Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
1:0
11' ГолСторм Никола
2:0
18' ГолКейперс Уго
3:0
29' ГолСторм Никола
37' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
47' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
60' Красная карточкаСторм Никола
3:1
62' Гол в свои воротаКуке Гетан
67' Желтая карточкаStipe Radic
Ход матча
11'
1:0
18'
2:0
29'
3:0
47'
60'
62'
3:1
67'
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Де Смет ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Риго ДантеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
История личных встреч
Мехелен
Беерсхот-Вильрейк
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|14
|0.58
|Мрабти Керим
|9 (2)
|0.38
|Кейперс Уго
|7
|0.29
|Дрёйф Ферди
|3
|0.13
|Уолш Сэнди
|2
|0.08
|Схоофс Роб
|1
|0.04
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.04
|Швед Марьян
|1
|0.04
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.04
|Кайя Онур
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нубисси Мариус
|4
|0.16
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.16
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.12
|Дом Джорен
|3
|0.12
|Берг Ян
|2
|0.08
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Саньянг Абдулия
|1
|0.04
|Сумаре Исса
|1
|0.04
|Константопулос Апостолос
|1
|0.04
|Ilias Sebaoui
|1 (1)
|0.04
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|6
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Схоофс Роб
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Куке Гетан
|1
|1
|Сторм Никола
|2
|0
|Швед Марьян
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Пейре Тибо
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|6
|1
|Берг Ян
|4
|1
|Stipe Radic
|2
|2
|Бурден Пьер
|5
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
6
26%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
5
42%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
2
9%
5
42%
76-90
Пропущено
16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
13%
5
19%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
5
31%
5
19%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
3
19%
7
26%
76-90
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
1
6%
2
18%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
4
25%
5
45%
76-90
Пропущено
23
24
6 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
4%
4
17%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
13%
7
29%
29%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
8
35%
1
4%
76-90
Забито
39
23
20 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
7
18%
2
9%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
8
21%
2
9%
31-45
7
18%
5
22%
46-60
6
15%
2
9%
61-75
6
15%
10
43%
76-90
Пропущено
39
51
13 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 21
3
8%
9
18%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
5
13%
12
24%
31-45
11
28%
9
18%
46-60
4
10%
7
14%
61-75
11
28%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0
Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|26
|15
|5
|6
|46 - 28
|50
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|5.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|6.
|Гент
|26
|11
|7
|8
|38 - 27
|40
|7.
|Мехелен
|3:1
|24
|12
|3
|9
|42 - 40
|39
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|12.
|АХ Лёвен
|24
|7
|9
|8
|34 - 39
|30
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|25
|8
|3
|14
|27 - 49
|27
|15.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:3
|25
|3
|4
|18
|24 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Мехелен
|3:1
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|3.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|4.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:3
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Гент
|13
|4
|4
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Мехелен
|3:1
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:3
|12
|0
|3
|9
|13 - 30
|3