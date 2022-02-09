Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
1:0
1' ГолКаба Сори
14' Красная карточкаХейнен Бриан
18' Желтая карточкаMandela Keita
1:1
19' ГолСадик Муджаид
60' Желтая карточкаБонгонда Тео
90' Желтая карточкаКуэста Карлос
90' Желтая карточкаЛукуми Джон
2:1
90' ПенальтиКаба Сори
90' Желтая карточкаРезаи Кавех
Ход матча
1'
1:0
14'
18'
19'
1:1
60'
90'
90'
90'
2:1
90'
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
АХ Лёвен
Генк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|9 (2)
|0.36
|Мертенс Матье
|7
|0.28
|Мерсье Ксавье
|3
|0.12
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.12
|Шенгелия Леван
|3
|0.12
|Анри Тома
|3 (1)
|0.12
|Де Норре Каспер
|2
|0.08
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0.08
|Озкаджар Дженк
|2
|0.08
|Де Сарт Алексис
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|13 (4)
|0.52
|Бонгонда Тео
|7 (1)
|0.28
|Ито Дзюнъя
|5
|0.2
|Грошовски Патрик
|5
|0.2
|Торстведт Кристиан
|4
|0.16
|Угбо Ике
|3
|0.12
|Хейнен Бриан
|3
|0.12
|Муньос Даниэль
|2
|0.08
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Лукуми Джон
|1
|0.04
|Садик Муджаид
|1
|0.04
|Немет Ондраш
|1
|0.04
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Де Норре Каспер
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Mandela Keita
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Торстведт Кристиан
|3
|1
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Артеага Херардо
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
13%
5
23%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
6
38%
7
32%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
2
9%
1-15
4
22%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
6
33%
3
14%
61-75
3
17%
7
32%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
6
24%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
4
19%
7
28%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
29%
6
35%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
29%
7
41%
76-90
Забито
37
47
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
6
16%
6
13%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
6
16%
9
19%
31-45
5
14%
9
19%
46-60
7
19%
5
11%
61-75
10
27%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
39
39
17 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
4
10%
2
5%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
8
21%
9
23%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
8
21%
4
10%
61-75
9
23%
14
36%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1
Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4
Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|26
|15
|5
|6
|46 - 28
|50
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|26
|11
|7
|8
|38 - 27
|40
|7.
|Мехелен
|24
|12
|3
|9
|42 - 41
|39
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Генк
|25
|10
|5
|10
|48 - 38
|35
|10.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|11.
|АХ Лёвен
|25
|8
|9
|8
|36 - 40
|33
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|26
|8
|4
|14
|27 - 49
|28
|15.
|Эйпен
|26
|7
|6
|13
|32 - 45
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|26
|6
|8
|12
|36 - 54
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Мехелен
|13
|8
|2
|3
|26 - 18
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|9.
|АХ Лёвен
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|10.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 28
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Гент
|13
|4
|4
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Остенде
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3