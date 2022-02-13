Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Казимеж Гурски
3' Желтая карточкаТомасик Пётр
0:0
4' Не забитый пенальтиКадзиор Дамиан
42' Желтая карточкаВалло Кристиан
0:1
64' ГолКончковски Мартин
0:2
69' ГолВильчек Камиль
Ход матча
3'
4'
0:0
42'
61'
64'
69'
0:2
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
11
Жоржинью
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Висла Плоцк
Пяст
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.29
|Damian Warchol
|6
|0.29
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.14
|Швох Матеуш
|3 (1)
|0.14
|Расак Дамиан
|3
|0.14
|Колар Марко
|2
|0.1
|Кривоцюк Антон
|2
|0.1
|Валло Кристиан
|1
|0.05
|Михальски Дамян
|1
|0.05
|Целеменцки Радослав
|1
|0.05
|Лагатор Душан
|1
|0.05
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.24
|Соколовски Патрик
|5
|0.24
|Храпек Михал
|4
|0.19
|Вида Кристофер
|3
|0.14
|Кадзиор Дамиан
|2 (1)
|0.1
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.1
|Червински Якуб
|2
|0.1
|Кончковски Мартин
|1
|0.05
|Стоилькович Никола
|1
|0.05
|Michael Ameyaw
|1
|0.05
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|8
|2
|Томасик Пётр
|7
|0
|Фурман Доминик
|3
|2
|Швох Матеуш
|5
|0
|Кривоцюк Антон
|5
|0
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Вольски Рафал
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Лагатор Душан
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Целеменцки Радослав
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 5
10 Не забивали 15
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
4
25%
3
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
1
6%
5
31%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
7
33%
5
26%
76-90
Забито
32
25
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 12
1 Не забивали 7
4
13%
6
24%
1-15
7
22%
3
12%
16-30
7
22%
5
20%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
5
16%
5
20%
61-75
4
13%
3
12%
76-90
Пропущено
25
29
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 17
2
8%
1
3%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
4
16%
7
24%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
7
28%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0
Пяст
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2
Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|2.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|3.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Сталь Мелец
|21
|8
|7
|6
|28 - 28
|31
|8.
|Висла Плоцк
|0:2
|21
|9
|3
|9
|30 - 29
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Пяст
|2:0
|21
|7
|5
|9
|28 - 28
|26
|11.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|12.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|13.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|20
|3
|6
|11
|22 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|0:2
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|2:0
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Пяст
|2:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|10.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|11.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|0:2
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3