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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
1:0
Перерыв

Стадион:
Шарлеруа
0'
28' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
1:0
36' Гол
Ритс Матс

Ход матча

28'
 
Илаймахаритра Марко
36'
Ритс Матс
1:0
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Шарлеруа
1.67
6.30
6.20
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Ольсен
Сков
Андреас
26
Ритс
Матс
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
2
Соболь
Эдуард
10
Ланг
Ноа
90
Де
Кетеларе
Шарль
1
Камара
Бингуру
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
5
Бессиль
Лоик
4
Ван
Клеемпут
Жюль
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
12
Кайембе
Йорис
18
Хейманс
Дан
9
Байо
Вакун
70
Anass
Zaroury
Брюгге
3-5-2
Шарлеруа
3-4-3

История личных встреч

Брюгге
Шарлеруа

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

37 матчей

56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.5%
43.2%
16.3%
15 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
0:1
ТМК
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ТМС
0:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
6:0
ПДА
3:3
К
5:1
ПДА
1:2
ЛППОЧГ
1:3
ЛППОЧГ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 11 0.41
Дост Бас 11 (2) 0.41
Ланг Ноа 6 0.22
Ванакен Ханс 6 0.22
Вормер Руд 5 0.19
Ритс Матс 3 0.11
Соболь Эдуард 1 0.04
Баланта Эдер 1 0.04
Мата Клинтон 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Персин Тибо 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.48
Голизадех Али 6 0.22
Мориока Риота 4 0.15
Anass Zaroury 4 0.15
Ван Клеемпут Жюль 2 0.07
Бессиль Лоик 2 0.07
Кайембе Йорис 1 0.04
Зоргане Адем 1 0.04
Илаймахаритра Марко 1 0.04
Jackson Tchatchoua 1 0.04
Кнежевич Стефан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Байо Вакун 1 0.04
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 1
Соболь Эдуард 5 1
Баланта Эдер 5 1
Нсоки Стенли 3 2
Мата Клинтон 5 0
Де Кетеларе Шарль 4 0
Хендри Джек 1 1
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Ритс Матс 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Одои Денис 1 0
Миньоле Симон 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 5 1
Илаймахаритра Марко 6 0
Jackson Tchatchoua 6 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Бессиль Лоик 2 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зоргане Адем 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
26
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
4
16%
9
35%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
5
20%
3
12%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
43%
7
44%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Забито

23
17
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
2
9%
0
0%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
7
30%
0
0%
61-75
5
22%
10
59%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Забито

48
43
21 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 15
2 Не забивали 6
6
13%
9
21%
1-15
6
13%
7
16%
16-30
9
19%
4
9%
31-45
8
17%
9
21%
46-60
9
19%
1
2%
61-75
10
21%
13
30%
76-90

Пропущено

31
28
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
3
10%
1
4%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
8
26%
9
32%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
7
23%
5
18%
61-75
7
23%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1
Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 27 19 3 5 61 - 22 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 1:0 27 14 9 4 48 - 32 51
4. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
5. Шарлеруа 0:1 27 12 7 8 42 - 34 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 25 13 3 9 45 - 41 42
8. Генк 26 11 5 10 50 - 38 38
9. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
10. Серкль Брюгге 27 10 5 12 39 - 34 35
11. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
12. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
13. Стандард 26 7 8 11 29 - 42 29
14. Остенде 27 8 4 15 27 - 52 28
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 27 6 8 13 37 - 56 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 1:0 14 7 6 1 26 - 14 27
4. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Генк 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 0:1 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 1:0 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 0:1 14 7 3 4 26 - 21 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
10. Стандард 13 5 3 5 16 - 21 18
11. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ритс Матс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Илаймахаритра Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Шарлеруа
1.67
6.30
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюгге 1:0 Шарлеруа онлайн


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Шарлеруа

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