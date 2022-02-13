Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
1:0
6' ГолЗахович Лука
1:1
58' ГолШиш Патрик
60' Желтая карточкаЗубровски Якуб
69' Желтая карточкаЖигулёв Илья
71' Желтая карточкаГросицки Камил
77' Желтая карточкаПореба Лукаш
2:1
80' ГолБичахчян Ваан
Ход матча
6'
1:0
58'
1:1
60'
69'
71'
77'
80'
84'
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Погонь Щецин
Заглембе Любин
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|7
|0.33
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.24
|Гросицки Камил
|4
|0.19
|Кухарчик Михал
|4
|0.19
|Козловски Кацпер
|3
|0.14
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.1
|Бичахчян Ваан
|2
|0.1
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0.1
|Бартковски Якуб
|1
|0.05
|Кужава Рафал
|1
|0.05
|Журавски Мачей
|1
|0.05
|Пажишек Пётр
|1
|0.05
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.05
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
|Ленговски Матеуш
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|6
|0.29
|Даниэл Эрик
|2
|0.1
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.1
|Живец Саша
|2
|0.1
|Заиц Томаш
|2
|0.1
|Пореба Лукаш
|1
|0.05
|Башкиров Евгений
|1
|0.05
|Зубровски Якуб
|1
|0.05
|Шимич Лоренцо
|1
|0.05
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.05
|Крук Камиль
|1
|0.05
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|5
|0
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|8
|0
|Пантич Александар
|3
|2
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Зубровски Якуб
|4
|0
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Балич Саша
|2
|1
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
8
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
8%
2
25%
1-15
3
12%
1
13%
16-30
4
16%
1
13%
31-45
7
28%
1
13%
46-60
4
16%
2
25%
61-75
5
20%
1
13%
76-90
Пропущено
9
25
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
12%
1-15
2
22%
5
20%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
3
33%
5
20%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
0
0%
8
32%
76-90
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
6
43%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
5
31%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
63%
2
13%
76-90
Забито
39
22
17 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
7
18%
2
9%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
6
15%
2
9%
31-45
10
26%
7
32%
46-60
5
13%
4
18%
61-75
7
18%
4
18%
76-90
Пропущено
17
41
7 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
0
0%
8
20%
1-15
3
18%
7
17%
16-30
4
24%
6
15%
31-45
4
24%
7
17%
46-60
1
6%
3
7%
61-75
5
29%
29%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1
Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|2.
|Погонь Щецин
|21
|12
|7
|2
|39 - 17
|43
|3.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Сталь Мелец
|21
|8
|7
|6
|28 - 28
|31
|8.
|Висла Плоцк
|21
|9
|3
|9
|30 - 29
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Пяст
|21
|7
|5
|9
|28 - 28
|26
|11.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|12.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|13.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|14.
|Заглембе Любин
|21
|6
|2
|13
|22 - 41
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|0:0
|20
|6
|1
|13
|22 - 31
|19
|17.
|Варта Познань
|0:0
|21
|3
|9
|9
|15 - 25
|18
|18.
|Брук-Бет Термалица
|20
|3
|6
|11
|22 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Легия
|0:0
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|15.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|0:0
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Пяст
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|10.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|11.
|Варта Познань
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|12.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|16.
|Легия
|0:0
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3