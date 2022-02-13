Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
0:1
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
0:1
23' Гол
Шимонович Давид
35' Желтая карточка
Слиш Бартош
56' Желтая карточка
Кьельб Якуб
61' Желтая карточка
Роуз Линдси
65' Желтая карточка
Иванов Роберт
69' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
72' Красная карточка
Боруц Артур
73' Желтая карточка
Младенович Филип
0:1
74' Не забитый пенальти
Зреляк Адам
78' Желтая карточка
Цепеля Бартломей
90'+7
1
Боруц
Артур
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
17
Навроцкий
Майк
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
25
Младенович
Филип
21
Лопеш
Рафаэл
9
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
6
Тралка
Лукаш
3
Кьельб
Якуб
30
Щепаньски
Милош
16
Луиш
Мигел
15
Копчински
Михал
18
Шелонговски
Даниэль
99
Зреляк
Адам
Легия
3-4-3
Варта Познань
5-4-1

История личных встреч

Легия
Варта Познань

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:2
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.2
Лопеш Рафаэл 3 0.15
Пекхарт Томаш 3 (1) 0.15
Ветеска Матеуш 2 0.1
Эмрели Махир 2 0.1
Холовня Матеуш 1 0.05
Навроцкий Майк 1 0.05
Йоханссон Маттиас 1 0.05
Вшолек Павел 1 0.05
Харатин Игорь 1 0.05
Росолек Мацей 1 0.05
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.24
Коррин Милан 2 0.1
Гжесик Ян 2 0.1
Иванов Роберт 1 0.05
Лис Адриан 1 0.05
Шимонович Давид 1 0.05
Кузимски Матеуш 1 0.05
Чижички Матеуш 1 0.05
Konrad Matuszewski 1 0.05
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Тралка Лукаш 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 7 0
Младенович Филип 5 1
Енджейчик Артур 6 0
Жозуэ Филипе 4 1
Пекхарт Томаш 4 0
Ветеска Матеуш 4 0
Йоханссон Маттиас 3 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Роуз Линдси 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 5 1
Купчак Матеуш 5 0
Иванов Роберт 5 0
Кьельб Якуб 3 1
Папо Джейсон 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Зреляк Адам 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
33%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
4
29%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
7
33%
0
0%
31-45
5
24%
3
19%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
4
19%
6
38%
76-90

Пропущено

33
25
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
3
9%
1
4%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
9
27%
5
20%
31-45
8
24%
7
28%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
7
21%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0
Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0
Варта Познань
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1
Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
2. Погонь Щецин 21 12 7 2 39 - 17 43
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Сталь Мелец 21 8 7 6 28 - 28 31
8. Висла Плоцк 21 9 3 9 30 - 29 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Пяст 21 7 5 9 28 - 28 26
11. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
12. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
13. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
14. Заглембе Любин 21 6 2 13 22 - 41 20
15. Варта Познань 21 4 8 9 16 - 25 20
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 20 6 0 14 22 - 32 18
18. Брук-Бет Термалица 20 3 6 11 22 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 10 3 3 4 11 - 10 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
13. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Шимонович Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Легия 0:1 Варта Познань онлайн


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