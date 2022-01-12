Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2
Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1
Эмирейтс
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Аджман - Эмирейтс 0:1 Эмирейтс - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Оруба - Эмирейтс 4:2 Эмирейтс - Аль-Иттихад Калба 1:1
Бани Яс - Эмирейтс 3:1 Эмирейтс - Аль-Васль 0:1 Аль-Вахда III - Эмирейтс 4:1 Хор-Факкан - Эмирейтс 2:1 Эмирейтс - Аль-Наср Дубай 0:4 Аль-Джазира - Эмирейтс 3:2 Эмирейтс - Аль-Дафра 1:1 Аль-Айн - Эмирейтс 2:0 Эмирейтс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:1 Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:2 Аджман - Эмирейтс 4:1 Эмирейтс - Аль-Джазира 0:3 Эль-Фуджайра - Эмирейтс 0:1 Эмирейтс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:5 Аль-Наср Дубай - Эмирейтс 3:1 Эмирейтс - Аль-Дафра 3:2
Прогнозы на матч Зенит - Эмирейтс
Исход игры
Зенит
93.6% (44)
Ничья
4.3% (2)
Эмирейтс
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
45.65% (21)
Нет
54.35% (25)
Популярный счёт
2:0 Зенит
44.7% (21)
2:1 Зенит
23.4% (11)
3:1 Зенит
14.9% (7)
3:0 Зенит
6.4% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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