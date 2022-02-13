Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
1:0
Перерыв

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
6' Гол
Захович Лука

Ход матча

6'
Захович Лука
(Малец Мариуш)
1:0
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Заглембе Любин
1.57
7.22
6.75
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
30
Хладун
Доминик
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
77
Бартолевски
Матеуш
6
Шчекич
Александар
17
Шиш
Патрик
8
Пореба
Лукаш
14
Зубровски
Якуб
9
Даниэл
Эрик
13
Karol
Podlinski
Погонь Щецин
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Заглембе Любин

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
0:1
ЭГА
2:3
Э
0:3
Э
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:3
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 7 0.33
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.24
Гросицки Камил 4 0.19
Кухарчик Михал 4 0.19
Козловски Кацпер 3 0.14
Дрыгас Камил 3 (3) 0.14
Салес Жеан Карлос 2 0.1
Триантафиллопулос Константинос 2 0.1
Бартковски Якуб 1 0.05
Кужава Рафал 1 0.05
Журавски Мачей 1 0.05
Пажишек Пётр 1 0.05
Бичахчян Ваан 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.05
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 5 0.24
Даниэл Эрик 2 0.1
Стажиньски Филип 2 (1) 0.1
Живец Саша 2 0.1
Заиц Томаш 2 0.1
Пореба Лукаш 1 0.05
Башкиров Евгений 1 0.05
Зубровски Якуб 1 0.05
Шимич Лоренцо 1 0.05
Бартолевски Матеуш 1 0.05
Крук Камиль 1 0.05
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Ходына Кацпер 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 5 0
Дрыгас Камил 4 0
Кухарчик Михал 3 0
Кужава Рафал 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Столярски Павел 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Гросицки Камил 1 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 7 0
Пантич Александар 3 2
Бартолевски Матеуш 5 0
Ходына Кацпер 4 0
Крук Камиль 4 0
Балич Саша 2 1
Вуйцицки Якуб 3 0
Зубровски Якуб 3 0
Солер Ян 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Шиш Патрик 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
7
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
4%
2
29%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
4
17%
2
29%
61-75
4
17%
1
14%
76-90

Пропущено

8
23
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
5
22%
16-30
3
38%
2
9%
31-45
2
25%
5
22%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
6
43%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
5
31%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
63%
2
13%
76-90

Забито

37
21
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
6
16%
2
10%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
6
16%
2
10%
31-45
10
27%
6
29%
46-60
5
14%
4
19%
61-75
6
16%
4
19%
76-90

Пропущено

16
39
7 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
0
0%
7
18%
1-15
3
19%
7
18%
16-30
4
25%
6
15%
31-45
3
19%
7
18%
46-60
1
6%
3
8%
61-75
5
31%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1
Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
2. Погонь Щецин 1:0 21 12 7 2 38 - 16 43
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Сталь Мелец 21 8 7 6 28 - 28 31
8. Висла Плоцк 21 9 3 9 30 - 29 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Пяст 21 7 5 9 28 - 28 26
11. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
12. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
13. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
14. Заглембе Любин 0:1 21 6 2 13 21 - 40 20
15. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 20 3 6 11 22 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 1:0 10 8 2 0 25 - 7 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Заглембе Любин 0:1 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 1:0 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 10 3 3 4 11 - 10 12
10. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
11. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 0:1 11 2 1 8 7 - 24 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Заглембе Любин
1.57
7.22
6.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин онлайн


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Погонь Щецин
Заглембе Любин

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