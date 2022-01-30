Второй тайм

93' ФКСБ заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Крету Джани не смог попасть в створ ударом издали

92' ФКСБ выполняет удар от ворот.

91' Перяну Овидиу получил желтую карточку от судьи

91' Безумный фол. Перяну Овидиу грубо играет против соперника. Пострадал Бальтазар Пьерре

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Радунович Ристо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

86' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' ФКСБ выполняет удар от ворот.

82' Отличный командный гол!

81' Перейра Фигейредо Кристиано не дал случится голу! Георге Валентин должен был забивать, но Перейра Фигейредо Кристиано сделал отличный сейв

81' ШАНС! Георге Валентин вышел один на один с голкипером...

81' Коман Флоринел разрезает оборону соперника отличным пасом

80' Ionut Amzar из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.

78' Олару Дариус из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' ФКСБ выполняет удар от ворот.

76' Тактическая замена. Торже Андрей-Габриэль уходит с поля и его заменяет Ionut Amzar

76' Команда ФКСБ забила решающий гол в последние минуты игры!

75' Г О О О О Л - Стойка Янис забивает с правой ноги!

75' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Ивановски Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Патрике Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' So close! Удар головой нанес Мирон Джордже но мяч выбили с ленточки!

72' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Отличный пас сделал Олару Дариус из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

70' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

68' Отличные скиллы показывает Коман Флоринел , обводя своих соперников

66' ФКСБ выполняет удар от ворот.

65' Олару Дариус наказан за толчок Бальтазар Пьерре

64' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Олару Дариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Стойка Янис

61' Игрок Олару Дариус из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Матей Космин бьет ударом через себя, но Андрей Влад блокирует удар!

59' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

58' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Ивановски Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Матей Космин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Как он промахнулся? Коман Флоринел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' ШАНС! Коман Флоринел вышел один на один с голкипером...

49' Бальтазар Пьерре ошибается в защите.

47' Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Георге Валентин