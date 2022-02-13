Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
28' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
1:0
36' ГолРитс Матс
Ход матча
36'
1:0
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Брюгге
Шарлеруа
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
37 матчей
56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
40.5%
43.2%
16.3%
15 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|11
|0.41
|Дост Бас
|11 (2)
|0.41
|Ланг Ноа
|6
|0.22
|Ванакен Ханс
|6
|0.22
|Вормер Руд
|5
|0.19
|Ритс Матс
|3
|0.11
|Соболь Эдуард
|1
|0.04
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|Мата Клинтон
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Персин Тибо
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.48
|Голизадех Али
|6
|0.22
|Мориока Риота
|4
|0.15
|Anass Zaroury
|4
|0.15
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.07
|Бессиль Лоик
|2
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Зоргане Адем
|1
|0.04
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.04
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.04
|Кнежевич Стефан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Байо Вакун
|1
|0.04
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|1
|Соболь Эдуард
|5
|1
|Баланта Эдер
|5
|1
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Мата Клинтон
|5
|0
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0
|Хендри Джек
|1
|1
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|5
|1
|Илаймахаритра Марко
|6
|0
|Jackson Tchatchoua
|6
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
26
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
4
16%
9
35%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
5
20%
3
12%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
43%
7
44%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Забито
23
17
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
2
9%
0
0%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
5
22%
10
59%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Забито
48
43
21 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 15
2 Не забивали 6
6
13%
9
21%
1-15
6
13%
7
16%
16-30
9
19%
4
9%
31-45
8
17%
9
21%
46-60
9
19%
1
2%
61-75
10
21%
13
30%
76-90
Пропущено
31
28
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
3
10%
1
4%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
8
26%
9
32%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
7
23%
5
18%
61-75
7
23%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1
Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|27
|19
|3
|5
|61 - 22
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|1:0
|27
|14
|9
|4
|48 - 32
|51
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|0:1
|27
|12
|7
|8
|42 - 34
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|25
|13
|3
|9
|45 - 41
|42
|8.
|Генк
|26
|11
|5
|10
|50 - 38
|38
|9.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|10.
|Серкль Брюгге
|27
|10
|5
|12
|39 - 34
|35
|11.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|12.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|13.
|Стандард
|26
|7
|8
|11
|29 - 42
|29
|14.
|Остенде
|27
|8
|4
|15
|27 - 52
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|27
|6
|8
|13
|37 - 56
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|1:0
|14
|7
|6
|1
|26 - 14
|27
|4.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Генк
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|0:1
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|1:0
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|0:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 21
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|10.
|Стандард
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|11.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3