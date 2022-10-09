Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
17'
1:0
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
45 Pedro ViteНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|10 (3)
|0.29
|Амарилья Луис
|9
|0.26
|Фрагапане Франко
|7
|0.21
|Лод Робин
|6
|0.18
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.06
|Коллман Брент
|2
|0.06
|Данлади Абу
|2
|0.06
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Бенитес Алан
|1
|0.03
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.03
|Дотсон Хассани
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Ариага Кервин
|1
|0.03
|Mender Garcia
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|9 (2)
|0.26
|Голд Райан
|8 (2)
|0.24
|Рикеттс Тосайн
|4
|0.12
|Уайт Брайан
|4
|0.12
|Дахоме Кристиан
|2
|0.06
|Грессель Юлиан
|2
|0.06
|Pedro Vite
|2
|0.06
|Рапосо Райан
|2
|0.06
|Кайседо Дейбер
|1
|0.03
|Веселинович Ранко
|1
|0.03
|Годой Эрик
|1
|0.03
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Simon Becher
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Кроппер Коди
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Emanuel Reynoso2
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|9
|0
|Ариага Кервин
|8
|0
|Фрагапане Франко
|6
|1
|Лод Робин
|7
|0
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Лоуренс Кемар
|3
|0
|Амарилья Луис
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Бенитес Алан
|2
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Данлади Абу
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|9
|1
|Дахоме Кристиан
|4
|1
|Тейберт Расселл
|5
|0
|Голд Райан
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кубас Андрес
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Pedro Vite
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Грессель Юлиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Овусу Леонард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
3
12%
6
40%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
2
13%
61-75
7
27%
3
20%
76-90
Пропущено
19
35
8 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
11%
8
23%
1-15
1
5%
9
26%
16-30
5
26%
5
14%
31-45
4
21%
3
9%
46-60
3
16%
4
11%
61-75
4
21%
6
17%
76-90
Забито
22
25
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
2
9%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
6
24%
61-75
3
14%
10
40%
76-90
Пропущено
30
20
8 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
4
13%
2
10%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
9
30%
8
40%
76-90
Забито
48
40
22 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
5
10%
8
20%
1-15
5
10%
2
5%
16-30
12
25%
6
15%
31-45
6
13%
3
8%
46-60
10
21%
8
20%
61-75
10
21%
13
33%
76-90
Пропущено
49
55
16 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 24
6
12%
10
18%
1-15
2
4%
11
20%
16-30
8
16%
7
13%
31-45
10
20%
6
11%
46-60
10
20%
7
13%
61-75
13
27%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|33
|20
|5
|8
|64 - 37
|65
|2.
|Остин
|0:0
|34
|16
|8
|10
|64 - 48
|56
|3.
|Даллас
|0:0
|34
|13
|12
|9
|46 - 36
|51
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|34
|14
|6
|14
|47 - 51
|48
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|34
|12
|12
|10
|51 - 41
|48
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|12
|11
|11
|41 - 44
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|34
|13
|8
|13
|55 - 51
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1
|34
|11
|13
|10
|52 - 51
|46
|9.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|12
|7
|15
|40 - 56
|43
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|34
|12
|5
|17
|46 - 45
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|34
|11
|8
|15
|41 - 52
|41
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|34
|11
|6
|17
|43 - 53
|39
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|34
|8
|11
|15
|51 - 68
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|17
|13
|3
|1
|39 - 14
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|9
|5
|3
|26 - 14
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 18
|30
|8.
|Остин
|0:0
|17
|8
|6
|3
|41 - 22
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|3
|7
|7
|24 - 32
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|2
|4
|11
|15 - 36
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|1
|5
|11
|20 - 41
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|1
|5
|11
|16 - 41
|8
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12