Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
25'
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
21
Акоста
Бриан
15
Николсон
Сэм
11
Рубио
Диего
77
Япи
Даррен
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Остин
Колорадо Рэпидс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|21 (3)
|0.62
|Урути Максимилиано
|9
|0.26
|Фагундес Диего
|6
|0.18
|Финлей Итан
|5
|0.15
|Ринг Александр
|4
|0.12
|Джитте Мусса
|4
|0.12
|Касканте Хулио
|3
|0.09
|Хюсен Дэнни
|3
|0.09
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.06
|Даниэль Перейра
|2
|0.06
|Домингес Сесильо
|2
|0.06
|Галлахер Джон
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|15 (4)
|0.44
|Зардес Гьяси
|9 (1)
|0.26
|Льюис Джонатан
|5
|0.15
|Абубакар Лалас
|4
|0.12
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.09
|Барриос Майкл
|2
|0.06
|Розенберри Киган
|2
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Уорнер Коллен
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Шиньяшики Андре
|1
|0.03
|Dantouma Toure
|1
|0.03
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Гутьеррес Фелипе
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Прайс Джек
|0
|0
|Max Alves
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|2
|Ринг Александр
|7
|0
|Касканте Хулио
|6
|0
|Урути Максимилиано
|6
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|0
|Jhojan Valencia
|5
|0
|Фелипе
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Фагундес Диего
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лима Ник
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Джитте Мусса
|1
|1
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|9
|1
|Рубио Диего
|8
|1
|Абубакар Лалас
|9
|0
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Вальесилья Эксон
|3
|2
|Трасти Остон
|4
|1
|Барриос Майкл
|5
|0
|Max Alves
|5
|0
|Ярброуг Вильям
|4
|0
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Уорнер Коллен
|3
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Бейташур Стивен
|2
|0
|Гутьеррес Фелипе
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
40
16
14 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
5
13%
1
6%
1-15
5
13%
3
19%
16-30
4
10%
4
25%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
10
25%
2
13%
61-75
9
23%
6
38%
76-90
Пропущено
23
41
13 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
6
26%
4
10%
1-15
5
22%
8
20%
16-30
2
9%
8
20%
31-45
4
17%
7
17%
46-60
4
17%
6
15%
61-75
2
9%
8
20%
76-90
Забито
24
29
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
3
13%
3
10%
1-15
3
13%
9
31%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
6
25%
4
14%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
12%
5
33%
1-15
4
16%
3
20%
16-30
3
12%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
6
24%
2
13%
76-90
Забито
64
45
24 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
8
13%
4
9%
1-15
8
13%
12
27%
16-30
8
13%
7
16%
31-45
11
17%
5
11%
46-60
14
22%
7
16%
61-75
15
23%
10
22%
76-90
Пропущено
48
56
23 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
9
19%
9
16%
1-15
9
19%
11
20%
16-30
5
10%
12
21%
31-45
6
13%
8
14%
46-60
11
23%
6
11%
61-75
8
17%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0
Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|33
|20
|5
|8
|64 - 37
|65
|2.
|Остин
|0:0
|34
|16
|8
|10
|64 - 48
|56
|3.
|Даллас
|0:0
|34
|13
|12
|9
|46 - 36
|51
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|34
|14
|6
|14
|47 - 51
|48
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|34
|12
|12
|10
|51 - 41
|48
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|12
|11
|11
|41 - 44
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|34
|13
|8
|13
|55 - 51
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1
|34
|11
|13
|10
|52 - 51
|46
|9.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|12
|7
|15
|40 - 56
|43
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|34
|12
|5
|17
|46 - 45
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|34
|11
|8
|15
|41 - 52
|41
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|34
|11
|6
|17
|43 - 53
|39
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|34
|8
|11
|15
|51 - 68
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|17
|13
|3
|1
|39 - 14
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|9
|5
|3
|26 - 14
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 18
|30
|8.
|Остин
|0:0
|17
|8
|6
|3
|41 - 22
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|3
|7
|7
|24 - 32
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|2
|4
|11
|15 - 36
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|1
|5
|11
|20 - 41
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|1
|5
|11
|16 - 41
|8
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12