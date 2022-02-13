Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
41' Желтая карточкаГрошовски Патрик
42' Желтая карточкаКафаро Матьё
1:0
44' ГолБонгонда Тео
45' Желтая карточкаАмалла Селим
2:0
53' ГолОнуачу Пол
68' Желтая карточкаМаккензи Марк
80' Желтая карточкаИто Дзюнъя
80' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
81' Желтая карточкаЭмон Рено
Ход матча
41'
42'
44'
1:0
45'
53'
2:0
68'
80'
81'
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
16
Бодар
Арно
33
Nathan
Ngoy
11
Доннум
Арон
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
33 Nathan NgoyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Эмон РеноНападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Генк
Стандард
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
52 матча
26.9%
26.9%
46.2%
14 побед 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
19.2%
48.1%
32.7%
10 побед 25 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
34.6%
40.4%
13 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|14 (4)
|0.54
|Бонгонда Тео
|8 (1)
|0.31
|Ито Дзюнъя
|5
|0.19
|Грошовски Патрик
|5
|0.19
|Торстведт Кристиан
|4
|0.15
|Угбо Ике
|3
|0.12
|Хейнен Бриан
|3
|0.12
|Муньос Даниэль
|2
|0.08
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Лукуми Джон
|1
|0.04
|Садик Муджаид
|1
|0.04
|Немет Ондраш
|1
|0.04
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|5
|0.19
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.08
|Доннум Арон
|2
|0.08
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.08
|Кафаро Матьё
|2
|0.08
|Тапсоба Абдул
|2
|0.08
|Лайфис Константинос
|2
|0.08
|Эмон Рено
|2
|0.08
|Мулека Джексон
|2
|0.08
|Раскин Николас
|1
|0.04
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.04
|Фаи Коллинс
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Бастьен Самюэль
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.04
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Ито Дзюнъя
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Артеага Херардо
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Амалла Селим
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Сиссако Мусса
|4
|1
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Раскин Николас
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Нкунку Нильс
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Эмон Рено
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Бокади Мервей
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Кафаро Матьё
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
4%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
7
26%
2
12%
31-45
6
22%
4
24%
46-60
3
11%
2
12%
61-75
7
26%
7
41%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
6
35%
5
25%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
7
41%
1
5%
76-90
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
23%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
4
18%
4
33%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
3
25%
76-90
Пропущено
22
22
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
2
9%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
2
9%
7
32%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
32%
5
23%
76-90
Забито
49
29
20 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
6
12%
2
7%
1-15
4
8%
1
3%
16-30
10
20%
5
17%
31-45
10
20%
8
28%
46-60
5
10%
3
10%
61-75
14
29%
10
34%
76-90
Пропущено
39
42
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
2
5%
6
14%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
9
23%
10
24%
31-45
4
10%
9
21%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
14
36%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2
Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|4.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|25
|13
|3
|9
|45 - 41
|42
|8.
|Генк
|26
|11
|5
|10
|50 - 38
|38
|9.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|10.
|Серкль Брюгге
|27
|10
|5
|12
|39 - 34
|35
|11.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|26
|7
|8
|11
|29 - 42
|29
|14.
|Остенде
|27
|8
|4
|15
|27 - 52
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|27
|6
|8
|13
|37 - 56
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Генк
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|8.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|9.
|Стандард
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|10.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|11.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3