Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
48' Желтая карточкаНалепа Михал
66' Желтая карточкаКлеменс Кристиан
1:0
68' ГолРакочи Михал
2:0
90' ГолРыпэ Корнел
Ход матча
46'
48'
66'
68'
1:0
85'
90'
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Краковия
Лехия Гданьск
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
29 матчей
51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.38
|Рыпэ Корнел
|3
|0.14
|Какабадзе Отар
|3
|0.14
|Ракочи Михал
|3
|0.14
|Мишор Якуб
|2
|0.1
|Ханка Серджу
|2
|0.1
|Пищек Филип
|2
|0.1
|Родин Матай
|2
|0.1
|Альварес Маркос
|1
|0.05
|Хебо Матиас
|1
|0.05
|Балай Филип
|1
|0.05
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.33
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.29
|Дурмуш Илкай
|4
|0.19
|Терраццино Марко
|4
|0.19
|Гаёс Мацей
|3
|0.14
|Кубицки Ярослав
|2
|0.1
|Жуковски Матеуш
|2
|0.1
|Конрадо
|1
|0.05
|Маковский Томаш
|1
|0.05
|Kacper Sezonienko
|1
|0.05
|Налепа Михал
|1
|0.05
|Калузиньски Якуб
|1
|0.05
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|6
|0
|Ханка Серджу
|4
|1
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Родин Матай
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|5
|1
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|Малоча Марио
|5
|0
|Конрадо
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
7
41%
2
13%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
4
36%
3
17%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
6
33%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Забито
28
33
7 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
1
4%
3
9%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
3
11%
8
24%
31-45
5
18%
8
24%
46-60
7
25%
2
6%
61-75
9
32%
8
24%
76-90
Пропущено
31
27
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
4
13%
4
15%
1-15
6
19%
2
7%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
3
10%
7
26%
61-75
7
23%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2
Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|20
|12
|6
|2
|40 - 16
|42
|2.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|3.
|Ракув
|20
|11
|5
|4
|38 - 22
|38
|4.
|Радомьяк Радом
|20
|9
|9
|2
|29 - 17
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|30 - 27
|30
|8.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|9.
|Сталь Мелец
|20
|7
|7
|6
|27 - 28
|28
|10.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|11.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|20
|6
|3
|11
|21 - 32
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3