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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
0:1
Первый тайм: 5'

Стадион:
ФКСБ
0'
0:1
2' Гол
Попеску Октавиан
5'

Ход матча

2'
0:1
Попеску Октавиан
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
ФКСБ
7.80
4.57
1.48
Все Коэффициенты
13
Перрейра
Криштиану
77
Alin
Florian
Buleica
6
Эхманн
Марко
23
Патрике
Разван
26
Томозей
Мариус
5
Рэуцэ
Александру
8
Balthazar
Pierret
20
Antonio
Bordusanu
10
Матей
Космин
22
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
13
Думитер
Андрей
9
Попеску
Октавиан
Динамо Бухарест
ФКСБ

История личных встреч

Динамо Бухарест
ФКСБ

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 13 побед

42 матча

26.2%
33.3%
40.5%
11 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.2%
38.1%
35.7%
11 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

31%
38.1%
30.9%
13 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
К
1:0
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
2:1
КЛ
1:3
КЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:2
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:1
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
К
1:1
К
5:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ДА
1:3
К
2:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.36
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.18
Ивановски Мирко 2 (1) 0.09
Карп Кэтэлин 1 0.05
Михаю Андреас 1 0.05
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (5) 0.36
Попеску Октавиан 5 0.23
Стойка Янис 5 0.23
Георге Валентин 4 0.18
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.18
Кордя Андрей 3 (1) 0.14
Винисиус Пауло 2 0.09
Думитер Андрей 2 0.09
Кристя Юлиан 1 0.05
Олару Дариус 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Моруцан Олимпиу 1 0.05
Шут Адриан 1 0.05
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Коман Флоринел 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 8 0
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 4 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Ивановски Мирко 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Томозей Мариус 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Бани Андрей 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Крецу Валентин 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Шут Адриан 4 0
Будеску Константин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Шербан Сорин 1 1
Тэнасе Флорин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
4
25%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

5
31
2 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 11
1
20%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
20%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
1
20%
7
23%
61-75
2
40%
8
26%
76-90

Пропущено

29
13
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
6
21%
5
38%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
6
21%
3
23%
61-75
4
14%
2
15%
76-90

Забито

16
40
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
2
13%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
3
19%
6
15%
31-45
3
19%
4
10%
46-60
4
25%
8
20%
61-75
4
25%
12
30%
76-90

Пропущено

45
21
20 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 13
6
13%
2
10%
1-15
7
16%
4
19%
16-30
7
16%
5
24%
31-45
9
20%
3
14%
46-60
9
20%
5
24%
61-75
7
16%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1
ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 22 19 1 2 35 - 11 58
2. Университатя Крайова 45 15 12 18 54 - 50 57
3. ФКСБ 1:0 23 15 6 2 42 - 20 51
4. Волунтари 23 12 5 6 28 - 21 41
5. Ботошани 22 9 10 3 22 - 19 37
6. Вииторул Констанца 22 10 5 7 26 - 15 35
7. Рапид Бухарест 23 8 9 6 27 - 23 33
8. Арджеш 23 9 4 10 21 - 20 31
9. Сепси 23 6 11 6 24 - 20 29
10. УТА Арад 23 6 10 7 18 - 17 28
11. Миовени 23 6 7 10 16 - 28 25
12. Киндия Тырговиште 23 5 9 9 13 - 17 24
13. Газ-Метан Медиаш 23 6 5 12 19 - 28 23
14. Динамо Бухарест 0:1 23 3 3 17 16 - 46 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 11 6 6 32 - 19 39
2. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
3. ФКСБ 1:0 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 11 8 1 2 19 - 6 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
9. Миовени 11 4 3 4 8 - 9 15
10. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
11. УТА Арад 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Динамо Бухарест 0:1 12 3 3 6 11 - 17 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 8 1 2 16 - 7 25
2. ФКСБ 1:0 12 6 4 2 10 - 8 22
3. Университатя Крайова 23 5 6 12 22 - 33 21
4. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
5. Арджеш 12 5 2 5 11 - 9 17
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
7. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
8. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 11 2 6 3 9 - 9 12
11. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 0:1 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
ФКСБ
7.80
4.57
1.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ онлайн


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ФКСБ

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