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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
4:1
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
1:0
3' Гол
Зиркзее Джошуа
2:0
7' Гол
Куаме Кристиан
2:1
13' Гол
Превляк Смаил
3:1
24' Гол
Зиркзее Джошуа
54' Желтая карточка
Петерс Стеф
4:1
88' Гол
Раман Бенито
90'+3
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
56
Zeno
Debast
17
Гомес
Серхио
11
Рафаэлов
Лиор
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
51
Версхарен
Яри
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
33
Нуруден
Абдул
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
24
Гнака
Силас
26
Колс
Йенс
32
Бек
Андреас
14
Деом
Жером
8
Петерс
Стеф
35
Ламбер
Борис
7
Нгой
Жульен
9
Превляк
Смаил
Андерлехт
4-4-2
Эйпен
3-1-4-2

История личных встреч

Андерлехт
Эйпен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
6:1
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
4:0
ЛП
2:2
КБ
7:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 12 0.46
Рафаэлов Лиор 9 (2) 0.35
Раман Бенито 8 (1) 0.31
Гомес Серхио 5 (3) 0.19
Версхарен Яри 5 0.19
Куаме Кристиан 5 0.19
Амузу Френсис 4 0.15
Ашимеру Маджид 2 0.08
Мурильо Микаэль 1 0.04
Телин Исаак 1 0.04
Худт Уэсли 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 7 (1) 0.27
Агбаду Эммануэль 5 0.19
Нгой Жульен 4 0.15
Каембе Эдо 4 0.15
Петерс Стеф 2 0.08
Эрис Жонатан 2 0.08
Н'Дри Конан 1 0.04
Нуху Айзек 1 0.04
Бек Андреас 1 0.04
Ламбер Борис 1 0.04
Колс Йенс 1 0.04
Эмбало Карлос 1 0.04
Кейта Сибири 1 0.04
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 5 1
Амузу Френсис 6 0
Худт Уэсли 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Магальян Лисандро 2 0
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 8 0
Агбаду Эммануэль 7 0
Ламбер Борис 6 0
Амат Хорди 4 1
Бек Андреас 5 0
Колс Йенс 5 0
Нуху Айзек 5 0
Превляк Смаил 4 0
Деом Жером 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
20
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
7%
3
15%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
7
25%
1
5%
61-75
8
29%
7
35%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
20%
2
9%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
9
39%
76-90

Забито

26
12
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
12%
1
8%
1-15
5
19%
3
25%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
7
27%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
31%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
38%
5
23%
76-90

Забито

54
32
21 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
5
9%
4
13%
1-15
8
15%
5
16%
16-30
8
15%
7
22%
31-45
6
11%
3
9%
46-60
14
26%
3
9%
61-75
13
24%
10
31%
76-90

Пропущено

33
45
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
8
24%
5
11%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
4
12%
8
18%
31-45
4
12%
8
18%
46-60
4
12%
4
9%
61-75
10
30%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1
Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 26 15 5 6 46 - 28 50
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 26 11 7 8 38 - 27 40
7. Мехелен 24 12 3 9 42 - 41 39
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
12. АХ Лёвен 24 7 9 8 34 - 39 30
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 25 8 3 14 27 - 49 27
15. Эйпен 26 7 6 13 32 - 45 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Мехелен 13 8 2 3 26 - 18 26
3. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
4. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Гент 13 4 4 5 13 - 12 16
11. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
12. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
13. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
14. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
15. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
Где смотреть матч Андерлехт 4:1 Эйпен онлайн


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