Тур: 1. Стадион: America First Field.
1:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
19'
27'
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
88
Охеда
Брайан
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
18
Макгро
Зак
24
David
Ayala
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Охеда БрайанПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
26 Diego Luna
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 David AyalaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
34 матча
35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|9
|0.26
|Саварино Джефферсон
|6
|0.18
|Мерам Джастин
|3
|0.09
|Вуд Бобби
|3
|0.09
|Джулио Андерсон
|3
|0.09
|Глэд Джастин
|3
|0.09
|Чанг Майкель
|2
|0.06
|Броди Эндрю
|2
|0.06
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.06
|Шмитт Тейт
|2
|0.06
|Сильва Марсело
|2
|0.06
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Крейлах Дамир
|1
|0.03
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.26
|Асприлья Дайрон
|8 (4)
|0.24
|Бланко Себастьян
|7 (1)
|0.21
|Santiago Moreno
|7 (3)
|0.21
|Туилома Билл
|6
|0.18
|Чара Йимми
|4
|0.12
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Nathan Fogaca
|2
|0.06
|Ванранкин Хосе Карлос
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.03
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|9
|0
|Jasper Loeffelsend
|7
|0
|Эррера Аарон
|5
|1
|Глэд Джастин
|6
|0
|Сильва Марсело
|5
|0
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Мерам Джастин
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Чанг Майкель
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
|Diego Luna
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Браво Клаудио III
|7
|1
|Чара Диего
|8
|0
|Асприлья Дайрон
|8
|0
|Уильямсон Эрик
|8
|0
|Туилома Билл
|5
|1
|Бланко Себастьян
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Чара Йимми
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Паредес Кристиан
|6
|0
|Макгро Зак
|5
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|David Ayala
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
7
29%
29%
5
22%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Пропущено
14
32
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
3
21%
1
3%
1-15
3
21%
6
19%
16-30
1
7%
9
28%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
5
36%
10
31%
76-90
Забито
16
30
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
0
0%
1
3%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
2
13%
8
27%
46-60
4
25%
5
17%
61-75
5
31%
9
30%
76-90
Пропущено
30
17
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
7
23%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
5
17%
5
29%
29%
46-60
7
23%
3
18%
61-75
6
20%
2
12%
76-90
Забито
40
53
15 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
4
10%
2
4%
1-15
5
13%
6
11%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
9
23%
13
25%
46-60
7
18%
10
19%
61-75
9
23%
15
28%
76-90
Пропущено
44
49
19 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 26
10
23%
4
8%
1-15
3
7%
7
14%
16-30
6
14%
12
24%
31-45
6
14%
7
14%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
11
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|33
|20
|5
|8
|64 - 37
|65
|2.
|Остин
|0:0
|34
|16
|8
|10
|64 - 48
|56
|3.
|Даллас
|0:0
|34
|13
|12
|9
|46 - 36
|51
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|34
|14
|6
|14
|47 - 51
|48
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|34
|12
|12
|10
|51 - 41
|48
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|12
|11
|11
|41 - 44
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|34
|13
|8
|13
|55 - 51
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1
|34
|11
|13
|10
|52 - 51
|46
|9.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|12
|7
|15
|40 - 56
|43
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|34
|12
|5
|17
|46 - 45
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|34
|11
|8
|15
|41 - 52
|41
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|34
|11
|6
|17
|43 - 53
|39
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|34
|8
|11
|15
|51 - 68
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|17
|13
|3
|1
|39 - 14
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|9
|5
|3
|26 - 14
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 18
|30
|8.
|Остин
|0:0
|17
|8
|6
|3
|41 - 22
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|3
|7
|7
|24 - 32
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|2
|4
|11
|15 - 36
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|1
|5
|11
|20 - 41
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|1
|5
|11
|16 - 41
|8
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12