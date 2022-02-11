Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Ход матча
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Краковия
Лехия Гданьск
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
29 матчей
51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.38
|Какабадзе Отар
|3
|0.14
|Мишор Якуб
|2
|0.1
|Ханка Серджу
|2
|0.1
|Рыпэ Корнел
|2
|0.1
|Пищек Филип
|2
|0.1
|Родин Матай
|2
|0.1
|Ракочи Михал
|2
|0.1
|Альварес Маркос
|1
|0.05
|Хебо Матиас
|1
|0.05
|Балай Филип
|1
|0.05
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.33
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.29
|Дурмуш Илкай
|4
|0.19
|Терраццино Марко
|4
|0.19
|Гаёс Мацей
|3
|0.14
|Кубицки Ярослав
|2
|0.1
|Жуковски Матеуш
|2
|0.1
|Конрадо
|1
|0.05
|Маковский Томаш
|1
|0.05
|Kacper Sezonienko
|1
|0.05
|Налепа Михал
|1
|0.05
|Калузиньски Якуб
|1
|0.05
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|6
|0
|Ханка Серджу
|4
|1
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Родин Матай
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|Налепа Михал
|4
|1
|Малоча Марио
|5
|0
|Конрадо
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Пропущено
16
16
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
3
19%
3
19%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
4
36%
3
17%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
6
33%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Забито
26
33
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
1
4%
3
9%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
5
19%
8
24%
46-60
6
23%
2
6%
61-75
8
31%
8
24%
76-90
Пропущено
31
25
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
13%
4
16%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
6
19%
4
16%
31-45
5
16%
5
20%
46-60
3
10%
6
24%
61-75
7
23%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2
Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|20
|12
|6
|2
|40 - 16
|42
|2.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|3.
|Ракув
|20
|11
|5
|4
|38 - 22
|38
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|21
|10
|7
|4
|35 - 23
|37
|5.
|Радомьяк Радом
|20
|9
|9
|2
|29 - 17
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|30 - 27
|30
|8.
|Сталь Мелец
|20
|7
|7
|6
|27 - 28
|28
|9.
|Краковия
|0:0
|21
|7
|7
|7
|28 - 29
|28
|10.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|11.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|20
|6
|3
|11
|21 - 32
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Краковия
|0:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|0:0
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|7.
|Краковия
|0:0
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3