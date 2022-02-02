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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Антверпен
0'
10' Красная карточка
Верстрате Биргер
0:1
18' Гол
Саматта Мбвана
49'
31
Илич
Марко
27
Йонкхеере
Михил
6
Ружо
Лукас
14
Сиссоко
Самбу
II
30
Д'Эне
Кристоф
8
Палаверса
Анте
21
Торп
Виктор
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
9
Billel
Messaoudi
19
Бадамоси
Мохамед
1
Бутез
Жан
21
Винс
Сэмюэл
3
Энгельс
Бьорн
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
99
Фрай
Микаэль
70
Саматта
Мбвана
Кортрейк
4-1-3-2
Антверпен
4-3-1-2

История личных встреч

Кортрейк
Антверпен

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДА
1:3
ПДА
0:1
К
0:1
К
1:1
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
4:0
К
4:2
ПДА
3:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 9 (4) 0.36
Гейе Папе Хабиб 5 0.2
Д'Эне Кристоф 3 0.12
Вандандриш Кевин 2 0.08
Шевалье Тедди 2 0.08
Мбайо Дилан 2 0.08
Ружо Лукас 1 0.04
Палаверса Анте 1 0.04
Алиуи Рашид 1 0.04
Billel Messaoudi 1 0.04
Сейнсбери Трент 1 0.04
Оканси Эрик 1 0.04
Марлос Морено 1 0.04
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Abdelkahar Kadri 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 16 (2) 0.64
Бенсон Манюэль 5 0.2
Фишер Виктор 3 0.12
Саматта Мбвана 3 0.12
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.12
Наингголан Раджа 2 0.08
Верстрате Биргер 2 0.08
Энгельс Бьорн 2 0.08
Юсуф Альхассан 2 0.08
Геркенс Питер 1 0.04
Де Лат Ричи 1 0.04
Миёши Коджи 1 0.04
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палаверса Анте 6 1
Ружо Лукас 7 0
Д'Эне Кристоф 6 0
Сейнсбери Трент 6 0
Вандандриш Кевин 6 0
Mathias Fixelles 4 1
Марлос Морено 5 0
Селемани Фаиз 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Мбайо Дилан 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Сиссоко Самбу II 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 7 1
Де Лат Ричи 6 1
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Арун Фарис 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Верстрате Луи 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Фишер Виктор 1 0
Бутез Жан 1 0
Бута 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
6
30%
46-60
2
15%
5
25%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
6
33%
2
10%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
6
43%
76-90

Забито

31
41
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
4
13%
1
2%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
5
16%
8
20%
31-45
8
26%
8
20%
46-60
5
16%
10
24%
61-75
7
23%
9
22%
76-90

Пропущено

25
26
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
7
27%
31-45
6
24%
8
31%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
5
20%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2
Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0
Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0
Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Антверпен 1:0 25 15 5 5 45 - 26 50
3. Брюгге 25 13 9 3 46 - 30 48
4. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
9. Кортрейк 0:1 25 8 10 7 30 - 28 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 24 7 7 10 28 - 39 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 25 7 2 16 26 - 52 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 1:0 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Кортрейк 0:1 12 4 4 4 13 - 13 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Антверпен 1:0 13 8 2 3 20 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 0:1 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
13. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
16. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Ружо Лукас уходит с поля. Charles-Jesaja Herrmann выходит вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
  • 10'
    УДАЛЕНИЕ! - Верстрате Биргер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Антверпен
5.00
4.10
1.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 0:1 Антверпен онлайн


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Антверпен

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