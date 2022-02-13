Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
0:1
10' ГолМарлос Морено
20' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
28' Желтая карточкаРиго Данте
1:1
30' ГолАвенатти Фелипе
2:1
42' ГолIlias Sebaoui
58' Желтая карточкаМбайо Дилан
75' Желтая карточкаСейнсбери Трент
83' Желтая карточкаВандандриш Кевин
Ход матча
10'
0:1
20'
28'
30'
1:1
42'
58'
75'
83'
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
29
Де
Смет
Тибо
16
Питермат
Том
35
Риго
Данте
11
Вака
Рамиро
31
Илич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
35 Риго ДантеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Кортрейк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.15
|Нубисси Мариус
|4
|0.15
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.12
|Дом Джорен
|3
|0.12
|Берг Ян
|2
|0.08
|Ilias Sebaoui
|2 (1)
|0.08
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Сануси Райан
|1
|0.04
|Авенатти Фелипе
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Саньянг Абдулия
|1
|0.04
|Сумаре Исса
|1
|0.04
|Константопулос Апостолос
|1
|0.04
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|9 (4)
|0.33
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.19
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.11
|Вандандриш Кевин
|2
|0.07
|Мбайо Дилан
|2
|0.07
|Шевалье Тедди
|2
|0.07
|Марлос Морено
|2
|0.07
|Ружо Лукас
|1
|0.04
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|Алиуи Рашид
|1
|0.04
|Billel Messaoudi
|1
|0.04
|Abdelkahar Kadri
|1
|0.04
|Сейнсбери Трент
|1
|0.04
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Бадамоси Мохамед
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|6
|1
|Stipe Radic
|3
|2
|Берг Ян
|4
|1
|Бурден Пьер
|5
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Риго Данте
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Эне Кристоф
|8
|0
|Палаверса Анте
|6
|1
|Сейнсбери Трент
|7
|0
|Вандандриш Кевин
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Мбайо Дилан
|5
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Девале Жиль
|3
|0
|Сиссоко Самбу II
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
2
15%
4
21%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
5
38%
3
16%
76-90
Пропущено
25
16
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
20%
2
13%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
7
28%
4
25%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
1
4%
4
25%
76-90
Забито
13
14
1 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
5
38%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
6
46%
4
29%
76-90
Пропущено
31
16
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
6
19%
2
13%
1-15
5
16%
4
25%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
3
10%
3
19%
61-75
7
23%
3
19%
76-90
Забито
26
33
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
5
19%
8
24%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
11
42%
7
21%
76-90
Пропущено
56
32
31 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
11
20%
4
13%
1-15
8
14%
7
22%
16-30
12
21%
5
16%
31-45
9
16%
6
19%
46-60
8
14%
3
9%
61-75
8
14%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1
Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3
Кортрейк
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|27
|19
|3
|5
|61 - 22
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|27
|14
|9
|4
|49 - 32
|51
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|27
|12
|7
|8
|42 - 35
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|25
|13
|3
|9
|45 - 41
|42
|8.
|Генк
|26
|11
|5
|10
|50 - 38
|38
|9.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|10.
|Серкль Брюгге
|27
|10
|5
|12
|39 - 34
|35
|11.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|12.
|Кортрейк
|27
|8
|10
|9
|32 - 34
|34
|13.
|Стандард
|26
|7
|8
|11
|29 - 42
|29
|14.
|Остенде
|27
|8
|4
|15
|27 - 52
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|27
|6
|8
|13
|37 - 56
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|26
|4
|4
|18
|27 - 56
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Генк
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|11.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3