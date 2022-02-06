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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
36' Гол в свои ворота
Говеа Омар
2:0
47' Гол
Торстведт Кристиан
52' Желтая карточка
Муньос Даниэль
57' Желтая карточка
Юбер Давид
62' Желтая карточка
Коолс Дион
78'
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
6
Юклеред
Симен
42
Торстведт
Кристиан
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
18
Онуачу
Пол
24
Ойен
Люка
1
Боссут
Сэмми
5
Коолс
Дион
76
Дерейк
Тимоти
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
6
Юбер
Давид
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
10
Говеа
Омар
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
Генк
4-3-3
Зульте-Варегем
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Зульте-Варегем

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

41 матч

58.5%
22%
19.5%
24 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.6%
48.8%
14.6%
15 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:6
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:3
ПДА
0:2
ПДА
3:3
ПДА
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
5:2
ЛЖ
0:4
ЛЖ
1:1
КБ
0:1
ЛЖ
3:2
КБ
0:5
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 13 (4) 0.54
Бонгонда Тео 7 (1) 0.29
Ито Дзюнъя 5 0.21
Грошовски Патрик 5 0.21
Торстведт Кристиан 4 0.17
Угбо Ике 3 0.13
Хейнен Бриан 3 0.13
Муньос Даниэль 2 0.08
Пейнтсил Джозеф 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Лукуми Джон 1 0.04
Немет Ондраш 1 0.04
Артеага Херардо 0 0
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 14 (2) 0.56
Гано Зиньо 12 (1) 0.48
Кутеса Дерек 3 0.12
Жан-Люк Домпе 2 0.08
Сиссако Абдулайе 2 0.08
Dion De Neve 2 0.08
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 5 0
Торстведт Кристиан 3 1
Хейнен Бриан 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Артеага Херардо 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Ито Дзюнъя 2 0
Онуачу Пол 2 0
Лукуми Джон 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 6 0
Сиссако Абдулайе 4 1
Бойя Франк 4 1
Юбер Давид 5 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Коолс Дион 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
6
25%
3
16%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
6
26%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
5
31%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
7
44%
4
17%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
5
24%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
7
33%
7
39%
76-90

Пропущено

20
28
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
4
14%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
3
15%
8
29%
61-75
6
30%
4
14%
76-90

Забито

45
37
18 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
6
13%
4
11%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
9
20%
6
16%
31-45
8
18%
5
14%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
14
31%
13
35%
76-90

Пропущено

36
51
15 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 31
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
1
3%
7
14%
1-15
6
17%
5
10%
16-30
8
22%
8
16%
31-45
4
11%
10
20%
46-60
4
11%
13
25%
61-75
13
36%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1
Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0
Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 26 15 5 6 46 - 28 50
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 26 11 7 8 38 - 27 40
7. Мехелен 24 12 3 9 42 - 41 39
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Генк 2:0 24 10 5 9 47 - 36 35
10. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
11. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
12. АХ Лёвен 24 7 9 8 34 - 39 30
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 25 8 3 14 27 - 49 27
15. Эйпен 26 7 6 13 32 - 45 27
16. Зульте-Варегем 0:2 25 6 7 12 36 - 54 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Мехелен 13 8 2 3 26 - 18 26
3. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 2:0 12 6 3 3 26 - 16 21
8. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Зульте-Варегем 0:2 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Гент 13 4 4 5 13 - 12 16
11. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
12. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
13. Генк 2:0 12 4 2 6 21 - 20 14
14. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
15. Зульте-Варегем 0:2 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Говеа Омар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Зульте-Варегем
1.34
7.77
8.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 2:0 Зульте-Варегем онлайн


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Генк
Зульте-Варегем

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