1:0
8' ГолДзюба Артём
2:0
21' ГолМостовой Андрей
3:0
51' ГолЕрохин Александр
Ход матча
8'
1:0
21'
2:0
51'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Машике ЭлвисНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кернак Петер
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3
Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1
Жилина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1
Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0
Прогнозы на матч Зенит 3:0 Жилина
Исход игры
Зенит
91.5% (150)
Ничья
5.5% (9)
Жилина
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.76% (67)
Меньше
47.24% (60)
Обе команды забьют
Да
51.97% (66)
Нет
48.03% (61)
Популярный счёт
2:1 Зенит
26.8% (44)
2:0 Зенит
22.6% (37)
1:0 Зенит
10.4% (17)
3:1 Зенит
6.7% (11)
3:0 Зенит
3.7% (6)
1:1 Ничья
3% (5)
3:2 Зенит
1.2% (2)
4:1 Зенит
1.2% (2)
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