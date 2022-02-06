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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
3:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
11' Гол
Сторм Никола
2:0
18' Гол
Кейперс Уго
3:0
29' Гол
Сторм Никола
37' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
47' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
60' Красная карточка
Сторм Никола
3:1
62' Гол в свои ворота
Куке Гетан
67' Желтая карточка
Stipe Radic
77'
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
1
Бибаув
Ваутер
55
Stipe
Radic
66
Константопулос
Апостолос
2
Берг
Ян
27
Халемия
Мохамед
Реда
18
Сануси
Райан
8
Хольцхаузер
Рафаэль
29
Де
Смет
Тибо
10
Судзуки
Мусаси
17
Шенклэнд
Лоуренс
20
Авенатти
Фелипе
Мехелен
4-2-3-1
Беерсхот-Вильрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Мехелен
Беерсхот-Вильрейк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
2:3
ПДГБП
2:1
ПДГБП
0:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБВЭ
1:1
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 14 0.58
Мрабти Керим 9 (2) 0.38
Кейперс Уго 7 0.29
Дрёйф Ферди 3 0.13
Уолш Сэнди 2 0.08
Схоофс Роб 1 0.04
Хайреманс Джеффри 1 0.04
Швед Марьян 1 0.04
Vinicius de Souza Costa 1 0.04
Кайя Онур 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нубисси Мариус 4 0.16
Шенклэнд Лоуренс 4 0.16
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.12
Дом Джорен 3 0.12
Берг Ян 2 0.08
Кайседо Мойсес 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Саньянг Абдулия 1 0.04
Сумаре Исса 1 0.04
Константопулос Апостолос 1 0.04
Ilias Sebaoui 1 (1) 0.04
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 6 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Схоофс Роб 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Ван Дамме Йоахим 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Куке Гетан 1 1
Сторм Никола 2 0
Швед Марьян 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Пейре Тибо 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Хольцхаузер Рафаэль 6 1
Берг Ян 4 1
Stipe Radic 2 2
Бурден Пьер 5 0
Питермат Том 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
6
26%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
5
42%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
2
9%
5
42%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
13%
5
19%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
5
31%
5
19%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
3
19%
7
26%
76-90

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
1
6%
2
18%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
4
25%
5
45%
76-90

Пропущено

23
24
6 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
4%
4
17%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
3
13%
7
29%
29%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
8
35%
1
4%
76-90

Забито

39
23
20 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
7
18%
2
9%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
8
21%
2
9%
31-45
7
18%
5
22%
46-60
6
15%
2
9%
61-75
6
15%
10
43%
76-90

Пропущено

39
51
13 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 21
3
8%
9
18%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
5
13%
12
24%
31-45
11
28%
9
18%
46-60
4
10%
7
14%
61-75
11
28%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0
Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 26 15 5 6 46 - 28 50
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
5. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
6. Гент 26 11 7 8 38 - 27 40
7. Мехелен 3:1 24 12 3 9 42 - 40 39
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
12. АХ Лёвен 24 7 9 8 34 - 39 30
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 25 8 3 14 27 - 49 27
15. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 1:3 25 3 4 18 24 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Мехелен 3:1 13 8 2 3 26 - 17 26
3. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
4. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 1:3 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Гент 13 4 4 5 13 - 12 16
11. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
12. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
13. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
14. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
15. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
16. Мехелен 3:1 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 1:3 12 0 3 9 13 - 30 3
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.60
3.95
5.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 3:1 Беерсхот-Вильрейк онлайн


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Мехелен
Беерсхот-Вильрейк

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