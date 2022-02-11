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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Антверпен
0' 36'
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Антверпен
3.52
3.88
2.24
Все Коэффициенты
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
13
Дибала
Кауадио
28
Elias
Spago
40
Опаре
Даниэль
8
Gerald
Kilota
44
Сиссе
Ибраима
18
Поати
Морган
88
Мазиз
Юссеф
9
Микаутадзе
Жорж
12
Бернье
Антуан
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
34
Батай
Йелле
8
Юсуф
Альхассан
38
Арун
Фарис
4
Наингголан
Раджа
19
Миёши
Коджи
70
Саматта
Мбвана
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Серен Юнайтед
3-4-3
Антверпен
4-3-1-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Антверпен

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
2:1
ВД
0:1
ВД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.3
Мазиз Юссеф 7 0.26
Джаллоу Абли 4 0.15
Муандилмаджи Мариус 2 0.07
Gerald Kilota 1 0.04
Fabrice Sambu 1 0.04
Дель Фабро Дарио 1 0.04
Yahya Nadrani 1 0.04
Бернье Антуан 0 0
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 16 (2) 0.59
Бенсон Манюэль 5 0.19
Фишер Виктор 3 0.11
Саматта Мбвана 3 0.11
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.11
Наингголан Раджа 2 0.07
Геркенс Питер 2 0.07
Верстрате Биргер 2 0.07
Энгельс Бьорн 2 0.07
Юсуф Альхассан 2 0.07
Де Лат Ричи 1 0.04
Миёши Коджи 1 0.04
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 7 2
Сиссе Ибраима 7 0
Yahya Nadrani 6 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Диш Гийом 2 1
Муандилмаджи Мариус 3 0
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Кахбах Матье 1 0
Zakaria Silini 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 7 1
Верстрате Биргер 7 1
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Арун Фарис 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Бутез Жан 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Верстрате Луи 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Бута 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 13
3
21%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
4
29%
6
27%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
6
27%
4
33%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
5
42%
6
29%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
17%
6
29%
76-90

Пропущено

30
16
11 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
6
20%
3
19%
31-45
3
10%
5
31%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
11
37%
7
44%
76-90

Забито

26
43
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
14 Не забивали 3
3
12%
1
2%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
8
31%
8
19%
31-45
7
27%
8
19%
46-60
2
8%
10
23%
61-75
5
19%
10
23%
76-90

Пропущено

52
28
20 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
3
6%
1
4%
1-15
10
19%
0
0%
16-30
7
13%
7
25%
31-45
9
17%
9
32%
46-60
9
17%
3
11%
61-75
14
27%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1
Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 0:0 27 15 6 6 46 - 28 51
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 26 11 7 8 38 - 27 40
7. Мехелен 24 12 3 9 42 - 41 39
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Генк 25 10 5 10 48 - 38 35
10. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
11. АХ Лёвен 25 8 9 8 36 - 40 33
12. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 26 8 4 14 27 - 49 28
15. Эйпен 26 7 6 13 32 - 45 27
16. Зульте-Варегем 26 6 8 12 36 - 54 26
17. Серен Юнайтед 0:0 27 7 3 17 26 - 54 24
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Мехелен 13 8 2 3 26 - 18 26
3. Антверпен 0:0 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 12 6 3 3 26 - 16 21
8. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
9. Серен Юнайтед 0:0 14 5 3 6 15 - 23 18
10. АХ Лёвен 12 5 3 4 16 - 18 18
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 28 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 0:0 14 8 3 3 21 - 13 27
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Гент 13 4 4 5 13 - 12 16
11. Остенде 13 4 3 6 12 - 17 15
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 0:0 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Антверпен
3.52
3.88
2.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:0 Антверпен онлайн


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Антверпен

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