Даниил Одоевский вступает в игру и отражает мяч после удара из пределов штрафной площадки.

Сутормин прервал передачу Тентона на правом фланге, а потом попал мячом в соперника и заработал аут.

Даниил Кузнецов завершает атаку ударом из-за пределов штрафной площадки и отправляет мяч чуть выше перекладины.

"Жилина" дошла до штрафной площадки на правом фланге, а потом потеряла мяч, допустив ошибку в передаче.

В перерыве "Зенит" провёл двойную замену. Вместо Малкома вышел Кравцов, а Кузяева заменил Кузнецов.

"Жилина" забирает мяч под контроль и разыгрывает позиционную атаку. Пока без замен словаки.

Дуглас Сантос поддержал атаку левым флангом и выполнил слишком сильную подачу - за лицевую линию ушёл мяч.

Даниил Кузнецов открылся под передачу на правом фланге и мяч получил, а перед этим залез в офсайд.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-0!!! ЕРОХИН!!! Мостовой подаёт с левого фланга в центр штрафной, а Ерохин пробивает в касание в левый угол.

ОПАСНО! И сразу же Ерохин мог оформлять дубль, оказавшись перед вратарём, но с его ударом в правый угол Белько справился.

При помощи высокого прессинга "Жилина" отобрала мяч, но не смогла довести дело до удара.

Артём Дзюба раньше времени совершил рывок, в результате чего оказался в положении "вне игры".

Даниил Кузнецов прострелил во вратарскую с правого края штрафной площадки, но никто из партнёров не откликнулся.

Сутормин на правом фланге выполнил передачу на Кузнецова и ошибся, отправив игровой снаряд в аут.

Элвис Машике нарушил правила в центральном круге, уложив на газон Магомеда Оздоева.

Кирилл Кравцов убрал нескольких соперников при помощи замаха, а потом пробил из штрафной в правый угол, но не попал.

Дуглас Сантос проник в штрафную площадку с левого фланга и прострелил на ближнюю штангу, но словаки отбились.

ОПАСНО! Дзюба выполнил передачу пяткой на Кузнецова, который выстрелил с центра штрафной и не переиграл Белько.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, 2-0 "Зенит" ведёт.

45' Атака "Жилины" ничем опасным не завершилась, так как со стороны Тибора Слебодника была зафиксирована опасная игра.

44' Оздоев подаёт на линию вратарской на Дзюбу, которого опережает защитник "Жилины".

43' И снова Одоевский вступает в игру и выручает "Зенит", отражая мяч после удара Капралика, вырвавшегося на свидание с Даниилом.

42' Справились защитники "Зенита" с подачей Копаса, а потом последовал дальний удар в левый нижний угол, с которым справился Даниил Одоевский, отразив мяч в прыжке.

41' Ещё один фол совершает Дуглас Сантос. На сей раз он сбил Адриана Капралика на левом фланге.

40' Любомир Белко попал под прессинг в своей штрафной, но успел расстаться с круглым, выполнив точную передачу на правый фланг.

39' Корнер словаков завершился ударом по воротам, который точным не получился.

38' Адам Копас взялся за исполнение штрафного и попал в стенку, рикошетом от которой мяч ушёл за лицевую.

37' Дуглас Сантос нарушает правила около правого угла штрафной площадки. Перспективный стандарт для "Жилины".

36' Оздоев выполняет передачу с левого фланга в центр, Дзюба пропускает на Малкома, который этого не ждёт.

35' Нуралы Алип передержал мяч в центре поля, чем и воспользовался Элвис Машике, сыграв в отборе, но без фола не обошёлся.

34' Элис Машике пробивает из центра штрафной из борьбы с Алипом Нуралы и в левый угол не попадает.

32' Матуш Руснак поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу в центр штрафной, с которой справляются защитники "Зенита".

31' Продолжается поединок. "Жилина" пробует начать позиционное наступление.

30' Арбитр останавливает матч, отправляя команды на водопой.

28' Давид Дюриш пробил по воротам после смещения с левого фланга в центр и пробил - в створ попал, что сегодня редкость, однако Даниил Одоевский справился.

27' Мостовой прострелил на левый край штрафной от углового флага и нашёл Машике, который пока один из самых активных игроков "Жилины".

26' Матуш Руснак не позволил Артёму Дзюбе обыграть себя один в один на правом фланге, выбив мяч за лицевую линию.

25' Атака "Зенита" правым флангом была прервана свистком арбитра - Александр Ерохин перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади.

24' Лукас Яношик доходит до штрафной площадки по левому флангу, смещается в центр и пробивает - мимо цели.

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МОСТОВОЙ!!! Кузяев вошёл в штрафную площадь с правого фланга и отдал в центр на Мостового, который нанёс точный удар в касание.

22' Артём Дзюба откликнулся на подачу с углового с правого фланга и пробил головой, но защитник "Жилины" сумел заблокировать.

21' Активные действия Александра Ерохина в штрафной площадке "Жилины" позволили заработать угловой удар.

20' Смело "Зенит" разыгрывает мяч в собственной штрафной, легко выходя из-под давления при помощи коротких передач.

19' Ещё один дальний удар нанесли словаки, но снова не удалось направить игровой снаряд в створ. Пока без работы Одоевский.

18' Хорошо ходит мяч у "Жилины", переходя с фланга на фланг, но пока без входа в штрафную площадку.

16' Элвис Машике отобрал мяч перед своей штрафной, после чего быстро дошёл до центральной линии, а потом остановился, так как вариантов для обострения не нашёл.

15' Мирослав Гоно отобрал мяч у Алексея Сутормина на левом фланге, но не без нарушения правил.

14' Атаку левым флангом провела "Жилина", после чего перевела мяч в центр и нанесла удар выше владений Даниила Одоевского.

13' После забитого гола отходит "Зенит" в оборону, отдавая мяч сопернику и выжидая возможность для проведения контратаки.

11' Адриан Капралик вступил в отбор мяча в центральном круге, в результате чего нарушил правила.

10' "Жилина" пока не проявляет себя в атаке. Преимущественно на своей половине поля владеет мячом.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ДЗЮБА!!! Сантос выполнил передачу на левый угол вратарской на Кузяева, который в касание перевёл мяч на Дзюбу, и Артём результативно пробил в касание.

8' Александр Ерохин принимает мяч на левом краю штрафной площадки и стреляет - в соперника.

6' На левом фланге словаки залезли в офсайд. Данила Хотулёв быстро разыграл стандарт.

5' Дуглас Сантос исполнил корнер с левого фланга и не сумел довести мяч до партнёров, однако подбор за подопечными Сергея Семака.

4' "Жилина" попробовала провести атаку через центр, но защитники "Зенита" сыграли надёжно и мяч отобрали.

3' Исполнил "Зенит" корнер, после чего сумел отличиться Мостовой, но из положения "вне игры".

2' Андрей Мостовой ворвался в штрафную площадку с левого фланга и прострелил - рикошетом от соперника мяч ушёл за лицевую.