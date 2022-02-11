Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
2:0
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
48' Желтая карточка
Налепа Михал
66' Желтая карточка
Клеменс Кристиан
1:0
68' Гол
Ракочи Михал
2:0
90' Гол
Рыпэ Корнел
90'+5
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
25
Какабадзе
Отар
8
Хебо
Матиас
6
Лусюш
Сильвестер
3
Сиплак
Михал
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
12
Куцяк
Душан
72
Filip
Koperski
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
22
Сисей
Йозеф
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
Краковия
3-4-2-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Лехия Гданьск

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

29 матчей

51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
0:3
К
3:2
ЭГА
0:3
Э
1:3
Э
1:0
ЭГА
2:0
Э
4:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:6
OE
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.38
Рыпэ Корнел 3 0.14
Какабадзе Отар 3 0.14
Ракочи Михал 3 0.14
Мишор Якуб 2 0.1
Ханка Серджу 2 0.1
Пищек Филип 2 0.1
Родин Матай 2 0.1
Альварес Маркос 1 0.05
Хебо Матиас 1 0.05
Балай Филип 1 0.05
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 7 0.33
Пайшау Флавиу 6 (2) 0.29
Дурмуш Илкай 4 0.19
Терраццино Марко 4 0.19
Гаёс Мацей 3 0.14
Кубицки Ярослав 2 0.1
Жуковски Матеуш 2 0.1
Конрадо 1 0.05
Маковский Томаш 1 0.05
Kacper Sezonienko 1 0.05
Налепа Михал 1 0.05
Калузиньски Якуб 1 0.05
Малоча Марио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 6 0
Ханка Серджу 4 1
Лосаж Флорьян 5 0
Родин Матай 5 0
Сиплак Михал 4 0
Лусюш Сильвестер 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Роша Луиш 1 0
Хебо Матиас 1 0
Ривалдиньо 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 1
Кубицки Ярослав 6 0
Малоча Марио 5 0
Конрадо 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Bassekou Diabate 3 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Зволински Лукаш 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Терраццино Марко 1 0
Клеменс Кристиан 1 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
7
41%
2
13%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
4
36%
3
17%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Забито

28
33
7 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
1
4%
3
9%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
3
11%
8
24%
31-45
5
18%
8
24%
46-60
7
25%
2
6%
61-75
9
32%
8
24%
76-90

Пропущено

31
27
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
4
13%
4
15%
1-15
6
19%
2
7%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
3
10%
7
26%
61-75
7
23%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2
Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 20 12 6 2 40 - 16 42
2. Погонь Щецин 20 11 7 2 37 - 16 40
3. Ракув 20 11 5 4 38 - 22 38
4. Радомьяк Радом 20 9 9 2 29 - 17 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Висла Плоцк 20 9 3 8 30 - 27 30
8. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
9. Сталь Мелец 20 7 7 6 27 - 28 28
10. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
11. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
12. Пяст 20 6 5 9 26 - 28 23
13. Висла Краков 20 6 3 11 21 - 32 21
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 10 5 5 0 16 - 9 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
11. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 23'
    Терраццино Марко уходит с поля. Зволински Лукаш выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Краковия 2:0 Лехия Гданьск онлайн


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