландо Сити 17 9 0 8 26 - 28 27
8. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 17 6 5 6 18 - 17 23
14. Ди Си Юнайтед 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 17 13 3 1 39 - 14 42
2. Колорадо Рэпидс 0:0 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 0:0 17 9 5 3 26 - 14 32
5. Реал Солт-Лейк 1:0 17 9 5 3 25 - 14 32
6. Портленд Тимберс 0:1 17 8 6 3 28 - 19 30
7. Сиэтл Саундерс 1:1 17 9 3 5 28 - 18 30
8. Остин 0:0 17 8 6 3 41 - 22 30
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Миннесота Юнайтед 1:0 17 8 5 4 26 - 20 29
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 8 4 5 35 - 25 28
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 7 6 4 31 - 27 27
13. Хьюстон Динамо 1:0 17 7 5 5 24 - 19 26
14. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 30 - 21 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 17 11 2 4 33 - 29 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 17 6 3 8 20 - 22 21
6. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 17 3 10 4 24 - 26 19
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 3 6 8 25 - 34 15
10. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 21 - 20 24
3. Лос-Анджелес 0:0 16 7 2 7 25 - 23 23
4. Даллас 0:0 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 1:0 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 5 4 8 20 - 26 19
7. Портленд Тимберс 0:1 17 3 7 7 24 - 32 16
8. Реал Солт-Лейк 1:0 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 1:0 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 2 6 9 16 - 35 12
11. Сиэтл Саундерс 1:1 17 3 2 12 18 - 27 11
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 2 4 11 15 - 36 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 1 5 11 20 - 41 8
14. Колорадо Рэпидс 0:0 17 1 5 11 16 - 41 8
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 29 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Нью-Йорк Сити Родригес Сантьяго 12
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
1.99
3.92
3.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 0:0 Спортинг Канзас-Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Даллас
Спортинг Канзас-Сити
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 