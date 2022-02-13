Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Варта Познань
0' 19'
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Варта Познань
1.79
3.42
5.80
Все Коэффициенты
1
Боруц
Артур
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
17
Навроцкий
Майк
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
25
Младенович
Филип
21
Лопеш
Рафаэл
9
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
6
Тралка
Лукаш
3
Кьельб
Якуб
30
Щепаньски
Милош
16
Луиш
Мигел
15
Копчински
Михал
18
Шелонговски
Даниэль
99
Зреляк
Адам
Легия
3-4-3
Варта Познань
5-4-1

История личных встреч

Легия
Варта Познань

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:2
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.2
Лопеш Рафаэл 3 0.15
Пекхарт Томаш 3 (1) 0.15
Ветеска Матеуш 2 0.1
Эмрели Махир 2 0.1
Холовня Матеуш 1 0.05
Навроцкий Майк 1 0.05
Йоханссон Маттиас 1 0.05
Вшолек Павел 1 0.05
Харатин Игорь 1 0.05
Росолек Мацей 1 0.05
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.24
Коррин Милан 2 0.1
Гжесик Ян 2 0.1
Иванов Роберт 1 0.05
Лис Адриан 1 0.05
Кузимски Матеуш 1 0.05
Чижички Матеуш 1 0.05
Konrad Matuszewski 1 0.05
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Тралка Лукаш 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 6 0
Слиш Бартош 6 0
Младенович Филип 4 1
Жозуэ Филипе 4 1
Пекхарт Томаш 4 0
Ветеска Матеуш 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Йоханссон Маттиас 2 0
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Боруц Артур 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Цепеля Бартломей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 5 1
Купчак Матеуш 5 0
Иванов Роберт 4 0
Папо Джейсон 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Кьельб Якуб 2 1
Зреляк Адам 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
7
33%
0
0%
31-45
5
24%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
4
19%
6
40%
76-90

Пропущено

32
25
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
9%
1
4%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
9
28%
5
20%
31-45
8
25%
7
28%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
7
22%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0
Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0
Варта Познань
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1
Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
2. Погонь Щецин 21 12 7 2 39 - 17 43
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Сталь Мелец 21 8 7 6 28 - 28 31
8. Висла Плоцк 21 9 3 9 30 - 29 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Пяст 21 7 5 9 28 - 28 26
11. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
12. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
13. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
14. Заглембе Любин 21 6 2 13 22 - 41 20
15. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
16. Легия 0:0 20 6 1 13 22 - 31 19
17. Варта Познань 0:0 21 3 9 9 15 - 25 18
18. Брук-Бет Термалица 20 3 6 11 22 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Легия 0:0 10 4 1 5 12 - 13 13
15. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 0:0 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 10 3 3 4 11 - 10 12
10. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
11. Варта Познань 0:0 10 2 3 5 8 - 12 9
12. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
13. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
16. Легия 0:0 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Варта Познань
1.79
3.42
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Варта Познань онлайн


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Легия
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