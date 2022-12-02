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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Португалия
FIFA #9
 
Позже
Швейцария
FIFA #15
Прогнозы 71
Португалия 83.1% (59)
X 9.9% (7)
Швейцария 7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Швейцария
1.94
3.41
4.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Португалия
Швейцария

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:0
ЛНУ
4:0
ЛНУ
3:1
ОМЧ2Е
2:0
ОМЧ2Е
2:0
ЧЕ2(2
2:0

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

14
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
540

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.67
Орта Рикарду 1 0.33
Фелиш Жоау 1 0.33
Леау Рафаэл 1 0.33
Роналду Криштиану 1 (1) 0.33
Геррейру Рафаэл 0 0
Далот Диогу 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 2 0.67
Шакири Джердан 1 0.33
Фройлер Ремо 1 0.33
Видмер Сильван 0 0
Соу Джибрил 0 0
Варгас Рубен 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Данилу Перейра 1 0
Невеш Рубен 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Видмер Сильван 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Эльведи Нико 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Варгас Рубен 1 0
Ридер Фабиан 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Португалия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0
Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2
Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1

Результаты матчей

Португалия
Швейцария

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Португалия
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
0 Япония
0 Хорватия
0 Бразилия
0 Южная Корея
0 Англия
0 Сенегал
0 Франция
0 Польша
0 Марокко
0 Испания
0 Португалия
0 Швейцария
1/4 финала
0 Нидерланды
0 Аргентина
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Испания Мората Альваро 3 (1)
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Весь список

Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Сербия Гудель Неманья 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2022, осталось 2 дня 9 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 71
    Португалия 83.1% (59)
    X 9.9% (7)
    Швейцария 7% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Швейцария
    1.94
    3.41
    4.53
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия - Швейцария

    Исход игры
    Португалия
    83.8% (62)
    Ничья
    9.5% (7)
    Швейцария
    6.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (29)
    Нет
    29.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    28.4% (21)
    1:0 Португалия
    13.5% (10)
    1:1 Ничья
    4.1% (3)
    1:2 Швейцария
    4.1% (3)
    2:0 Португалия
    2.7% (2)
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    Португалия
    Швейцария
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