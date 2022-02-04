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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
2:0
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
1:0
18' Гол
Ван Клеемпут Жюль
22' Желтая карточка
Буланже Бенжамен
31' Вторая желтая карточка
Буланже Бенжамен
45' Желтая карточка
Кахбах Матье
63' Желтая карточка
Бессиль Лоик
2:0
83' Гол
Хейманс Дан
90'+3
1
Камара
Бингуру
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
5
Бессиль
Лоик
4
Ван
Клеемпут
Жюль
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
9
Байо
Вакун
70
Anass
Zaroury
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
13
Дибала
Кауадио
24
Буланже
Бенжамен
8
Gerald
Kilota
44
Сиссе
Ибраима
17
Кахбах
Матье
40
Опаре
Даниэль
12
Бернье
Антуан
88
Мазиз
Юссеф
9
Микаутадзе
Жорж
Шарлеруа
3-5-2
Серен Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Шарлеруа
Серен Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
1:3
ТМК
0:2
ТМС
0:4
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.5
Голизадех Али 6 0.23
Мориока Риота 4 0.15
Anass Zaroury 4 0.15
Ван Клеемпут Жюль 2 0.08
Бессиль Лоик 2 0.08
Кайембе Йорис 1 0.04
Зоргане Адем 1 0.04
Илаймахаритра Марко 1 0.04
Jackson Tchatchoua 1 0.04
Кнежевич Стефан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Байо Вакун 1 0.04
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.31
Мазиз Юссеф 7 0.27
Джаллоу Абли 4 0.15
Муандилмаджи Мариус 2 0.08
Gerald Kilota 1 0.04
Fabrice Sambu 1 0.04
Дель Фабро Дарио 1 0.04
Yahya Nadrani 1 0.04
Бернье Антуан 0 0
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 5 1
Jackson Tchatchoua 6 0
Илаймахаритра Марко 5 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Бессиль Лоик 2 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зоргане Адем 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 7 2
Сиссе Ибраима 7 0
Yahya Nadrani 6 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Диш Гийом 2 1
Муандилмаджи Мариус 3 0
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Кахбах Матье 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
5
42%
31-45
4
24%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
10
59%
2
17%
76-90

Пропущено

12
30
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
5
17%
16-30
2
17%
6
20%
31-45
2
17%
3
10%
46-60
2
17%
5
17%
61-75
3
25%
11
37%
76-90

Забито

26
14
17 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
9
35%
3
21%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
3
12%
3
21%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
7
44%
1
5%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Забито

43
26
20 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 14
9
21%
3
12%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
4
9%
8
31%
31-45
9
21%
7
27%
46-60
1
2%
2
8%
61-75
13
30%
5
19%
76-90

Пропущено

28
52
13 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 21
1
4%
3
6%
1-15
3
11%
10
19%
16-30
9
32%
7
13%
31-45
3
11%
9
17%
46-60
5
18%
9
17%
61-75
7
25%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0
УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3
Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Антверпен 25 15 5 5 46 - 26 50
3. Брюгге 25 13 9 3 46 - 30 48
4. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
5. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
6. Гент 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
9. Кортрейк 25 8 10 7 30 - 29 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 24 7 7 10 28 - 39 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 12 4 4 4 13 - 14 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
13. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
16. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
Где смотреть матч Шарлеруа 2:0 Серен Юнайтед онлайн


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