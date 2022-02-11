Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Stade du Pairay
30
Диш
Гийом
28
Elias
Spago
18
Поати
Морган
88
Мазиз
Юссеф
34
Батай
Йелле
38
Арун
Фарис
19
Миёши
Коджи
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Elias SpagoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
-
5 БутаЗащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
22 Нсимба БрюниНападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Серен Юнайтед
Антверпен
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|8 (2)
|0.3
|Мазиз Юссеф
|7
|0.26
|Джаллоу Абли
|4
|0.15
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.07
|Gerald Kilota
|1
|0.04
|Fabrice Sambu
|1
|0.04
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.04
|Yahya Nadrani
|1
|0.04
|Бернье Антуан
|0
|0
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|16 (2)
|0.59
|Бенсон Манюэль
|5
|0.19
|Фишер Виктор
|3
|0.11
|Саматта Мбвана
|3
|0.11
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.11
|Наингголан Раджа
|2
|0.07
|Геркенс Питер
|2
|0.07
|Верстрате Биргер
|2
|0.07
|Энгельс Бьорн
|2
|0.07
|Юсуф Альхассан
|2
|0.07
|Де Лат Ричи
|1
|0.04
|Миёши Коджи
|1
|0.04
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|7
|2
|Сиссе Ибраима
|7
|0
|Yahya Nadrani
|6
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|7
|1
|Верстрате Биргер
|7
|1
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Арун Фарис
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Бутез Жан
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 13
3
21%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
4
29%
6
27%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
6
27%
4
33%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
5
42%
6
29%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
17%
6
29%
76-90
Пропущено
30
16
11 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
6
20%
3
19%
31-45
3
10%
5
31%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
11
37%
7
44%
76-90
Забито
26
43
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
14 Не забивали 3
3
12%
1
2%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
8
31%
8
19%
31-45
7
27%
8
19%
46-60
2
8%
10
23%
61-75
5
19%
10
23%
76-90
Пропущено
52
28
20 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
3
6%
1
4%
1-15
10
19%
0
0%
16-30
7
13%
7
25%
31-45
9
17%
9
32%
46-60
9
17%
3
11%
61-75
14
27%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1
Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|0:0
|27
|15
|6
|6
|46 - 28
|51
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|26
|11
|7
|8
|38 - 27
|40
|7.
|Мехелен
|24
|12
|3
|9
|42 - 41
|39
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Генк
|25
|10
|5
|10
|48 - 38
|35
|10.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|11.
|АХ Лёвен
|25
|8
|9
|8
|36 - 40
|33
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|26
|8
|4
|14
|27 - 49
|28
|15.
|Эйпен
|26
|7
|6
|13
|32 - 45
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|26
|6
|8
|12
|36 - 54
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|0:0
|27
|7
|3
|17
|26 - 54
|24
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Мехелен
|13
|8
|2
|3
|26 - 18
|26
|3.
|Антверпен
|0:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|9.
|Серен Юнайтед
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 23
|18
|10.
|АХ Лёвен
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 28
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|0:0
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Гент
|13
|4
|4
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Остенде
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|0:0
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3