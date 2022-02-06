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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
2:0
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
36' Гол в свои ворота
Говеа Омар
2:0
47' Гол
Торстведт Кристиан
52' Желтая карточка
Муньос Даниэль
57' Желтая карточка
Юбер Давид
62' Желтая карточка
Коолс Дион
87' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
90'+3
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
6
Юклеред
Симен
42
Торстведт
Кристиан
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
18
Онуачу
Пол
24
Ойен
Люка
1
Боссут
Сэмми
5
Коолс
Дион
76
Дерейк
Тимоти
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
6
Юбер
Давид
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
10
Говеа
Омар
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
Генк
4-3-3
Зульте-Варегем
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Зульте-Варегем

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

41 матч

58.5%
22%
19.5%
24 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.6%
48.8%
14.6%
15 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:6
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:3
ПДА
0:2
ПДА
3:3
ПДА
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
5:2
ЛЖ
0:4
ЛЖ
1:1
КБ
0:1
ЛЖ
3:2
КБ
0:5
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 13 (4) 0.54
Бонгонда Тео 7 (1) 0.29
Ито Дзюнъя 5 0.21
Грошовски Патрик 5 0.21
Торстведт Кристиан 4 0.17
Угбо Ике 3 0.13
Хейнен Бриан 3 0.13
Муньос Даниэль 2 0.08
Пейнтсил Джозеф 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Лукуми Джон 1 0.04
Немет Ондраш 1 0.04
Артеага Херардо 0 0
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 14 (2) 0.56
Гано Зиньо 12 (1) 0.48
Кутеса Дерек 3 0.12
Жан-Люк Домпе 2 0.08
Сиссако Абдулайе 2 0.08
Dion De Neve 2 0.08
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 5 0
Торстведт Кристиан 3 1
Хейнен Бриан 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Артеага Херардо 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Ито Дзюнъя 2 0
Онуачу Пол 2 0
Лукуми Джон 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Мохаммед Азиз 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 6 0
Сиссако Абдулайе 4 1
Бойя Франк 4 1
Юбер Давид 5 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Коолс Дион 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
20
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
6
24%
4
20%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
7
28%
6
30%
76-90

Пропущено

17
24
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
6
25%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
6
35%
4
17%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
7
41%
4
17%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
5
24%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
7
33%
7
39%
76-90

Пропущено

20
28
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
4
14%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
3
15%
8
29%
61-75
6
30%
4
14%
76-90

Забито

46
38
18 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
6
13%
4
11%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
9
20%
7
18%
31-45
9
20%
5
13%
46-60
5
11%
5
13%
61-75
14
30%
13
34%
76-90

Пропущено

37
52
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
1
3%
7
13%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
9
24%
8
15%
31-45
4
11%
11
21%
46-60
4
11%
13
25%
61-75
13
35%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1
Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0
Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 26 15 5 6 46 - 28 50
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 26 11 7 8 38 - 27 40
7. Мехелен 24 12 3 9 42 - 41 39
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Генк 24 10 5 9 47 - 36 35
10. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
11. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
12. АХ Лёвен 24 7 9 8 34 - 39 30
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 25 8 3 14 27 - 49 27
15. Эйпен 26 7 6 13 32 - 45 27
16. Зульте-Варегем 25 6 7 12 36 - 54 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Мехелен 13 8 2 3 26 - 18 26
3. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 12 6 3 3 26 - 16 21
8. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Гент 13 4 4 5 13 - 12 16
11. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
12. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
13. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
14. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Говеа Омар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 2:0 Зульте-Варегем онлайн


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