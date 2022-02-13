Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Кристал-арена
41' Желтая карточкаГрошовски Патрик
42' Желтая карточкаКафаро Матьё
Ход матча
41'
42'
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
16
Бодар
Арно
33
Nathan
Ngoy
11
Доннум
Арон
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
33 Nathan NgoyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Эмон РеноНападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Генк
Стандард
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
52 матча
26.9%
26.9%
46.2%
14 побед 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
19.2%
48.1%
32.7%
10 побед 25 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
34.6%
40.4%
13 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|13 (4)
|0.5
|Бонгонда Тео
|7 (1)
|0.27
|Ито Дзюнъя
|5
|0.19
|Грошовски Патрик
|5
|0.19
|Торстведт Кристиан
|4
|0.15
|Угбо Ике
|3
|0.12
|Хейнен Бриан
|3
|0.12
|Муньос Даниэль
|2
|0.08
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Лукуми Джон
|1
|0.04
|Садик Муджаид
|1
|0.04
|Немет Ондраш
|1
|0.04
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|5
|0.19
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.08
|Доннум Арон
|2
|0.08
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.08
|Кафаро Матьё
|2
|0.08
|Тапсоба Абдул
|2
|0.08
|Лайфис Константинос
|2
|0.08
|Эмон Рено
|2
|0.08
|Мулека Джексон
|2
|0.08
|Раскин Николас
|1
|0.04
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.04
|Фаи Коллинс
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Бастьен Самюэль
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.04
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Торстведт Кристиан
|3
|1
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Артеага Херардо
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Сиссако Мусса
|4
|1
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Амалла Селим
|5
|0
|Раскин Николас
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Нкунку Нильс
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Эмон Рено
|2
|0
|Бокади Мервей
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
24%
2
12%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
7
28%
7
41%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
35%
4
22%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
7
41%
1
6%
76-90
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
5
23%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
4
18%
4
33%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
3
25%
76-90
Пропущено
22
22
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
2
9%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
2
9%
7
32%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
32%
5
23%
76-90
Забито
47
29
19 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
6
13%
2
7%
1-15
4
9%
1
3%
16-30
9
19%
5
17%
31-45
9
19%
8
28%
46-60
5
11%
3
10%
61-75
14
30%
30%
10
34%
76-90
Пропущено
39
40
17 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
2
5%
6
15%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
9
23%
9
23%
31-45
4
10%
8
20%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
14
36%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2
Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|4.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|25
|13
|3
|9
|45 - 41
|42
|8.
|Генк
|0:0
|26
|10
|6
|10
|48 - 38
|36
|9.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|10.
|Серкль Брюгге
|27
|10
|5
|12
|39 - 34
|35
|11.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|0:0
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|14.
|Остенде
|27
|8
|4
|15
|27 - 52
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|27
|6
|8
|13
|37 - 56
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|0:0
|13
|6
|4
|3
|26 - 16
|22
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|17.
|Стандард
|0:0
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|8.
|Стандард
|0:0
|13
|5
|4
|4
|16 - 19
|19
|9.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|10.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|11.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|0:0
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3