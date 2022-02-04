Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
1:0
18' ГолВан Клеемпут Жюль
22' Желтая карточкаБуланже Бенжамен
31' Вторая желтая карточкаБуланже Бенжамен
45' Желтая карточкаКахбах Матье
63' Желтая карточкаБессиль Лоик
2:0
83' ГолХейманс Дан
Ход матча
18'
22'
31'
45'
63'
83'
2:0
30
Диш
Гийом
17
Кахбах
Матье
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Elias Spago
-
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
История личных встреч
Шарлеруа
Серен Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.5
|Голизадех Али
|6
|0.23
|Мориока Риота
|4
|0.15
|Anass Zaroury
|4
|0.15
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.08
|Бессиль Лоик
|2
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Зоргане Адем
|1
|0.04
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.04
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.04
|Кнежевич Стефан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Байо Вакун
|1
|0.04
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|8 (2)
|0.31
|Мазиз Юссеф
|7
|0.27
|Джаллоу Абли
|4
|0.15
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.08
|Gerald Kilota
|1
|0.04
|Fabrice Sambu
|1
|0.04
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.04
|Yahya Nadrani
|1
|0.04
|Бернье Антуан
|0
|0
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|5
|1
|Jackson Tchatchoua
|6
|0
|Илаймахаритра Марко
|5
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|7
|2
|Сиссе Ибраима
|7
|0
|Yahya Nadrani
|6
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
5
42%
31-45
4
24%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
10
59%
2
17%
76-90
Пропущено
12
30
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
5
17%
16-30
2
17%
6
20%
31-45
2
17%
3
10%
46-60
2
17%
5
17%
61-75
3
25%
11
37%
76-90
Забито
26
14
17 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
9
35%
3
21%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
3
12%
3
21%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
7
44%
1
5%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Забито
43
26
20 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 14
9
21%
3
12%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
4
9%
8
31%
31-45
9
21%
7
27%
46-60
1
2%
2
8%
61-75
13
30%
5
19%
76-90
Пропущено
28
52
13 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 21
1
4%
3
6%
1-15
3
11%
10
19%
16-30
9
32%
7
13%
31-45
3
11%
9
17%
46-60
5
18%
9
17%
61-75
7
25%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0
УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3
Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|25
|18
|3
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Антверпен
|25
|15
|5
|5
|46 - 26
|50
|3.
|Брюгге
|25
|13
|9
|3
|46 - 30
|48
|4.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|5.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|6.
|Гент
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Мехелен
|23
|11
|3
|9
|39 - 39
|36
|8.
|Серкль Брюгге
|25
|10
|4
|11
|36 - 30
|34
|9.
|Кортрейк
|25
|8
|10
|7
|30 - 29
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|24
|7
|7
|10
|28 - 39
|28
|13.
|Остенде
|24
|8
|3
|13
|26 - 46
|27
|14.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|15.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|3.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|13.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|16.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3