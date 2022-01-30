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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Миовени
0' 2'
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Миовени
2.70
2.90
3.45
Все Коэффициенты
33
Кабуз
Каталин
2
Мартак
Мариус
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
88
Ионицэ
Адриан
7
Корбу
Лауренциу
23
Коцич
Милан
59
Попадюк
Дору
16
Бутян
Михай
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
8
Szilard
Veres
11
Думитриу
Лучан
6
Ionut
Burnea
16
Ionut
Radescu
20
Бузьюк
Александру
24
Сано
Мусса
Киндия Тырговиште
Миовени

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Миовени

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
LIQ
1:1
LIQ
2:0
ЛI
1:4
ЛI
0:2
ЛI
2:2
ЛI
3:0
ЛI
2:0
ЛI
0:2
Л2СБП
1:2
Л2СБП
0:0
Л2С2
3:1
Л2С2
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 4 0.18
Попадюк Дору 3 0.14
Негуц Кристиан 3 0.14
Флоря Даниэль 2 0.09
Керкез Кристиан 1 0.05
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 7 (1) 0.32
Бузьюк Александру 5 (2) 0.23
Думитриу Лучан 1 0.05
Сано Мусса 1 (1) 0.05
Ionut Radescu 1 0.05
Guilherme Gomes Garutti 1 0.05
Stefan Blanaru 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Valentin Cosereanu 0 0
Daniel Toma 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Корбу Лауренциу 4 1
Флоря Даниэль 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Попадюк Дору 4 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Попа Даньел 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузьюк Александру 4 1
Dorinel Oancea 4 1
Скарлатаче Адриан 5 0
Панаит Андрей 5 0
Думитриу Лучан 4 0
Балаур Ионуц 3 0
Сано Мусса 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Daniel Toma 3 0
Сербаника Даниел 3 0
Кристя Андрей 2 0
Bogdan Rusu 2 0
Ionut Burnea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Alexandru Iacob 1 0
Szilard Veres 1 0
Stefan Blanaru 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
19
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
5
42%
7
37%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

17
27
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
1
6%
2
7%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
5
29%
29%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0
Миовени
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0
Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 22 19 1 2 35 - 11 58
2. Университатя Крайова 44 14 12 18 53 - 50 54
3. ФКСБ 22 14 6 2 41 - 20 48
4. Волунтари 23 12 5 6 28 - 21 41
5. Ботошани 22 9 10 3 22 - 19 37
6. Вииторул Констанца 22 10 5 7 26 - 15 35
7. Рапид Бухарест 23 8 9 6 27 - 23 33
8. Арджеш 22 9 4 9 21 - 19 31
9. Сепси 23 6 11 6 24 - 20 29
10. УТА Арад 23 6 10 7 18 - 17 28
11. Миовени 0:0 23 6 7 10 16 - 28 25
12. Киндия Тырговиште 0:0 23 5 9 9 13 - 17 24
13. Газ-Метан Медиаш 23 6 5 12 19 - 28 23
14. Динамо Бухарест 22 3 3 16 16 - 45 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 10 6 6 31 - 19 36
2. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 11 8 1 2 19 - 6 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
9. Миовени 0:0 11 4 3 4 8 - 9 15
10. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
11. УТА Арад 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Динамо Бухарест 11 3 3 5 11 - 16 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 0:0 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 8 1 2 16 - 7 25
2. Университатя Крайова 23 5 6 12 22 - 33 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
7. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
8. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
9. Киндия Тырговиште 0:0 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 11 2 6 3 9 - 9 12
11. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 0:0 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • Первый тайм
  • 1'
    Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште поставил подножку. Пострадал Сано Мусса
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Миовени начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Миовени
2.70
2.90
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:0 Миовени онлайн


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Киндия Тырговиште
Миовени

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