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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
2:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Кортрейк
0'
0:1
10' Гол
Марлос Морено
20' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
28' Желтая карточка
Риго Данте
1:1
30' Гол
Авенатти Фелипе
2:1
42' Гол
Ilias Sebaoui
58' Желтая карточка
Мбайо Дилан
75' Желтая карточка
Сейнсбери Трент
83' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
85'
1
Бибаув
Ваутер
5
Дом
Джорен
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
29
Де
Смет
Тибо
16
Питермат
Том
35
Риго
Данте
40
Ilias
Sebaoui
11
Вака
Рамиро
17
Шенклэнд
Лоуренс
20
Авенатти
Фелипе
31
Илич
Марко
2
Рейнолдс
Брайан
4
Ватанабэ
Цуёси
5
Сейнсбери
Трент
30
Д'Эне
Кристоф
8
Палаверса
Анте
26
Вандандриш
Кевин
7
Мбайо
Дилан
10
Селемани
Фаиз
29
Марлос
Морено
19
Бадамоси
Мохамед
Беерсхот-Вильрейк
4-2-3-1
Кортрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Кортрейк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
5:5
ТМК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 4 0.15
Нубисси Мариус 4 0.15
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.12
Дом Джорен 3 0.12
Берг Ян 2 0.08
Ilias Sebaoui 2 (1) 0.08
Кайседо Мойсес 1 0.04
Сануси Райан 1 0.04
Авенатти Фелипе 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Саньянг Абдулия 1 0.04
Сумаре Исса 1 0.04
Константопулос Апостолос 1 0.04
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 9 (4) 0.33
Гейе Папе Хабиб 5 0.19
Д'Эне Кристоф 3 0.11
Вандандриш Кевин 2 0.07
Мбайо Дилан 2 0.07
Шевалье Тедди 2 0.07
Марлос Морено 2 0.07
Ружо Лукас 1 0.04
Палаверса Анте 1 0.04
Алиуи Рашид 1 0.04
Billel Messaoudi 1 0.04
Abdelkahar Kadri 1 0.04
Сейнсбери Трент 1 0.04
Оканси Эрик 1 0.04
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Бадамоси Мохамед 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Хольцхаузер Рафаэль 6 1
Stipe Radic 3 2
Берг Ян 4 1
Бурден Пьер 5 0
Питермат Том 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Риго Данте 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Эне Кристоф 8 0
Палаверса Анте 6 1
Сейнсбери Трент 7 0
Ружо Лукас 7 0
Вандандриш Кевин 6 0
Mathias Fixelles 4 1
Марлос Морено 5 0
Мбайо Дилан 5 0
Селемани Фаиз 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Сиссоко Самбу II 3 0
Abdelkahar Kadri 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Торп Виктор 1 0
Abdelhak Kadri 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
2
18%
3
17%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
5
45%
3
17%
76-90

Пропущено

24
14
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
7
29%
29%
3
21%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
1
4%
4
29%
76-90

Забито

13
14
1 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
5
38%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
6
46%
4
29%
76-90

Пропущено

31
16
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
6
19%
2
13%
1-15
5
16%
4
25%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
3
10%
3
19%
61-75
7
23%
3
19%
76-90

Забито

24
32
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 15
12 Не забивали 5
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
21%
8
25%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
11
46%
7
22%
76-90

Пропущено

55
30
30 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
10
18%
4
13%
1-15
8
15%
6
20%
16-30
12
22%
4
13%
31-45
9
16%
6
20%
46-60
8
15%
3
10%
61-75
8
15%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1
Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3
Кортрейк
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 27 19 3 5 61 - 22 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 27 14 9 4 49 - 32 51
4. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
5. Шарлеруа 27 12 7 8 42 - 35 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 25 13 3 9 45 - 41 42
8. Генк 26 11 5 10 50 - 38 38
9. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
10. Серкль Брюгге 27 10 5 12 39 - 34 35
11. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
12. Кортрейк 1:2 27 8 10 9 32 - 34 34
13. Стандард 26 7 8 11 29 - 42 29
14. Остенде 27 8 4 15 27 - 52 28
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 27 6 8 13 37 - 56 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 2:1 26 4 4 18 27 - 56 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Генк 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
11. Кортрейк 1:2 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Беерсхот-Вильрейк 2:1 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 1:2 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 13 5 3 5 16 - 21 18
11. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 2:1 12 0 3 9 14 - 30 3
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Кортрейк
2.98
3.65
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 2:1 Кортрейк онлайн


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Беерсхот-Вильрейк
Кортрейк

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