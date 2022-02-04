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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Буланже Бенжамен
31' Вторая желтая карточка
Буланже Бенжамен
40'

Ход матча

22'
 
Буланже Бенжамен
31'
 
Буланже Бенжамен
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Серен Юнайтед
1.57
4.45
5.70
Все Коэффициенты
1
Камара
Бингуру
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
5
Бессиль
Лоик
4
Ван
Клеемпут
Жюль
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
9
Байо
Вакун
70
Anass
Zaroury
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
13
Дибала
Кауадио
24
Буланже
Бенжамен
8
Gerald
Kilota
44
Сиссе
Ибраима
17
Кахбах
Матье
40
Опаре
Даниэль
12
Бернье
Антуан
88
Мазиз
Юссеф
9
Микаутадзе
Жорж
Шарлеруа
3-5-2
Серен Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Шарлеруа
Серен Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
1:3
ТМК
0:2
ТМС
0:4
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.5
Голизадех Али 6 0.23
Мориока Риота 4 0.15
Anass Zaroury 4 0.15
Бессиль Лоик 2 0.08
Кайембе Йорис 1 0.04
Зоргане Адем 1 0.04
Илаймахаритра Марко 1 0.04
Jackson Tchatchoua 1 0.04
Кнежевич Стефан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Ван Клеемпут Жюль 1 0.04
Байо Вакун 1 0.04
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.31
Мазиз Юссеф 7 0.27
Джаллоу Абли 4 0.15
Муандилмаджи Мариус 2 0.08
Gerald Kilota 1 0.04
Fabrice Sambu 1 0.04
Дель Фабро Дарио 1 0.04
Yahya Nadrani 1 0.04
Бернье Антуан 0 0
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 5 1
Jackson Tchatchoua 6 0
Илаймахаритра Марко 5 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зоргане Адем 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 7 2
Сиссе Ибраима 7 0
Yahya Nadrani 6 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Диш Гийом 2 1
Муандилмаджи Мариус 3 0
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
5
42%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
9
60%
2
17%
76-90

Пропущено

12
28
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
2
17%
6
21%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
2
17%
5
18%
61-75
3
25%
10
36%
76-90

Забито

26
14
17 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 19
9
35%
3
21%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
3
12%
3
21%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
7
44%
1
5%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Забито

41
26
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
6 Не забивали 13
9
22%
3
12%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
4
10%
8
31%
31-45
9
22%
7
27%
46-60
1
2%
2
8%
61-75
12
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

28
50
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 31
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
1
4%
3
6%
1-15
3
11%
9
18%
16-30
9
32%
7
14%
31-45
3
11%
9
18%
46-60
5
18%
9
18%
61-75
7
25%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0
УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3
Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Антверпен 25 15 5 5 46 - 26 50
3. Брюгге 25 13 9 3 46 - 30 48
4. Шарлеруа 1:0 26 12 7 7 41 - 33 43
5. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
6. Гент 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
9. Кортрейк 25 8 10 7 30 - 29 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 24 7 7 10 28 - 39 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 0:1 26 7 2 17 26 - 53 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Шарлеруа 1:0 13 5 4 4 15 - 13 19
8. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
9. Серен Юнайтед 0:1 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 12 4 4 4 13 - 14 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 1:0 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
13. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
16. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
17. Серен Юнайтед 0:1 13 2 0 11 11 - 30 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Серен Юнайтед
1.57
4.45
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 1:0 Серен Юнайтед онлайн


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Шарлеруа
Серен Юнайтед

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