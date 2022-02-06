Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Lotto Park
1:0
3' ГолЗиркзее Джошуа
2:0
7' ГолКуаме Кристиан
2:1
13' ГолПревляк Смаил
3:1
24' ГолЗиркзее Джошуа
54' Желтая карточкаПетерс Стеф
4:1
88' ГолРаман Бенито
Ход матча
3'
1:0
7'
2:0
13'
2:1
24'
3:1
54'
88'
56
Zeno
Debast
17
Гомес
Серхио
28
Эрис
Жонатан
24
Гнака
Силас
26
Колс
Йенс
32
Бек
Андреас
14
Деом
Жером
35
Ламбер
Борис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Zeno DebastЗащитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
История личных встреч
Андерлехт
Эйпен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|12
|0.46
|Рафаэлов Лиор
|9 (2)
|0.35
|Раман Бенито
|8 (1)
|0.31
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.19
|Версхарен Яри
|5
|0.19
|Куаме Кристиан
|5
|0.19
|Амузу Френсис
|4
|0.15
|Ашимеру Маджид
|2
|0.08
|Мурильо Микаэль
|1
|0.04
|Телин Исаак
|1
|0.04
|Худт Уэсли
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|7 (1)
|0.27
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.19
|Нгой Жульен
|4
|0.15
|Каембе Эдо
|4
|0.15
|Петерс Стеф
|2
|0.08
|Эрис Жонатан
|2
|0.08
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|Бек Андреас
|1
|0.04
|Ламбер Борис
|1
|0.04
|Колс Йенс
|1
|0.04
|Эмбало Карлос
|1
|0.04
|Кейта Сибири
|1
|0.04
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|5
|1
|Амузу Френсис
|6
|0
|Худт Уэсли
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Ашимеру Маджид
|2
|1
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Магальян Лисандро
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|8
|0
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Ламбер Борис
|6
|0
|Амат Хорди
|4
|1
|Бек Андреас
|5
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Деом Жером
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
20
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
7%
3
15%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
7
25%
1
5%
61-75
8
29%
7
35%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
20%
2
9%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
9
39%
76-90
Забито
26
12
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
12%
1
8%
1-15
5
19%
3
25%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
7
27%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
31%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
38%
5
23%
76-90
Забито
54
32
21 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
5
9%
4
13%
1-15
8
15%
5
16%
16-30
8
15%
7
22%
31-45
6
11%
3
9%
46-60
14
26%
3
9%
61-75
13
24%
10
31%
76-90
Пропущено
33
45
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
8
24%
5
11%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
4
12%
8
18%
31-45
4
12%
8
18%
46-60
4
12%
4
9%
61-75
10
30%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1
Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|26
|15
|5
|6
|46 - 28
|50
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|26
|11
|7
|8
|38 - 27
|40
|7.
|Мехелен
|24
|12
|3
|9
|42 - 41
|39
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|12.
|АХ Лёвен
|24
|7
|9
|8
|34 - 39
|30
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|25
|8
|3
|14
|27 - 49
|27
|15.
|Эйпен
|26
|7
|6
|13
|32 - 45
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Мехелен
|13
|8
|2
|3
|26 - 18
|26
|3.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|4.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Гент
|13
|4
|4
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3