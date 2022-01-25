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Зенит
3:0
Второй тайм: 66'
Жилина
0'
1:0
8' Гол
Дзюба Артём
2:0
21' Гол
Мостовой Андрей
3:0
51' Гол
Ерохин Александр
66'
Зенит
Жилина

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3
Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1
Жилина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1
Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0
  • Второй тайм
  • 68'
    "Жилина" дошла до штрафной площадки на правом фланге, а потом потеряла мяч, допустив ошибку в передаче. 
  • 66'
    Даниил Кузнецов завершает атаку ударом из-за пределов штрафной площадки и отправляет мяч чуть выше перекладины. 
  • 65'
    Сутормин прервал передачу Тентона на правом фланге, а потом попал мячом в соперника и заработал аут. 
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Зенита". Вместо Дзюбы появляется Саусь. 
  • 63'
    Даниил Одоевский вступает в игру и отражает мяч после удара из пределов штрафной площадки. 
  • Опасный момент
    62'
    ОПАСНО! Дзюба выполнил передачу пяткой на Кузнецова, который выстрелил с центра штрафной и не переиграл Белько. 
  • Опасный момент
    60'
    Дуглас Сантос проник в штрафную площадку с левого фланга и прострелил на ближнюю штангу, но словаки отбились. 
  • Опасный момент
    59'
    Кирилл Кравцов убрал нескольких соперников при помощи замаха, а потом пробил из штрафной в правый угол, но не попал. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Элвис Машике нарушил правила в центральном круге, уложив на газон Магомеда Оздоева. 
  • 57'
    Сутормин на правом фланге выполнил передачу на Кузнецова и ошибся, отправив игровой снаряд в аут. 
  • Опасный момент
    56'
    Даниил Кузнецов прострелил во вратарскую с правого края штрафной площадки, но никто из партнёров не откликнулся. 
  • Офсайд
    55'
    Артём Дзюба раньше времени совершил рывок, в результате чего оказался в положении "вне игры". 
  • 54'
    При помощи высокого прессинга "Жилина" отобрала мяч, но не смогла довести дело до удара. 
  • Опасный момент
    53'
    ОПАСНО! И сразу же Ерохин мог оформлять дубль, оказавшись перед вратарём, но с его ударом в правый угол Белько справился. 
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-0!!! ЕРОХИН!!! Мостовой подаёт с левого фланга в центр штрафной, а Ерохин пробивает в касание в левый угол. 
  • Офсайд
    50'
    Даниил Кузнецов открылся под передачу на правом фланге и мяч получил, а перед этим залез в офсайд. 
  • 49'
    Дуглас Сантос поддержал атаку левым флангом и выполнил слишком сильную подачу - за лицевую линию ушёл мяч. 
  • 48'
    "Жилина" забирает мяч под контроль и разыгрывает позиционную атаку. Пока без замен словаки. 
  • Замена
    47'
    В перерыве "Зенит" провёл двойную замену. Вместо Малкома вышел Кравцов, а Кузяева заменил Кузнецов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Возобновляется матч. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, 2-0 "Зенит" ведёт. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Атака "Жилины" ничем опасным не завершилась, так как со стороны Тибора Слебодника была зафиксирована опасная игра. 
  • 44'
    Оздоев подаёт на линию вратарской на Дзюбу, которого опережает защитник "Жилины". 
  • Опасный момент
    43'
    И снова Одоевский вступает в игру и выручает "Зенит", отражая мяч после удара Капралика, вырвавшегося на свидание с Даниилом. 
  • Опасный момент
    42'
    Справились защитники "Зенита" с подачей Копаса, а потом последовал дальний удар в левый нижний угол, с которым справился Даниил Одоевский, отразив мяч в прыжке. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Ещё один фол совершает Дуглас Сантос. На сей раз он сбил Адриана Капралика на левом фланге. 
  • 40'
    Любомир Белко попал под прессинг в своей штрафной, но успел расстаться с круглым, выполнив точную передачу на правый фланг. 
  • 39'
    Корнер словаков завершился ударом по воротам, который точным не получился. 
  • Угловой
    38'
    Адам Копас взялся за исполнение штрафного и попал в стенку, рикошетом от которой мяч ушёл за лицевую. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Дуглас Сантос нарушает правила около правого угла штрафной площадки. Перспективный стандарт для "Жилины". 
  • 36'
    Оздоев выполняет передачу с левого фланга в центр, Дзюба пропускает на Малкома, который этого не ждёт. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Нуралы Алип передержал мяч в центре поля, чем и воспользовался Элвис Машике, сыграв в отборе, но без фола не обошёлся. 
  • 34'
    Элис Машике пробивает из центра штрафной из борьбы с Алипом Нуралы и в левый угол не попадает. 
  • 32'
    Матуш Руснак поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу в центр штрафной, с которой справляются защитники "Зенита". 
  • 31'
    Продолжается поединок. "Жилина" пробует начать позиционное наступление. 
  • Судья
    30'
    Арбитр останавливает матч, отправляя команды на водопой. 
  • 28'
    Давид Дюриш пробил по воротам после смещения с левого фланга в центр и пробил - в створ попал, что сегодня редкость, однако Даниил Одоевский справился. 
  • 27'
    Мостовой прострелил на левый край штрафной от углового флага и нашёл Машике, который пока один из самых активных игроков "Жилины". 
  • Угловой
    26'
    Матуш Руснак не позволил Артёму Дзюбе обыграть себя один в один на правом фланге, выбив мяч за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Атака "Зенита" правым флангом была прервана свистком арбитра - Александр Ерохин перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади. 
  • 24'
    Лукас Яношик доходит до штрафной площадки по левому флангу, смещается в центр и пробивает - мимо цели. 
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МОСТОВОЙ!!! Кузяев вошёл в штрафную площадь с правого фланга и отдал в центр на Мостового, который нанёс точный удар в касание. 
  • Опасный момент
    22'
    Артём Дзюба откликнулся на подачу с углового с правого фланга и пробил головой, но защитник "Жилины" сумел заблокировать. 
  • Угловой
    21'
    Активные действия Александра Ерохина в штрафной площадке "Жилины" позволили заработать угловой удар. 
  • 20'
    Смело "Зенит" разыгрывает мяч в собственной штрафной, легко выходя из-под давления при помощи коротких передач. 
  • 19'
    Ещё один дальний удар нанесли словаки, но снова не удалось направить игровой снаряд в створ. Пока без работы Одоевский. 
  • 18'
    Хорошо ходит мяч у "Жилины", переходя с фланга на фланг, но пока без входа в штрафную площадку. 
  • 16'
    Элвис Машике отобрал мяч перед своей штрафной, после чего быстро дошёл до центральной линии, а потом остановился, так как вариантов для обострения не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Мирослав Гоно отобрал мяч у Алексея Сутормина на левом фланге, но не без нарушения правил. 
  • 14'
    Атаку левым флангом провела "Жилина", после чего перевела мяч в центр и нанесла удар выше владений Даниила Одоевского. 
  • 13'
    После забитого гола отходит "Зенит" в оборону, отдавая мяч сопернику и выжидая возможность для проведения контратаки. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Адриан Капралик вступил в отбор мяча в центральном круге, в результате чего нарушил правила. 
  • 10'
    "Жилина" пока не проявляет себя в атаке. Преимущественно на своей половине поля владеет мячом. 
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ДЗЮБА!!! Сантос выполнил передачу на левый угол вратарской на Кузяева, который в касание перевёл мяч на Дзюбу, и Артём результативно пробил в касание.
  • 8'
    Александр Ерохин принимает мяч на левом краю штрафной площадки и стреляет - в соперника. 
  • Офсайд
    6'
    На левом фланге словаки залезли в офсайд. Данила Хотулёв быстро разыграл стандарт. 
  • Угловой
    5'
    Дуглас Сантос исполнил корнер с левого фланга и не сумел довести мяч до партнёров, однако подбор за подопечными Сергея Семака. 
  • 4'
    "Жилина" попробовала провести атаку через центр, но защитники "Зенита" сыграли надёжно и мяч отобрали. 
  • Офсайд
    3'
    Исполнил "Зенит" корнер, после чего сумел отличиться Мостовой, но из положения "вне игры". 
  • 2'
    Андрей Мостовой ворвался в штрафную площадку с левого фланга и прострелил - рикошетом от соперника мяч ушёл за лицевую. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый состав. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Жилина", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 164
Зенит 91.5% (150)
X 5.5% (9)
Жилина 3% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Жилина
1.45
4.90
6.60
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Где смотреть матч Зенит 3:0 Жилина онлайн


Прогнозы на матч Зенит 3:0 Жилина

Исход игры
Зенит
91.5% (150)
Ничья
5.5% (9)
Жилина
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.76% (67)
Меньше
47.24% (60)
Обе команды забьют
Да
51.97% (66)
Нет
48.03% (61)
Популярный счёт
2:1 Зенит
26.8% (44)
2:0 Зенит
22.6% (37)
1:0 Зенит
10.4% (17)
3:1 Зенит
6.7% (11)
3:0 Зенит
3.7% (6)
1:1 Ничья
3% (5)
3:2 Зенит
1.2% (2)
4:1 Зенит
1.2% (2)
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Жилина

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