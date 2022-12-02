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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Бразилия
FIFA #1
 
Позже
Южная Корея
FIFA #28
Прогнозы 73
Бразилия 65.8% (48)
X 0% (0)
Южная Корея 34.2% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Южная Корея
1.31
5.49
11.29
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бразилия
Южная Корея

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:5
ТМС
3:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

3
3.5

Среднее время на гол

30
25

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 2 0.67
Каземиро Карлос 1 0.33
Винисиус Жуниор 0 0
Родриго 0 0
Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 2 0.67
Ён-Гвон Ким 1 0.33
Хи-Чан Хван 1 0.33
Хын-Мин Сон 0 0
Чжин-Су Ким 0 0
Кан-Ин Ли 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулу Бенту 1 1
У-Ён Чон 1 0
Ён-Гвон Ким 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0

Результаты матчей

Бразилия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
2
Бразилия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5
Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0
Южная Корея
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0
Южная Корея - Камерун 1:0 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Япония - Южная Корея 3:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Египет 4:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Южная Корея - Чили 2:0 Южная Корея - Бразилия 1:5 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Южная Корея - Иран 2:0 Сирия - Южная Корея 0:2 Ливан - Южная Корея 0:1 Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3

Результаты матчей

Бразилия
Южная Корея

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Южная Корея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
0 Аргентина
0 Австралия
0 Япония
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Южная Корея
0 Англия
0 Сенегал
0 Франция
0 Польша
0 Марокко
0 Испания
0 Португалия
0 Швейцария
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Испания Мората Альваро 3 (1)
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Южная Корея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2022, осталось 2 дня 1 час 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 73
    Бразилия 65.8% (48)
    X 0% (0)
    Южная Корея 34.2% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Южная Корея
    1.31
    5.49
    11.29
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бразилия - Южная Корея

    Исход игры
    Бразилия
    65.8% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Южная Корея
    34.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.43% (7)
    Меньше
    69.57% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (7)
    Нет
    69.57% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    19.2% (14)
    4:2 Бразилия
    2.7% (2)
    3:1 Бразилия
    2.7% (2)
    1:0 Бразилия
    2.7% (2)
    2:1 Бразилия
    2.7% (2)
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    Бразилия
    Южная Корея
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