Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Легия
Варта Познань
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.2
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.15
|Пекхарт Томаш
|3 (1)
|0.15
|Ветеска Матеуш
|2
|0.1
|Эмрели Махир
|2
|0.1
|Холовня Матеуш
|1
|0.05
|Навроцкий Майк
|1
|0.05
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.05
|Вшолек Павел
|1
|0.05
|Харатин Игорь
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|1
|0.05
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.24
|Коррин Милан
|2
|0.1
|Гжесик Ян
|2
|0.1
|Иванов Роберт
|1
|0.05
|Лис Адриан
|1
|0.05
|Кузимски Матеуш
|1
|0.05
|Чижички Матеуш
|1
|0.05
|Konrad Matuszewski
|1
|0.05
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Тралка Лукаш
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Слиш Бартош
|6
|0
|Младенович Филип
|4
|1
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Йоханссон Маттиас
|2
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Цепеля Бартломей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|5
|1
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Папо Джейсон
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Кьельб Якуб
|2
|1
|Зреляк Адам
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
7
33%
0
0%
31-45
5
24%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
4
19%
6
40%
76-90
Пропущено
32
25
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
9%
1
4%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
9
28%
5
20%
31-45
8
25%
7
28%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
7
22%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0
Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0
Варта Познань
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1
Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|2.
|Погонь Щецин
|21
|12
|7
|2
|39 - 17
|43
|3.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Сталь Мелец
|21
|8
|7
|6
|28 - 28
|31
|8.
|Висла Плоцк
|21
|9
|3
|9
|30 - 29
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Пяст
|21
|7
|5
|9
|28 - 28
|26
|11.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|12.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|13.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|14.
|Заглембе Любин
|21
|6
|2
|13
|22 - 41
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|16.
|Легия
|0:0
|20
|6
|1
|13
|22 - 31
|19
|17.
|Варта Познань
|0:0
|21
|3
|9
|9
|15 - 25
|18
|18.
|Брук-Бет Термалица
|20
|3
|6
|11
|22 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Легия
|0:0
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|15.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|0:0
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Пяст
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|10.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|11.
|Варта Познань
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|12.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|16.
|Легия
|0:0
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3