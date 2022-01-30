Румыния: Первая лига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
0:1
2' ГолПопеску Октавиан
16' Желтая карточкаЭхманн Марко
19' Желтая карточкаМатей Космин
29' Желтая карточкаРэуцэ Александру
31' Желтая карточкаТэнасе Флорин
35' Вторая желтая карточкаРэуцэ Александру
55' Желтая карточкаРодригес Хонатан
0:2
75' ГолСтойка Янис
0:3
81' ГолОайдэ Рэзван
90' Желтая карточкаПеряну Овидиу
Ход матча
2'
16'
19'
29'
31'
35'
55'
75'
0:2
81'
0:3
90'
Владение мячом
10
Матей
Космин
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Крету ДжаниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бани АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
Динамо Бухарест
ФКСБ
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 13 побед
42 матча
26.2%
33.3%
40.5%
11 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.2%
38.1%
35.7%
11 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
31%
38.1%
30.9%
13 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.35
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.17
|Ивановски Мирко
|2 (1)
|0.09
|Карп Кэтэлин
|1
|0.04
|Михаю Андреас
|1
|0.04
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|8 (5)
|0.35
|Попеску Октавиан
|6
|0.26
|Стойка Янис
|6
|0.26
|Георге Валентин
|4
|0.17
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.17
|Кордя Андрей
|3 (1)
|0.13
|Думитер Андрей
|2
|0.09
|Винисиус Пауло
|2
|0.09
|Кристя Юлиан
|1
|0.04
|Олару Дариус
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.04
|Шут Адриан
|1
|0.04
|Коман Флоринел
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэуцэ Александру
|9
|1
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|5
|0
|Раду Йонуц
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Ивановски Мирко
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Эхманн Марко
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Томозей Мариус
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Balthazar Pierret
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|7
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Шут Адриан
|4
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Коман Флоринел
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90
Пропущено
19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
5
26%
2
25%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
4
21%
2
25%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Забито
5
31
2 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 12
1
20%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
20%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
1
20%
7
23%
61-75
2
40%
8
26%
76-90
Пропущено
29
13
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
6
21%
5
38%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
6
21%
3
23%
61-75
4
14%
2
15%
76-90
Забито
16
43
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 13
12 Не забивали 4
2
13%
6
14%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
3
19%
6
14%
31-45
3
19%
4
9%
46-60
4
25%
9
21%
61-75
4
25%
13
30%
76-90
Пропущено
48
21
21 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 10
17 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 13
7
15%
2
10%
1-15
7
15%
4
19%
16-30
7
15%
5
24%
31-45
9
19%
3
14%
46-60
10
21%
5
24%
61-75
8
17%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1
ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|22
|19
|1
|2
|35 - 11
|58
|2.
|Университатя Крайова
|45
|15
|12
|18
|54 - 50
|57
|3.
|ФКСБ
|23
|15
|6
|2
|44 - 20
|51
|4.
|Волунтари
|23
|12
|5
|6
|28 - 21
|41
|5.
|Ботошани
|22
|9
|10
|3
|22 - 19
|37
|6.
|Вииторул Констанца
|22
|10
|5
|7
|26 - 15
|35
|7.
|Рапид Бухарест
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|8.
|Арджеш
|23
|9
|4
|10
|21 - 20
|31
|9.
|Сепси
|23
|6
|11
|6
|24 - 20
|29
|10.
|УТА Арад
|23
|6
|10
|7
|18 - 17
|28
|11.
|Миовени
|23
|6
|7
|10
|16 - 28
|25
|12.
|Киндия Тырговиште
|23
|5
|9
|9
|13 - 17
|24
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|23
|6
|5
|12
|19 - 28
|23
|14.
|Динамо Бухарест
|23
|3
|3
|17
|16 - 48
|12
|15.
|Академика Клинчени
|22
|2
|5
|15
|16 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|11
|6
|6
|32 - 19
|39
|2.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|3.
|ФКСБ
|11
|9
|2
|0
|32 - 12
|29
|4.
|Волунтари
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Вииторул Констанца
|11
|8
|1
|2
|19 - 6
|25
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|7.
|Ботошани
|11
|4
|5
|2
|10 - 10
|17
|8.
|Сепси
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|9.
|Миовени
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|10.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|11.
|УТА Арад
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|2.
|ФКСБ
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|3.
|Университатя Крайова
|23
|5
|6
|12
|22 - 33
|21
|4.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|5.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 9
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|7.
|УТА Арад
|12
|3
|6
|3
|11 - 9
|15
|8.
|Волунтари
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|0
|8
|10 - 17
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|11
|1
|2
|8
|9 - 28
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0