  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
0:3
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
0:1
2' Гол
Попеску Октавиан
16' Желтая карточка
Эхманн Марко
19' Желтая карточка
Матей Космин
29' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
31' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
35' Вторая желтая карточка
Рэуцэ Александру
55' Желтая карточка
Родригес Хонатан
0:2
75' Гол
Стойка Янис
0:3
81' Гол
Оайдэ Рэзван
90' Желтая карточка
Перяну Овидиу
90'+3
13
Перрейра
Криштиану
77
Alin
Florian
Buleica
6
Эхманн
Марко
23
Патрике
Разван
26
Томозей
Мариус
5
Рэуцэ
Александру
8
Balthazar
Pierret
20
Antonio
Bordusanu
10
Матей
Космин
22
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
13
Думитер
Андрей
9
Попеску
Октавиан
Динамо Бухарест
ФКСБ

История личных встреч

Динамо Бухарест
ФКСБ

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 13 побед

42 матча

26.2%
33.3%
40.5%
11 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.2%
38.1%
35.7%
11 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

31%
38.1%
30.9%
13 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
К
1:0
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
2:1
КЛ
1:3
КЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:2
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:1
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
К
1:1
К
5:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ДА
1:3
К
2:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.35
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.17
Ивановски Мирко 2 (1) 0.09
Карп Кэтэлин 1 0.04
Михаю Андреас 1 0.04
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (5) 0.35
Попеску Октавиан 6 0.26
Стойка Янис 6 0.26
Георге Валентин 4 0.17
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.17
Кордя Андрей 3 (1) 0.13
Думитер Андрей 2 0.09
Винисиус Пауло 2 0.09
Кристя Юлиан 1 0.04
Олару Дариус 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Оайдэ Рэзван 1 0.04
Будеску Константин 1 (1) 0.04
Моруцан Олимпиу 1 0.04
Шут Адриан 1 0.04
Коман Флоринел 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 9 1
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 5 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Ивановски Мирко 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Эхманн Марко 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Томозей Мариус 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Бани Андрей 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Крецу Валентин 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Шут Адриан 4 0
Будеску Константин 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Шербан Сорин 1 1
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
Перяну Овидиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Пропущено

19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
5
26%
2
25%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
4
21%
2
25%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Забито

5
31
2 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 12
1
20%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
20%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
1
20%
7
23%
61-75
2
40%
8
26%
76-90

Пропущено

29
13
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
6
21%
5
38%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
6
21%
3
23%
61-75
4
14%
2
15%
76-90

Забито

16
43
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 13
12 Не забивали 4
2
13%
6
14%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
3
19%
6
14%
31-45
3
19%
4
9%
46-60
4
25%
9
21%
61-75
4
25%
13
30%
76-90

Пропущено

48
21
21 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 10
17 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 13
7
15%
2
10%
1-15
7
15%
4
19%
16-30
7
15%
5
24%
31-45
9
19%
3
14%
46-60
10
21%
5
24%
61-75
8
17%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1
ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 22 19 1 2 35 - 11 58
2. Университатя Крайова 45 15 12 18 54 - 50 57
3. ФКСБ 23 15 6 2 44 - 20 51
4. Волунтари 23 12 5 6 28 - 21 41
5. Ботошани 22 9 10 3 22 - 19 37
6. Вииторул Констанца 22 10 5 7 26 - 15 35
7. Рапид Бухарест 23 8 9 6 27 - 23 33
8. Арджеш 23 9 4 10 21 - 20 31
9. Сепси 23 6 11 6 24 - 20 29
10. УТА Арад 23 6 10 7 18 - 17 28
11. Миовени 23 6 7 10 16 - 28 25
12. Киндия Тырговиште 23 5 9 9 13 - 17 24
13. Газ-Метан Медиаш 23 6 5 12 19 - 28 23
14. Динамо Бухарест 23 3 3 17 16 - 48 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 11 6 6 32 - 19 39
2. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 11 8 1 2 19 - 6 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
9. Миовени 11 4 3 4 8 - 9 15
10. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
11. УТА Арад 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 8 1 2 16 - 7 25
2. ФКСБ 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Университатя Крайова 23 5 6 12 22 - 33 21
4. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
5. Арджеш 12 5 2 5 11 - 9 17
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
7. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
8. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 11 2 6 3 9 - 9 12
11. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 