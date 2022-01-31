Какой промах! Габриэл Дебелюх имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О О Л - Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Eduard Pap прыгнул не в ту сторону.

45' Шерони Алин получил желтую карточку от судьи

45' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

42' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

42' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Ботошани

41' Дяк Чиприан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Ботошани

38' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Петрила Клаудиу имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

34' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

33' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Ботошани

33' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

32' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.

28' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ботошани выполняет удар от ворот.

27' Маня Кристьян нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

26' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

25' Хорошую попытку сделал Омрани Билель . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Должен был быть гол! Петрила Клаудиу имел отличный шанс, но Eduard Pap не дал голу состоятся!

24' Эджума Малком из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Плохо сыграл Бэлгрэдян Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Плохо сыграл Маня Кристьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Флореску Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Бурка Андрей получил желтую карточку от судьи

18' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Ботошани

17' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Удар от ворот произведет Ботошани

15' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

12' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

10' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Eduard Pap не дал случится голу! Габриэл Дебелюх должен был забивать, но Eduard Pap сделал отличный сейв

9' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Florin Stefan мяч отрикошетил от ворот

9' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Флореску Эдуард пробует нанести удар издали, но Кристиан Бэлгрэдян держит все под контролем

7' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ботошани выполняет удар от ворот.

3' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру