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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
2:0
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
41' Желтая карточка
Грошовски Патрик
42' Желтая карточка
Кафаро Матьё
1:0
44' Гол
Бонгонда Тео
45' Желтая карточка
Амалла Селим
2:0
53' Гол
Онуачу Пол
68' Желтая карточка
Маккензи Марк
80' Желтая карточка
Ито Дзюнъя
80' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
81' Желтая карточка
Эмон Рено
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
11
Ндайишимий
Майк
17
Грошовски
Патрик
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
16
Бодар
Арно
33
Nathan
Ngoy
5
Сиссако
Мусса
34
Лайфис
Константинос
31
Калут
Александро
11
Доннум
Арон
26
Раскин
Николас
20
Бокади
Мервей
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
19
Амалла
Селим
Генк
4-3-3
Стандард
4-4-2

История личных встреч

Генк
Стандард

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

52 матча

26.9%
26.9%
46.2%
14 побед 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

19.2%
48.1%
32.7%
10 побед 25 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
34.6%
40.4%
13 побед 18 ничьих 21 победа

История матчей

ПДА
1:1
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
0:0
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
1:0
К
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
2:1
К
1:1
К
2:0
ЛП
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
С
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:2
PU
1:1
PU
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
К
2:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 14 (4) 0.54
Бонгонда Тео 8 (1) 0.31
Ито Дзюнъя 5 0.19
Грошовски Патрик 5 0.19
Торстведт Кристиан 4 0.15
Угбо Ике 3 0.12
Хейнен Бриан 3 0.12
Муньос Даниэль 2 0.08
Пейнтсил Джозеф 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Лукуми Джон 1 0.04
Садик Муджаид 1 0.04
Немет Ондраш 1 0.04
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.19
Клаусс Жоао 2 (1) 0.08
Доннум Арон 2 0.08
Амалла Селим 2 (1) 0.08
Кафаро Матьё 2 0.08
Тапсоба Абдул 2 0.08
Лайфис Константинос 2 0.08
Эмон Рено 2 0.08
Мулека Джексон 2 0.08
Раскин Николас 1 0.04
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.04
Фаи Коллинс 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Бастьен Самюэль 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.04
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 3 0
Ито Дзюнъя 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Артеага Херардо 3 0
Лукуми Джон 3 0
Бонгонда Тео 2 0
Онуачу Пол 2 0
Маккензи Марк 2 0
Угбо Ике 1 0
Куэста Карлос 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0
Мохаммед Азиз 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Амалла Селим 6 0
Клаусс Жоао 6 0
Сиссако Мусса 4 1
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Раскин Николас 5 0
Сике Уго 5 0
Бастьен Самюэль 4 0
Доннум Арон 4 0
Нкунку Нильс 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Эмон Рено 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Бокади Мервей 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Николя Гавори 1 0
Девале Жиль 1 0
Кафаро Матьё 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Калут Александро 1 0
Nathan Ngoy 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
17
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
4%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
7
26%
2
12%
31-45
6
22%
4
24%
46-60
3
11%
2
12%
61-75
7
26%
7
41%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
6
35%
5
25%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
7
41%
1
5%
76-90

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
23%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
4
18%
4
33%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
3
25%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
2
9%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
2
9%
7
32%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
32%
5
23%
76-90

Забито

49
29
20 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
6
12%
2
7%
1-15
4
8%
1
3%
16-30
10
20%
5
17%
31-45
10
20%
8
28%
46-60
5
10%
3
10%
61-75
14
29%
10
34%
76-90

Пропущено

39
42
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
2
5%
6
14%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
9
23%
10
24%
31-45
4
10%
9
21%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
14
36%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2
Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
4. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 25 13 3 9 45 - 41 42
8. Генк 26 11 5 10 50 - 38 38
9. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
10. Серкль Брюгге 27 10 5 12 39 - 34 35
11. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
12. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
13. Стандард 26 7 8 11 29 - 42 29
14. Остенде 27 8 4 15 27 - 52 28
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 27 6 8 13 37 - 56 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
3. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
6. Генк 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
8. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
9. Стандард 13 5 3 5 16 - 21 18
10. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
11. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Амалла Селим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Бонгонда Тео бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Кафаро Матьё получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Грошовски Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 2:0 Стандард онлайн


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