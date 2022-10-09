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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 29'
Нэшвилл
0'
9' Желтая карточка
Маккарти Дакс

Ход матча

9'
 
Маккарти Дакс
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Нэшвилл
1.75
4.38
4.71
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
4
Сегура
Эдди
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
99
Буанга
Денис
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
14
Шаффельбург
Джейкоб
12
Банбери
Тил
10
Мукхтар
Хани
Лос-Анджелес
4-3-3
Нэшвилл
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Нэшвилл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 16 (1) 0.48
Вела Карлос 12 (4) 0.36
Сифуэнтес Хосе 7 0.21
Опоку Квадво 7 0.21
Холлингсхед Райан 6 0.18
Акоста Келлин 2 0.06
Мурильо Хесус 2 0.06
Родригес Брайан II 2 0.06
Мусовски Дэниел 2 0.06
Бэйл Гарет 2 0.06
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.06
Паласиос Диего 1 0.03
Эскобар Франко 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Буанга Денис 1 0.03
Кьеллини Джорджо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 23 (6) 0.68
Сапонг Чарльз 5 0.15
Циммерман Уолкер 4 0.12
Банбери Тил 4 0.12
David Romney 3 0.09
Леаль Рэндэлл 2 (1) 0.06
Мьюл Алекс 2 0.06
Шаффельбург Джейкоб 2 0.06
Махер Джек 2 0.06
Ловитц Дэниел 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Дэвис Шон II 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Мур Шакелл 0 0
Зубак Итан 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сифуэнтес Хосе 8 0
Акоста Келлин 7 0
Мурильо Хесус 7 0
Паласиос Диего 7 0
Санчес Илье 5 1
Фалл Мамаду 6 0
Аранго Кристиан 5 0
Холлингсхед Райан 3 1
Крепо Максим 3 0
Эскобар Франко 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Блессинг Латиф 2 0
Сегура Эдди 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Циммерман Уолкер 6 1
Леаль Рэндэлл 7 0
Ловитц Дэниел 6 0
Маккарти Дакс 4 1
Годой Анибал 5 0
Сапонг Чарльз 4 0
Мукхтар Хани 4 0
Анунга Брайан 4 0
Дэвис Шон II 4 0
Миллер Эрик 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Банбери Тил 2 0
David Romney 2 0
Зубак Итан 2 0
Махер Джек 2 0
Мур Шакелл 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
21
15 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 20
4
10%
5
24%
1-15
4
10%
6
29%
16-30
7
18%
2
10%
31-45
8
20%
4
19%
46-60
9
23%
3
14%
61-75
8
20%
1
5%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
3
23%
1
5%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
23%
6
30%
76-90

Забито

25
30
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
4%
1
3%
1-15
4
16%
7
23%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
7
28%
4
13%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
8
32%
6
20%
76-90

Пропущено

23
21
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
7
30%
4
19%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
22%
4
19%
76-90

Забито

65
51
23 В 1-м тайме 27
42 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 4
5
8%
6
12%
1-15
8
12%
13
25%
16-30
10
15%
8
16%
31-45
15
23%
8
16%
46-60
11
17%
9
18%
61-75
16
25%
7
14%
76-90

Пропущено

36
41
21 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 25
7
19%
1
2%
1-15
5
14%
9
22%
16-30
9
25%
4
10%
31-45
5
14%
9
22%
46-60
2
6%
8
20%
61-75
8
22%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 34 20 5 9 63 - 50 65
3. Нью-Йорк Сити 34 16 7 11 57 - 41 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 34 14 6 14 47 - 56 48
7. Орландо Сити 34 14 6 14 44 - 53 48
8. Коламбус Кру 33 10 16 7 46 - 39 46
9. Шарлотт 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 34 10 12 12 47 - 50 42
11. Атланта Юнайтед 34 10 10 14 48 - 54 40
12. Чикаго Файр 34 10 9 15 39 - 48 39
13. Торонто 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 33 20 5 8 64 - 37 65
2. Остин 0:0 34 16 8 10 64 - 48 56
3. Даллас 0:0 34 13 12 9 46 - 36 51
4. Миннесота Юнайтед 1:0 34 14 6 14 47 - 51 48
5. Нэшвилл 0:0 34 12 12 10 51 - 41 48
6. Реал Солт-Лейк 1:0 34 12 11 11 41 - 44 47
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 34 13 8 13 55 - 51 47
8. Портленд Тимберс 0:1 34 11 13 10 52 - 51 46
9. Колорадо Рэпидс 0:0 34 11 10 13 45 - 56 43
10. Ванкувер Уайткэпс 0:1 34 12 7 15 40 - 56 43
11. Сиэтл Саундерс 1:1 34 12 5 17 46 - 45 41
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 34 11 8 15 41 - 52 41
13. Хьюстон Динамо 1:0 34 11 6 17 43 - 53 39
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 34 8 11 15 51 - 68 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 17 10 3 4 34 - 28 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 17 8 5 4 31 - 24 29
7. Орландо Сити 17 9 0 8 26 - 28 27
8. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 17 6 5 6 18 - 17 23
14. Ди Си Юнайтед 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 17 13 3 1 39 - 14 42
2. Колорадо Рэпидс 0:0 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 0:0 17 9 5 3 26 - 14 32
5. Реал Солт-Лейк 1:0 17 9 5 3 25 - 14 32
6. Портленд Тимберс 0:1 17 8 6 3 28 - 19 30
7. Сиэтл Саундерс 1:1 17 9 3 5 28 - 18 30
8. Остин 0:0 17 8 6 3 41 - 22 30
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Миннесота Юнайтед 1:0 17 8 5 4 26 - 20 29
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 8 4 5 35 - 25 28
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 7 6 4 31 - 27 27
13. Хьюстон Динамо 1:0 17 7 5 5 24 - 19 26
14. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 30 - 21 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 17 11 2 4 33 - 29 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 17 6 3 8 20 - 22 21
6. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 17 3 10 4 24 - 26 19
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 3 6 8 25 - 34 15
10. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Нэшвилл 0:0 17 6 6 5 21 - 20 24
3. Лос-Анджелес 0:0 16 7 2 7 25 - 23 23
4. Даллас 0:0 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 1:0 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 17 5 4 8 20 - 26 19
7. Портленд Тимберс 0:1 17 3 7 7 24 - 32 16
8. Реал Солт-Лейк 1:0 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 1:0 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 17 2 6 9 16 - 35 12
11. Сиэтл Саундерс 1:1 17 3 2 12 18 - 27 11
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 17 2 4 11 15 - 36 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 17 1 5 11 20 - 41 8
14. Колорадо Рэпидс 0:0 17 1 5 11 16 - 41 8
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 29 (6)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Цинциннати Brenner da Silva 19 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Нью-Йорк Сити Родригес Сантьяго 12
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Маккарти Дакс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Нэшвилл
1.75
4.38
4.71
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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