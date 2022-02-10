Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:1
Второй тайм: 49'
0:1
38' ГолЩепович Стефан
Ход матча
38'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
- Запасные игроки
-
99 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
История личных встреч
Аполлон
АЕЛ Лимаcсол
25 матчей
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
38 матчей
44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.9%
47.4%
23.7%
11 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.7%
34.2%
21.1%
17 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|7 (2)
|0.35
|Дабо Багали
|5
|0.25
|Янга Рангело
|3
|0.15
|Албанис Христос
|3
|0.15
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.15
|Дигин Николя
|1
|0.05
|Илиев Илиан
|1
|0.05
|Нойок Александр
|1
|0.05
|Психас Петрос
|1
|0.05
|Wellington XVI
|1
|0.05
|Штор Лука
|1
|0.05
|Шполярич Данило
|1
|0.05
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.05
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепович Стефан
|6 (1)
|0.32
|Масурек Франко
|3
|0.16
|Майдевац Андрия
|3
|0.16
|Милинчану Николай
|2
|0.11
|Бруно Араужо
|2
|0.11
|Euller II
|2
|0.11
|Мароса Амадей
|1
|0.05
|Андреу Эвангелос
|1
|0.05
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|3
|1
|Панайоту Антреас
|3
|1
|Кателарис Фанос
|4
|0
|Хаммас Амин
|4
|0
|Жради Бассель
|3
|0
|Сутчин-Джюм Арно
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Wellington XVI
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Янга Рангело
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Нойок Александр
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Араужо
|6
|1
|Euller II
|5
|0
|Медоевич Слободан
|4
|0
|Риера Лоренцо
|4
|0
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Мазань Роберт
|3
|0
|Пеле Брайан
|3
|0
|Папафотис Вассилис
|3
|0
|Чавес Андрес
|2
|0
|Торрес Мануэль
|2
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Майдевац Андрия
|2
|0
|Креванос Антреас
|0
|1
|Щепович Стефан
|1
|0
|Медьери Болаж
|1
|0
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Масурек Франко
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Давервелд Тейн
|1
|0
|Георгиу Энтони
|1
|0
|Сотериу Костас
|1
|0
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
24%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
6
35%
2
22%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
2
17%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
15%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
5
38%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
30
19
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
6
20%
3
16%
1-15
1
3%
3
16%
16-30
4
13%
6
32%
31-45
6
20%
2
11%
46-60
4
13%
3
16%
61-75
9
30%
2
11%
76-90
Пропущено
17
23
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
18%
3
13%
1-15
5
29%
29%
5
22%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1
Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:1
|20
|13
|2
|5
|31 - 17
|41
|2.
|АЕК Ларнака
|20
|9
|9
|2
|28 - 15
|36
|3.
|Арис Лимассол
|19
|10
|5
|4
|21 - 14
|35
|4.
|АПОЭЛ
|19
|9
|6
|4
|30 - 21
|33
|5.
|Пафос
|19
|7
|8
|4
|24 - 17
|29
|6.
|Анортосис
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|7.
|Омония
|20
|8
|4
|8
|21 - 21
|28
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:0
|19
|7
|3
|9
|22 - 21
|24
|9.
|Олимпиакос Никосия
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|10.
|Докса Катокопия
|19
|4
|6
|9
|14 - 26
|18
|11.
|ПАЕЕК
|18
|3
|4
|11
|15 - 31
|13
|12.
|Этникос Ахна
|20
|3
|3
|14
|13 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:1
|10
|7
|0
|3
|19 - 12
|21
|2.
|Омония
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|3.
|АЕК Ларнака
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|4.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|Арис Лимассол
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|6.
|Анортосис
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Пафос
|10
|4
|5
|1
|15 - 6
|17
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:0
|9
|4
|0
|5
|12 - 9
|12
|9.
|Олимпиакос Никосия
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Докса Катокопия
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|ПАЕЕК
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|12.
|Этникос Ахна
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:1
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|2.
|Арис Лимассол
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|3.
|АЕК Ларнака
|10
|4
|5
|1
|16 - 8
|17
|4.
|АПОЭЛ
|10
|4
|3
|3
|15 - 14
|15
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|6.
|Пафос
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|7.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|8.
|Омония
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|9.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|ПАЕЕК
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|11.
|Этникос Ахна
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|12.
|Олимпиакос Никосия
|10
|1
|3
|6
|3 - 10
|6