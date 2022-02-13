Словакия: Суперлига 2021-2022
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Антон Малатинский
0:1
22' ПенальтиКружляк Доминик
Ход матча
22'
0:1
11
Иван
Алекс
78
Пинту
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иван АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
18 Ендрек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Малы МатушЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro
История личных встреч
Спартак Трнава
ДАК
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
30 матчей
50%
10%
40%
15 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ристовски Милан
|7
|0.37
|Кабрал Саймон
|5
|0.26
|Боатенг Келвин
|4
|0.21
|Буката Мартин
|3
|0.16
|Твардзик Филип
|3 (3)
|0.16
|Саввидис Кириакос
|2
|0.11
|Бамиделе Юсуф
|1
|0.05
|Прохазка Роман
|1
|0.05
|Трайковски Кирил
|1
|0.05
|Грич Якуб
|0
|0
|Чурма Матей
|0
|0
|Власко Ян
|0
|0
|Иван Алекс
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|3
|0.15
|Хахн Янош
|3
|0.15
|Шефер Андраш
|3
|0.15
|Шарани Зуберу
|3
|0.15
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.1
|Крстович Никола
|2
|0.1
|Балич Андрия
|2
|0.1
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.1
|Кружляк Доминик
|2 (1)
|0.1
|Димун Милан
|1
|0.05
|Бескоровайный Данил
|1
|0.05
|Муму Брахим
|1
|0.05
|Дивкович Марко
|0
|0
|Дэвис Эрик
|0
|0
|Веселовски Доминик
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Фабри Андрей
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамиделе Юсуф
|6
|0
|Буката Мартин
|5
|0
|Шкртел Мартин
|3
|0
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|Ристовски Милан
|3
|0
|Zyen Jones
|1
|1
|Твардзик Филип
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Трайковски Кирил
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Энтони Изучукву
|1
|0
|Колесар Петер
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Боатенг Келвин
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димун Милан
|4
|0
|Балич Андрия
|3
|0
|Шефер Андраш
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Хахн Янош
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Шарани Зуберу
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Lucian Vera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
19%
4
40%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
4
33%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
6
43%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Забито
28
24
16 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
7
25%
6
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
21%
7
29%
29%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
4
14%
5
21%
61-75
6
21%
3
13%
76-90
Пропущено
8
19
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1
Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1
ДАК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1
ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|19
|14
|4
|1
|45 - 13
|46
|2.
|Спартак Трнава
|0:2
|19
|13
|3
|3
|28 - 10
|42
|3.
|ДАК
|2:0
|20
|10
|5
|5
|26 - 19
|35
|4.
|Ружомберок
|19
|9
|8
|2
|31 - 13
|35
|5.
|Жилина
|19
|7
|6
|6
|31 - 25
|27
|6.
|Середь
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|7.
|Сеница
|20
|6
|6
|8
|20 - 31
|24
|8.
|Тренчин
|20
|6
|5
|9
|30 - 31
|23
|9.
|Земплин
|20
|7
|2
|11
|19 - 28
|23
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|20
|4
|5
|11
|22 - 39
|17
|11.
|Злате Моравце
|20
|3
|7
|10
|19 - 34
|16
|12.
|Погронье
|20
|2
|4
|14
|16 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Спартак Трнава
|0:2
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|ДАК
|2:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|Середь
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|6.
|Сеница
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Жилина
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|9.
|Тренчин
|10
|3
|3
|4
|18 - 14
|12
|10.
|Земплин
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|11.
|Злате Моравце
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Погронье
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:2
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|Слован Братислава
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|3.
|Ружомберок
|10
|5
|4
|1
|18 - 8
|19
|4.
|ДАК
|2:0
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|Жилина
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Тренчин
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|7.
|Земплин
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|8.
|Середь
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Сеница
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Злате Моравце
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
|12.
|Погронье
|10
|1
|0
|9
|6 - 25
|3