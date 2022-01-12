  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Зенит
 
Позже
Эмирейтс
Прогнозы 47
Зенит 93.6% (44)
X 4.3% (2)
Эмирейтс 2.1% (1)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2
Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1
Эмирейтс
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Аджман - Эмирейтс 0:1 Эмирейтс - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Оруба - Эмирейтс 4:2 Эмирейтс - Аль-Иттихад Калба 1:1
Бани Яс - Эмирейтс 3:1 Эмирейтс - Аль-Васль 0:1 Аль-Вахда III - Эмирейтс 4:1 Хор-Факкан - Эмирейтс 2:1 Эмирейтс - Аль-Наср Дубай 0:4 Аль-Джазира - Эмирейтс 3:2 Эмирейтс - Аль-Дафра 1:1 Аль-Айн - Эмирейтс 2:0 Эмирейтс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:1 Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:2 Аджман - Эмирейтс 4:1 Эмирейтс - Аль-Джазира 0:3 Эль-Фуджайра - Эмирейтс 0:1 Эмирейтс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:5 Аль-Наср Дубай - Эмирейтс 3:1 Эмирейтс - Аль-Дафра 3:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Эмирейтс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2022, осталось 2 дня 2 часа 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Зенит 93.6% (44)
    X 4.3% (2)
    Эмирейтс 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Зенит - Эмирейтс онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Эмирейтс

    Исход игры
    Зенит
    93.6% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Эмирейтс
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    44.7% (21)
    2:1 Зенит
    23.4% (11)
    3:1 Зенит
    14.9% (7)
    3:0 Зенит
    6.4% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Эмирейтс

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    30 000 рублей бонусы!
    Фрибет для тебя!
    1500 рублей для новых игроков!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     