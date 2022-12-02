Стадион: Стадион 974.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Бразилия
Южная Корея
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
3
3.5
Среднее время на гол
30
25
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
38
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|2
|0.67
|Каземиро Карлос
|1
|0.33
|Винисиус Жуниор
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0.67
|Ён-Гвон Ким
|1
|0.33
|Хи-Чан Хван
|1
|0.33
|Хын-Мин Сон
|0
|0
|Чжин-Су Ким
|0
|0
|Кан-Ин Ли
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулу Бенту
|1
|1
|У-Ён Чон
|1
|0
|Ён-Гвон Ким
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
Результаты матчей
Бразилия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
2
Бразилия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5
Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0
Южная Корея
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0
Южная Корея - Камерун 1:0 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Япония - Южная Корея 3:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Египет 4:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Южная Корея - Чили 2:0 Южная Корея - Бразилия 1:5 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Южная Корея - Иран 2:0 Сирия - Южная Корея 0:2 Ливан - Южная Корея 0:1 Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3
Результаты матчей
Бразилия
Южная Корея
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бразилия
Южная Корея
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Сербия
|Гудель Неманья
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
- 1.98 Тотал меньше 2.5 голов
- 1.95 Бразилия забьёт в обоих таймах - да
- 1.77 Победа Бразилии с форой -1,5
Прогнозы на матч Бразилия - Южная Корея
Исход игры
Бразилия
65.8% (48)
Ничья
0% (0)
Южная Корея
34.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (7)
Меньше
69.57% (16)
Обе команды забьют
Да
30.43% (7)
Нет
69.57% (16)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
19.2% (14)
4:2 Бразилия
2.7% (2)
3:1 Бразилия
2.7% (2)
1:0 Бразилия
2.7% (2)
2:1 Бразилия
2.7% (2)
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