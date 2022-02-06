Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
1:2
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
27' Желтая карточка
Самуаз Матисс
29' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
0:1
36' Гол
Юльсагер Эндрю
64' Желтая карточка
Де Кетеларе Шарль
0:2
67' Гол
Тиссудали Тарик
68' Желтая карточка
Тиссудали Тарик
1:2
76' Гол
Де Кетеларе Шарль
89' Желтая карточка
Одои Денис
90' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
90' Желтая карточка
Баланта Эдер
90' Желтая карточка
Торунарига Джордан
90' Вторая желтая карточка
Баланта Эдер
90' Красная карточка
Ланг Ноа
90'+7
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
6
Одои
Денис
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
17
Бушанан
Тажон
90
Де
Кетеларе
Шарль
29
Дост
Бас
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
2
Окуму
Джозеф
20
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
14
Кастро-Монтес
Алессио
34
Тиссудали
Тарик
17
Юльсагер
Эндрю
29
Депуатр
Лоран
Брюгге
3-5-2
Гент
3-4-3

История личных встреч

Брюгге
Гент

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

51 матч

41.2%
21.6%
37.2%
21 победа 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
35.3%
31.4%
17 побед 18 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:1
ПДА
6:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ТМС
2:3
ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:0
К
2:1
ЛП
4:1
С
1:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
К
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 11 0.42
Дост Бас 11 (2) 0.42
Ланг Ноа 6 0.23
Ванакен Ханс 6 0.23
Вормер Руд 5 0.19
Ритс Матс 2 0.08
Соболь Эдуард 1 0.04
Баланта Эдер 1 0.04
Мата Клинтон 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Персин Тибо 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 11 0.42
Депуатр Лоран 6 0.23
Кастро-Монтес Алессио 3 0.12
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.12
Фортуна Нуриу 2 0.08
Безус Роман 2 (1) 0.08
Юльсагер Эндрю 2 0.08
Самуаз Матисс 1 0.04
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Бруно Джанни 1 0.04
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
Лемайич Дарко 1 0.04
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 1
Соболь Эдуард 5 1
Баланта Эдер 5 1
Нсоки Стенли 3 2
Мата Клинтон 5 0
Де Кетеларе Шарль 4 0
Хендри Джек 1 1
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Ритс Матс 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Одои Денис 1 0
Миньоле Симон 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 9 0
Кумс Свен 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Безус Роман 3 0
Болат Синан 3 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Юльсагер Эндрю 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
13
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 19
4
16%
2
15%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
5
20%
4
31%
31-45
4
16%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
5
20%
1
8%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Забито

23
24
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
2
8%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
7
30%
8
33%
61-75
5
22%
2
8%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
5
31%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
5
29%
29%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Забито

48
37
21 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 14
2 Не забивали 8
6
13%
4
11%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
9
19%
8
22%
31-45
8
17%
6
16%
46-60
9
19%
11
30%
30%
61-75
10
21%
3
8%
76-90

Пропущено

31
28
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
3
10%
7
25%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
8
26%
3
11%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
7
23%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2
Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1
Гент
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0
Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 26 15 5 6 46 - 28 50
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
5. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
6. Гент 26 11 7 8 38 - 27 40
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
12. АХ Лёвен 24 7 9 8 34 - 39 30
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 25 8 3 14 27 - 49 27
15. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
3. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Гент 13 4 4 5 13 - 12 16
11. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
12. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
13. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
14. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
15. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Юльсагер Эндрю бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Матисс Самуас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 1:2 Гент онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 