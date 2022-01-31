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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Ботошани
0'
20' Желтая карточка
Бурка Андрей
39' Желтая карточка
Роман Михай
45' Желтая карточка
Шерони Алин
1:0
45' Пенальти
Дяк Чиприан
57' Желтая карточка
Бордеяну Михай
70'

Ход матча

20'
Бурка Андрей
 
39'
 
Роман Михай
45'
 
Шерони Алин
45'
Дяк Чиприан
1:0
46'
 
Жажа Коэльо
Лупета Жуси
46'
 
Майлат Себастьян
Флореску Эдуард
57'
Бордеяну Михай
 
68'
 
Роман Михай
Роман Михай

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Ботошани
1.62
6.50
7.30
Все Коэффициенты
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
96
Штефан
Флорин
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
9
Омрани
Билель
22
Дебелюх
Габриэл
27
Петрила
Клаудиу
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
32
Шерони
Алин
5
Дава
Джойским
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
18
Эджума
Малком
27
Флореску
Эдуард
20
Роман
Михай
V
21
Кроитору
Дэвид
42
Лупета
Жуси
ЧФР Клуж
Ботошани

История личных встреч

ЧФР Клуж
Ботошани

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КР
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 6 (1) 0.26
Омрани Билель 5 0.22
Дебелюх Габриэл 5 0.22
Петрила Клаудиу 4 0.17
Костаче Ионуц 3 0.13
Сигурьонссон Рунар 3 0.13
Кипчу Александру 3 0.13
Алибек Денис 2 (1) 0.09
Латовлевич Ясмин 1 0.04
Тахири Анас 1 0.04
Кулио Хуан 1 0.04
Буэнна Рашид 1 0.04
Бурка Андрей 1 0.04
Паун-Александру Константин 0 0
Камора Мауру 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Граовац Даниэль 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.17
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.13
Эрве Каж 3 (1) 0.13
Роман Михай 2 0.09
Дава Джойским 2 0.09
Папа Энрико 2 0.09
Браун Кристофер 1 0.04
Киндриш Андрей 1 0.04
Петковски Петар 1 0.04
Тирковеану Андрей 1 0.04
Раковитан Богдан 1 0.04
Mateus Criciuma 1 0.04
Жажа Коэльо 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Майлат Себастьян 0 0
Фили Реалдо 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 5 0
Бордеяну Михай 2 1
Кулио Хуан 3 0
Майк Сестор 3 0
Омрани Билель 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бурка Андрей 3 0
Латовлевич Ясмин 2 0
Костаче Ионуц 2 0
Кипчу Александру 2 0
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Паун-Александру Константин 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Сако Хади 1 0
Маня Кристьян 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Дан Петреску 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 7 0
Цигэнашу Александр 6 0
Шерони Алин 6 0
Папа Энрико 5 0
Тирковеану Андрей 3 1
Эджума Малком 3 1
Дава Джойским 4 0
Роман Михай 3 0
Онгенда Эрвин 3 0
Браун Кристофер 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Роман Михай V 1 0
Andrei Dragu 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
16%
2
17%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
67%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Забито

35
22
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
4
11%
2
9%
1-15
8
23%
3
14%
16-30
5
14%
4
18%
31-45
6
17%
4
18%
46-60
6
17%
6
27%
61-75
6
17%
3
14%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
2
18%
10
53%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0
ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0
Ботошани
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 23 20 1 2 36 - 11 61
2. Университатя Крайова 45 15 12 18 54 - 50 57
3. ФКСБ 23 15 6 2 44 - 20 51
4. Волунтари 23 12 5 6 28 - 21 41
5. Ботошани 0:1 23 9 10 4 22 - 20 37
6. Вииторул Констанца 22 10 5 7 26 - 15 35
7. Рапид Бухарест 23 8 9 6 27 - 23 33
8. Арджеш 23 9 4 10 21 - 20 31
9. Сепси 23 6 11 6 24 - 20 29
10. УТА Арад 23 6 10 7 18 - 17 28
11. Миовени 23 6 7 10 16 - 28 25
12. Киндия Тырговиште 23 5 9 9 13 - 17 24
13. Газ-Метан Медиаш 23 6 5 12 19 - 28 23
14. Динамо Бухарест 23 3 3 17 16 - 48 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 11 6 6 32 - 19 39
2. ЧФР Клуж 1:0 12 12 0 0 20 - 4 36
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 11 8 1 2 19 - 6 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 0:1 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
9. Миовени 11 4 3 4 8 - 9 15
10. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
11. УТА Арад 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 11 8 1 2 16 - 7 25
2. ФКСБ 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Университатя Крайова 23 5 6 12 22 - 33 21
4. Ботошани 0:1 12 5 5 2 12 - 10 20
5. Арджеш 12 5 2 5 11 - 9 17
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
7. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
8. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 11 2 6 3 9 - 9 12
11. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Ботошани
1.62
6.50
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:0 Ботошани онлайн


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