Олимпиада 2022
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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Аполлон
2:1
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
0:1
38' Гол
Щепович Стефан
55' Желтая карточка
Папафотис Вассилис
57' Желтая карточка
Давервелд Тейн
57' Желтая карточка
Роберж Валентин
60' Желтая карточка
Риера Лоренцо
1:1
68' Гол
Питтас Яннис
88' Желтая карточка
Питтас Яннис
2:1
90' Гол
Revaz Injgia2
90' Желтая карточка
Revaz Injgia2
90'+5
Аполлон
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Аполлон
АЕЛ Лимаcсол

25 матчей

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

38 матчей

44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.9%
47.4%
23.7%
11 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.7%
34.2%
21.1%
17 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТМС
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:2
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
К
0:1
К
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
КК
1:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 8 (2) 0.4
Дабо Багали 5 0.25
Янга Рангело 3 0.15
Албанис Христос 3 0.15
Жради Бассель 3 (1) 0.15
Дигин Николя 1 0.05
Илиев Илиан 1 0.05
Нойок Александр 1 0.05
Психас Петрос 1 0.05
Wellington XVI 1 0.05
Штор Лука 1 0.05
Шполярич Данило 1 0.05
Revaz Injgia2 1 0.05
Хаммас Амин 1 (1) 0.05
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепович Стефан 6 (1) 0.32
Масурек Франко 3 0.16
Майдевац Андрия 3 0.16
Милинчану Николай 2 0.11
Бруно Араужо 2 0.11
Euller II 2 0.11
Мароса Амадей 1 0.05
Андреу Эвангелос 1 0.05

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 4 1
Панайоту Антреас 3 1
Кателарис Фанос 4 0
Хаммас Амин 4 0
Жради Бассель 3 0
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Коль Исраэль 2 0
Питтас Яннис 2 0
Wellington XVI 2 0
Шполярич Данило 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Янга Рангело 1 0
Илиев Илиан 1 0
Нойок Александр 1 0
Харис Мавриас 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
Revaz Injgia2 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Араужо 6 1
Риера Лоренцо 5 0
Euller II 5 0
Медоевич Слободан 4 0
Ристевски Кирче 4 0
Папафотис Вассилис 4 0
Здравковски Давор 4 0
Мазань Роберт 3 0
Пеле Брайан 3 0
Чавес Андрес 2 0
Торрес Мануэль 2 0
Возинья Жозимар 2 0
Давервелд Тейн 2 0
Майдевац Андрия 2 0
Креванос Антреас 0 1
Щепович Стефан 1 0
Медьери Болаж 1 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Масурек Франко 1 0
Антониу Минас 1 0
Георгиу Энтони 1 0
Сотериу Костас 1 0
Themistoklis Themistokleous 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
21%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
7
37%
2
20%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
21%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
15%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
5
38%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

32
20
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
6
19%
3
15%
1-15
1
3%
3
15%
16-30
4
13%
7
35%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
5
16%
3
15%
61-75
10
31%
2
10%
76-90

Пропущено

18
25
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
17%
3
12%
1-15
5
28%
5
20%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
1
6%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1
Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 20 14 2 4 33 - 17 44
2. Арис Лимассол 1:1 20 10 6 4 22 - 15 36
3. АЕК Ларнака 20 9 9 2 28 - 15 36
4. АПОЭЛ 19 9 6 4 30 - 21 33
5. Анортосис 1:1 19 8 5 6 27 - 23 29
6. Пафос 19 7 8 4 24 - 17 29
7. Омония 20 8 4 8 21 - 21 28
8. АЕЛ Лимаcсол 19 6 3 10 22 - 23 21
9. Олимпиакос Никосия 19 4 6 9 12 - 20 18
10. Докса Катокопия 19 4 6 9 14 - 26 18
11. ПАЕЕК 18 3 4 11 15 - 31 13
12. Этникос Ахна 20 3 3 14 13 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 10 8 0 2 21 - 12 24
2. Омония 10 6 2 2 12 - 7 20
3. АЕК Ларнака 10 5 4 1 12 - 7 19
4. Анортосис 1:1 10 5 3 2 15 - 11 18
5. АПОЭЛ 9 5 3 1 15 - 7 18
6. Арис Лимассол 1:1 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Пафос 10 4 5 1 15 - 6 17
8. АЕЛ Лимаcсол 9 4 0 5 12 - 9 12
9. Олимпиакос Никосия 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Докса Катокопия 9 2 4 3 8 - 12 10
11. ПАЕЕК 10 1 3 6 6 - 16 6
12. Этникос Ахна 10 1 2 7 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 10 6 2 2 12 - 5 20
2. Арис Лимассол 1:1 10 5 4 1 12 - 7 19
3. АЕК Ларнака 10 4 5 1 16 - 8 17
4. АПОЭЛ 10 4 3 3 15 - 14 15
5. Пафос 9 3 3 3 9 - 11 12
6. Анортосис 1:1 9 3 2 4 12 - 12 11
7. АЕЛ Лимаcсол 10 2 3 5 10 - 14 9
8. Омония 10 2 2 6 9 - 14 8
9. Докса Катокопия 10 2 2 6 6 - 14 8
10. ПАЕЕК 8 2 1 5 9 - 15 7
11. Этникос Ахна 10 2 1 7 9 - 15 7
12. Олимпиакос Никосия 10 1 3 6 3 - 10 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Щепович Стефан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол онлайн


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