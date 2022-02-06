Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
27' Желтая карточкаСамуаз Матисс
29' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
0:1
36' ГолЮльсагер Эндрю
64' Желтая карточкаДе Кетеларе Шарль
0:2
67' ГолТиссудали Тарик
68' Желтая карточкаТиссудали Тарик
1:2
76' ГолДе Кетеларе Шарль
89' Желтая карточкаОдои Денис
90' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
90' Желтая карточкаБаланта Эдер
90' Желтая карточкаТорунарига Джордан
90' Вторая желтая карточкаБаланта Эдер
90' Красная карточкаЛанг Ноа
Ход матча
27'
29'
36'
67'
0:2
68'
76'
1:2
89'
90'
90'
90'
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
29
Дост
Бас
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Брюгге
Гент
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
51 матч
41.2%
21.6%
37.2%
21 победа 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
35.3%
31.4%
17 побед 18 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|11
|0.42
|Дост Бас
|11 (2)
|0.42
|Ланг Ноа
|6
|0.23
|Ванакен Ханс
|6
|0.23
|Вормер Руд
|5
|0.19
|Ритс Матс
|2
|0.08
|Соболь Эдуард
|1
|0.04
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|Мата Клинтон
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Персин Тибо
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|11
|0.42
|Депуатр Лоран
|6
|0.23
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.12
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.12
|Фортуна Нуриу
|2
|0.08
|Безус Роман
|2 (1)
|0.08
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Бруно Джанни
|1
|0.04
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|Лемайич Дарко
|1
|0.04
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|1
|Соболь Эдуард
|5
|1
|Баланта Эдер
|5
|1
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Мата Клинтон
|5
|0
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0
|Хендри Джек
|1
|1
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|9
|0
|Кумс Свен
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Безус Роман
|3
|0
|Болат Синан
|3
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
13
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 19
4
16%
2
15%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
5
20%
4
31%
31-45
4
16%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
5
20%
1
8%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Забито
23
24
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
2
8%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
7
30%
8
33%
61-75
5
22%
2
8%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
5
31%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
5
29%
29%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90
Забито
48
37
21 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 14
2 Не забивали 8
6
13%
4
11%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
9
19%
8
22%
31-45
8
17%
6
16%
46-60
9
19%
11
30%
30%
61-75
10
21%
3
8%
76-90
Пропущено
31
28
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
3
10%
7
25%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
8
26%
3
11%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
7
23%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2
Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1
Гент
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0
Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|26
|15
|5
|6
|46 - 28
|50
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|5.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|6.
|Гент
|26
|11
|7
|8
|38 - 27
|40
|7.
|Мехелен
|23
|11
|3
|9
|39 - 39
|36
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|12.
|АХ Лёвен
|24
|7
|9
|8
|34 - 39
|30
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|25
|8
|3
|14
|27 - 49
|27
|15.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Гент
|13
|4
|4
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3