Тур: 1. Стадион: America First Field.
3:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолСаварино Джефферсон
27' Желтая карточкаDavid Ayala
2:0
48' ГолРубин Рубио
67' Желтая карточкаРубин Рубио
3:0
82' ГолДэвис Боде
3:1
87' ГолАсприлья Дайрон
88' Желтая карточкаБланко Себастьян
90'
Ход матча
19'
27'
48'
2:0
67'
82'
3:0
87'
88'
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
88
Охеда
Брайан
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
18
Макгро
Зак
24
David
Ayala
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Охеда БрайанПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
26 Diego Luna
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 David AyalaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Портленд Тимберс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
34 матча
35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|9
|0.26
|Саварино Джефферсон
|7
|0.21
|Мерам Джастин
|3
|0.09
|Вуд Бобби
|3
|0.09
|Джулио Андерсон
|3
|0.09
|Глэд Джастин
|3
|0.09
|Чанг Майкель
|2
|0.06
|Броди Эндрю
|2
|0.06
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.06
|Шмитт Тейт
|2
|0.06
|Сильва Марсело
|2
|0.06
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Крейлах Дамир
|1
|0.03
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.03
|Рубин Рубио
|1
|0.03
|Дэвис Боде
|1
|0.03
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Эррера Аарон
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.26
|Асприлья Дайрон
|8 (4)
|0.24
|Бланко Себастьян
|7 (1)
|0.21
|Santiago Moreno
|7 (3)
|0.21
|Туилома Билл
|6
|0.18
|Чара Йимми
|4
|0.12
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Nathan Fogaca
|2
|0.06
|Ванранкин Хосе Карлос
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.03
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|9
|0
|Jasper Loeffelsend
|7
|0
|Эррера Аарон
|5
|1
|Глэд Джастин
|6
|0
|Сильва Марсело
|5
|0
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Мерам Джастин
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Чанг Майкель
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Рубин Рубио
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
|Diego Luna
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Браво Клаудио III
|7
|1
|Чара Диего
|8
|0
|Асприлья Дайрон
|8
|0
|Уильямсон Эрик
|8
|0
|Туилома Билл
|5
|1
|Бланко Себастьян
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Чара Йимми
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Паредес Кристиан
|6
|0
|Макгро Зак
|5
|0
|David Ayala
|3
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
4
17%
1
4%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
7
29%
29%
5
22%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Пропущено
14
32
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
3
21%
1
3%
1-15
3
21%
6
19%
16-30
1
7%
9
28%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
5
36%
10
31%
76-90
Забито
16
30
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
0
0%
1
3%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
2
13%
8
27%
46-60
4
25%
5
17%
61-75
5
31%
9
30%
76-90
Пропущено
30
17
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
7
23%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
5
17%
5
29%
29%
46-60
7
23%
3
18%
61-75
6
20%
2
12%
76-90
Забито
40
53
15 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
4
10%
2
4%
1-15
5
13%
6
11%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
9
23%
13
25%
46-60
7
18%
10
19%
61-75
9
23%
15
28%
76-90
Пропущено
44
49
19 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 26
10
23%
4
8%
1-15
3
7%
7
14%
16-30
6
14%
12
24%
31-45
6
14%
7
14%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
11
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|33
|20
|4
|9
|64 - 38
|64
|2.
|Остин
|34
|16
|8
|10
|65 - 49
|56
|3.
|Даллас
|34
|14
|11
|9
|48 - 37
|53
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|14
|8
|12
|58 - 51
|50
|5.
|Нэшвилл
|1:0
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|6.
|Миннесота Юнайтед
|34
|14
|6
|14
|48 - 51
|48
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|12
|11
|11
|43 - 45
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|34
|11
|13
|10
|53 - 53
|46
|9.
|Колорадо Рэпидс
|34
|11
|10
|13
|46 - 57
|43
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|12
|7
|15
|40 - 57
|43
|11.
|Сиэтл Саундерс
|34
|12
|5
|17
|47 - 46
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|11
|7
|16
|42 - 54
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|34
|10
|6
|18
|43 - 56
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|8
|11
|15
|52 - 69
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|17
|13
|2
|2
|39 - 15
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Даллас
|17
|10
|4
|3
|28 - 15
|34
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|9
|5
|3
|27 - 15
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|7.
|Сиэтл Саундерс
|17
|9
|3
|5
|29 - 19
|30
|8.
|Остин
|17
|8
|6
|3
|42 - 23
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Нэшвилл
|1:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|5
|6
|24 - 22
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:0
|17
|7
|5
|5
|22 - 20
|26
|2.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|3.
|Лос-Анджелес
|0:1
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|5.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|6.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|17
|3
|7
|7
|25 - 34
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|2
|5
|10
|17 - 37
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|2
|4
|11
|15 - 37
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|1
|5
|11
|21 - 42
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|17
|1
|5
|11
|17 - 42
|8
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|26 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12