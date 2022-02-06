Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
1:0
36' Гол в свои воротаГовеа Омар
2:0
47' ГолТорстведт Кристиан
52' Желтая карточкаМуньос Даниэль
57' Желтая карточкаЮбер Давид
62' Желтая карточкаКоолс Дион
87' Желтая карточкаМохаммед Азиз
Ход матча
36'
1:0
47'
2:0
52'
57'
62'
87'
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
24
Ойен
Люка
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
10
Говеа
Омар
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
54 Dion De Neve
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Генк
Зульте-Варегем
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
41 матч
58.5%
22%
19.5%
24 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.6%
48.8%
14.6%
15 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|13 (4)
|0.54
|Бонгонда Тео
|7 (1)
|0.29
|Ито Дзюнъя
|5
|0.21
|Грошовски Патрик
|5
|0.21
|Торстведт Кристиан
|4
|0.17
|Угбо Ике
|3
|0.13
|Хейнен Бриан
|3
|0.13
|Муньос Даниэль
|2
|0.08
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Лукуми Джон
|1
|0.04
|Немет Ондраш
|1
|0.04
|Артеага Херардо
|0
|0
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|14 (2)
|0.56
|Гано Зиньо
|12 (1)
|0.48
|Кутеса Дерек
|3
|0.12
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.08
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.08
|Dion De Neve
|2
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|1
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Артеага Херардо
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Бойя Франк
|4
|1
|Юбер Давид
|5
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
20
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
6
24%
4
20%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
7
28%
6
30%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
6
25%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
6
35%
4
17%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
7
41%
4
17%
76-90
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
5
24%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
7
33%
7
39%
76-90
Пропущено
20
28
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
4
14%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
3
15%
8
29%
61-75
6
30%
4
14%
76-90
Забито
46
38
18 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
6
13%
4
11%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
9
20%
7
18%
31-45
9
20%
5
13%
46-60
5
11%
5
13%
61-75
14
30%
13
34%
76-90
Пропущено
37
52
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
1
3%
7
13%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
9
24%
8
15%
31-45
4
11%
11
21%
46-60
4
11%
13
25%
61-75
13
35%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1
Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0
Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|26
|15
|5
|6
|46 - 28
|50
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|26
|11
|7
|8
|38 - 27
|40
|7.
|Мехелен
|24
|12
|3
|9
|42 - 41
|39
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Генк
|24
|10
|5
|9
|47 - 36
|35
|10.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|11.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|12.
|АХ Лёвен
|24
|7
|9
|8
|34 - 39
|30
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|25
|8
|3
|14
|27 - 49
|27
|15.
|Эйпен
|26
|7
|6
|13
|32 - 45
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|25
|6
|7
|12
|36 - 54
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Мехелен
|13
|8
|2
|3
|26 - 18
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Гент
|13
|4
|4
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3