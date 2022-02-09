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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
2:1
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
1' Гол
Каба Сори
14' Красная карточка
Хейнен Бриан
18' Желтая карточка
Mandela Keita
1:1
19' Гол
Садик Муджаид
60' Желтая карточка
Бонгонда Тео
90' Желтая карточка
Куэста Карлос
90' Желтая карточка
Лукуми Джон
2:1
90' Пенальти
Каба Сори
90' Желтая карточка
Резаи Кавех
90'+9
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
19
Шенгелия
Леван
8
Шрейверс
Сьебе
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
9
Каба
Сори
33
Мертенс
Матье
10
Мерсье
Ксавье
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
6
Юклеред
Симен
11
Ндайишимий
Майк
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
АХ Лёвен
3-4-3
Генк
4-3-3

История личных встреч

АХ Лёвен
Генк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ЛП
1:3
ЛП
3:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 9 (2) 0.36
Мертенс Матье 7 0.28
Мерсье Ксавье 3 0.12
Шрейверс Сьебе 3 0.12
Шенгелия Леван 3 0.12
Анри Тома 3 (1) 0.12
Де Норре Каспер 2 0.08
Аль-Тамари Мусса 2 0.08
Озкаджар Дженк 2 0.08
Де Сарт Алексис 1 0.04
Секидика Джесс 1 0.04
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 13 (4) 0.52
Бонгонда Тео 7 (1) 0.28
Ито Дзюнъя 5 0.2
Грошовски Патрик 5 0.2
Торстведт Кристиан 4 0.16
Угбо Ике 3 0.12
Хейнен Бриан 3 0.12
Муньос Даниэль 2 0.08
Пейнтсил Джозеф 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Лукуми Джон 1 0.04
Садик Муджаид 1 0.04
Немет Ондраш 1 0.04
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 1
Шрейверс Сьебе 6 0
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Мертенс Матье 4 0
Деваст Себастьен 2 1
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Де Норре Каспер 3 0
Озкаджар Дженк 3 0
Mandela Keita 3 0
Каба Сори 1 1
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Торстведт Кристиан 3 1
Эйтинг Карел 3 0
Артеага Херардо 3 0
Лукуми Джон 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Бонгонда Тео 2 0
Ито Дзюнъя 2 0
Онуачу Пол 2 0
Угбо Ике 1 0
Куэста Карлос 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Мохаммед Азиз 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
13%
5
23%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
6
38%
7
32%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
2
9%
1-15
4
22%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
6
33%
3
14%
61-75
3
17%
7
32%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
6
24%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
4
19%
7
28%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
29%
6
35%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
29%
7
41%
76-90

Забито

37
47
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
6
16%
6
13%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
6
16%
9
19%
31-45
5
14%
9
19%
46-60
7
19%
5
11%
61-75
10
27%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

39
39
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
4
10%
2
5%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
8
21%
9
23%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
8
21%
4
10%
61-75
9
23%
14
36%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1
Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4
Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 26 15 5 6 46 - 28 50
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 26 11 7 8 38 - 27 40
7. Мехелен 24 12 3 9 42 - 41 39
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Генк 25 10 5 10 48 - 38 35
10. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
11. АХ Лёвен 25 8 9 8 36 - 40 33
12. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 26 8 4 14 27 - 49 28
15. Эйпен 26 7 6 13 32 - 45 27
16. Зульте-Варегем 26 6 8 12 36 - 54 26
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Мехелен 13 8 2 3 26 - 18 26
3. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 12 6 3 3 26 - 16 21
8. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
9. АХ Лёвен 12 5 3 4 16 - 18 18
10. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 28 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Гент 13 4 4 5 13 - 12 16
11. Остенде 13 4 3 6 12 - 17 15
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Садик Муджаид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Mandela Keita получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    УДАЛЕНИЕ! - Хейнен Бриан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Каба Сори бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АХ Лёвен 2:1 Генк онлайн


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