Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Илие Оана
23
Коцич
Милан
59
Попадюк
Дору
16
Бутян
Михай
19
Попа
Даньел
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
24
Сано
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
16 Бутян МихайПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сила РишарНападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Сано МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Миовени
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.18
|Попадюк Дору
|3
|0.14
|Негуц Кристиан
|3
|0.14
|Флоря Даниэль
|2
|0.09
|Керкез Кристиан
|1
|0.05
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|7 (1)
|0.32
|Бузьюк Александру
|5 (2)
|0.23
|Думитриу Лучан
|1
|0.05
|Сано Мусса
|1 (1)
|0.05
|Ionut Radescu
|1
|0.05
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.05
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Valentin Cosereanu
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Корбу Лауренциу
|4
|1
|Флоря Даниэль
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Попадюк Дору
|4
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попа Даньел
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузьюк Александру
|4
|1
|Dorinel Oancea
|4
|1
|Скарлатаче Адриан
|5
|0
|Панаит Андрей
|5
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Балаур Ионуц
|3
|0
|Сано Мусса
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Daniel Toma
|3
|0
|Сербаника Даниел
|3
|0
|Кристя Андрей
|2
|0
|Bogdan Rusu
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Alexandru Iacob
|1
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
12
19
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
5
42%
7
37%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Пропущено
17
27
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
1
6%
2
7%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
5
29%
29%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0
Миовени
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0
Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|22
|19
|1
|2
|35 - 11
|58
|2.
|Университатя Крайова
|44
|14
|12
|18
|53 - 50
|54
|3.
|ФКСБ
|22
|14
|6
|2
|41 - 20
|48
|4.
|Волунтари
|23
|12
|5
|6
|28 - 21
|41
|5.
|Ботошани
|22
|9
|10
|3
|22 - 19
|37
|6.
|Вииторул Констанца
|22
|10
|5
|7
|26 - 15
|35
|7.
|Рапид Бухарест
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|8.
|Арджеш
|22
|9
|4
|9
|21 - 19
|31
|9.
|Сепси
|23
|6
|11
|6
|24 - 20
|29
|10.
|УТА Арад
|23
|6
|10
|7
|18 - 17
|28
|11.
|Миовени
|0:0
|23
|6
|7
|10
|16 - 28
|25
|12.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|23
|5
|9
|9
|13 - 17
|24
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|23
|6
|5
|12
|19 - 28
|23
|14.
|Динамо Бухарест
|22
|3
|3
|16
|16 - 45
|12
|15.
|Академика Клинчени
|22
|2
|5
|15
|16 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|10
|6
|6
|31 - 19
|36
|2.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|3.
|ФКСБ
|11
|9
|2
|0
|32 - 12
|29
|4.
|Волунтари
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Вииторул Констанца
|11
|8
|1
|2
|19 - 6
|25
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|7.
|Ботошани
|11
|4
|5
|2
|10 - 10
|17
|8.
|Сепси
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|9.
|Миовени
|0:0
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|10.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|11.
|УТА Арад
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|2.
|Университатя Крайова
|23
|5
|6
|12
|22 - 33
|21
|3.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|11
|5
|4
|2
|9 - 8
|19
|5.
|Арджеш
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|7.
|УТА Арад
|12
|3
|6
|3
|11 - 9
|15
|8.
|Волунтари
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|9.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|0
|8
|10 - 17
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|0:0
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|11
|1
|2
|8
|9 - 28
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0