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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:0
Первый тайм: 29'
Колорадо Рэпидс

Ход матча

25'
Дриусси Себастьян
1:0
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Колорадо Рэпидс
1.76
4.60
4.50
Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
5
Jhojan
Valencia
14
Фагундес
Диего
7
Дриусси
Себастьян
13
Финлей
Итан
2
Джитте
Мусса
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
13
Гутьеррес
Фелипе
8
Max
Alves
15
Николсон
Сэм
11
Рубио
Диего
77
Япи
Даррен
Остин
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-4-2

История личных встреч

Остин
Колорадо Рэпидс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:3
М
3:0
М
0:1
М
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 21 (3) 0.62
Урути Максимилиано 9 0.26
Фагундес Диего 6 0.18
Финлей Итан 5 0.15
Ринг Александр 4 0.12
Джитте Мусса 4 0.12
Касканте Хулио 3 0.09
Хюсен Дэнни 3 0.09
Габриэльсен Рубен 2 0.06
Даниэль Перейра 2 0.06
Домингес Сесильо 2 0.06
Галлахер Джон 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 15 (4) 0.44
Зардес Гьяси 9 (1) 0.26
Льюис Джонатан 5 0.15
Абубакар Лалас 4 0.12
Кайе Марк-Энтони 3 0.09
Барриос Майкл 2 0.06
Розенберри Киган 2 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Уорнер Коллен 1 0.03
Николсон Сэм 1 0.03
Шиньяшики Андре 1 0.03
Dantouma Toure 1 0.03
Бейташур Стивен 0 0
Гутьеррес Фелипе 0 0
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Прайс Джек 0 0
Max Alves 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 2
Ринг Александр 7 0
Касканте Хулио 6 0
Урути Максимилиано 6 0
Дриусси Себастьян 6 0
Jhojan Valencia 5 0
Фелипе 5 0
Kipp Keller 3 1
Фагундес Диего 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Лима Ник 3 0
Галлахер Джон 3 0
Джитте Мусса 1 1
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Колманич Жан 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Редес Родни 1 0
Романа Джохан 1 0
Gavin Wolff 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 9 1
Рубио Диего 8 1
Абубакар Лалас 9 0
Уилсон Дэнни 8 0
Эстевес Лукас 5 1
Вальесилья Эксон 3 2
Трасти Остон 4 1
Барриос Майкл 5 0
Max Alves 5 0
Ярброуг Вильям 4 0
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Уорнер Коллен 3 0
Прайс Джек 3 0
Бейташур Стивен 2 0
Гутьеррес Фелипе 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Япи Даррен 2 0
Зардес Гьяси 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
16
14 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
5
13%
1
6%
1-15
5
13%
3
19%
16-30
4
10%
4
25%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
10
25%
2
13%
61-75
9
23%
6
38%
76-90

Пропущено

23
41
13 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
6
26%
4
10%
1-15
5
22%
8
20%
16-30
2
9%
8
20%
31-45
4
17%
7
17%
46-60
4
17%
6
15%
61-75
2
9%
8
20%
76-90

Забито

24
29
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
3
13%
3
10%
1-15
3
13%
9
31%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
6
25%
4
14%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
12%
5
33%
1-15
4
16%
3
20%
16-30
3
12%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
6
24%
2
13%
76-90

Забито

64
45
24 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
8
13%
4
9%
1-15
8
13%
12
27%
16-30
8
13%
7
16%
31-45
11
17%
5
11%
46-60
14
22%
7
16%
61-75
15
23%
10
22%
76-90

Пропущено

48
56
23 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
9
19%
9
16%
1-15
9
19%
11
20%
16-30
5
10%
12
21%
31-45
6
13%
8
14%
46-60
11
23%
6
11%
61-75
8
17%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0
Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 34 20 5 9 63 - 50 65
3. Нью-Йорк Сити 34 16 7 11 57 - 41 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 34 14 6 14 47 - 56 48
7. Орландо Сити 34 14 6 14 44 - 53 48
8. Коламбус Кру 33 10 16 7 46 - 39 46
9. Шарлотт 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 34 10 12 12 47 - 50 42
11. Атланта Юнайтед 34 10 10 14 48 - 54 40
12. Чикаго Файр 34 10 9 15 39 - 48 39
13. Торонто 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 33 20 5 8 64 - 37 65
2. Остин 0:0 34 16 8 10 64 - 48 56
3. Даллас 0:0 34 13 12 9 46 - 36 51
4. Миннесота Юнайтед 1:0 34 14 6 14 47 - 51 48
5. Нэшвилл 0:0 34 12 12 10 51 - 41 48
6. Реал Солт-Лейк 1:0 34 12 11 11 41 - 44 47
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 34 13 8 13 55 - 51 47
8. Портленд Тимберс 0:1 34 11 13 10 52 - 51 46
9. Колорадо Рэпидс 0:0 34 11 10 13 45 - 56 43
10. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 12 7 15 40 - 56 43
11. Сиэтл Саундерс 1:1 34 12 5 17 46 - 45 41
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 34 11 8 15 41 - 52 41
13. Хьюстон Динамо 1:0 34 11 6 17 43 - 53 39
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 34 8 11 15 51 - 68 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 17 10 3 4 34 - 28 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 17 8 5 4 31 - 24 29
7. Орландо Сити 17 9 0 8 26 - 28 27
8. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 17 6 5 6 18 - 17 23
14. Ди Си Юнайтед 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 17 13 3 1 39 - 14 42
2. Колорадо Рэпидс 0:0 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 0:0 17 9 5 3 26 - 14 32
5. Реал Солт-Лейк 1:0 17 9 5 3 25 - 14 32
6. Портленд Тимберс 0:1 17 8 6 3 28 - 19 30
7. Сиэтл Саундерс 1:1 17 9 3 5 28 - 18 30
8. Остин 0:0 17 8 6 3 41 - 22 30
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Миннесота Юнайтед 1:0 17 8 5 4 26 - 20 29
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 8 4 5 35 - 25 28
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 7 6 4 31 - 27 27
13. Хьюстон Динамо 1:0 17 7 5 5 24 - 19 26
14. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 30 - 21 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 17 11 2 4 33 - 29 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 17 6 3 8 20 - 22 21
6. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 17 3 10 4 24 - 26 19
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 3 6 8 25 - 34 15
10. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 21 - 20 24
3. Лос-Анджелес 0:0 16 7 2 7 25 - 23 23
4. Даллас 0:0 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 1:0 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 5 4 8 20 - 26 19
7. Портленд Тимберс 0:1 17 3 7 7 24 - 32 16
8. Реал Солт-Лейк 1:0 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 1:0 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 2 6 9 16 - 35 12
11. Сиэтл Саундерс 1:1 17 3 2 12 18 - 27 11
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 2 4 11 15 - 36 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 1 5 11 20 - 41 8
14. Колорадо Рэпидс 0:0 17 1 5 11 16 - 41 8
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 29 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Нью-Йорк Сити Родригес Сантьяго 12
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Весь список
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Колорадо Рэпидс
1.76
4.60
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 0:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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Колорадо Рэпидс
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